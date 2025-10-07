ETV Bharat / bharat

పాలు, పెరుగుతో బ్యూటీ ప్రొడక్ట్స్-​ విదేశాల్లో వీటికి ఫుల్ డిమాండ్​- యువతి సక్సెస్ స్టోరీ!

సహజ పదార్థాలతో సౌందర్య లేపనాలు తయారు చేస్తున్న గుజరాతీ యువతి- కాన్పుర్ ఎగ్జిబిషన్​లో ప్రత్యేక ఆకర్షణగా ఆమె బ్యూటీ ప్రొడక్ట్స్​!

kanpurs yashswi make beauty products
kanpurs yashswi make beauty products (ETV Bharat)
Published : October 7, 2025 at 10:12 PM IST

Women Entrepreneur Beauty Products : నేటి కాలంలో దేశ, విదేశాల్లో బ్యూటీ ప్రొడక్ట్స్​కు ఉన్న డిమాండ్​ గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పనిలేదు. అయితే వీటిలో చాలా సౌందర్య లేపనాలు కృత్రిమ రసాయనాలతో తయారు చేసినవే. దీని వల్ల మహిళలకు దీర్ఘకాలంలో చర్మ సమస్యలు, ఆరోగ్య సమస్యలు వచ్చే ప్రమాదం ఉంది. అందుకే గుజరాత్​కు చెందిన ఓ యువతి పాలు, పెరుగు, నెయ్యి, వేప, గుడాల్ ఆకులు లాంటి సహజ పదార్థాలతో సౌందర్య లేపనాలు తయారు చేస్తోంది.

వాటిని దేశ, విదేశాల్లో విక్రయిస్తూ చేతి నిండా డబ్బులు సంపాదిస్తోంది. అంతేకాదు తన తోటి మహిళలకు ఉపాధి కల్పిస్తోంది. గుజరాత్​లోని ఒక మారుమూల గ్రామానికి చెందిన ఒక సాధారణ యువతి పేరే యశస్వి. ప్రస్తుతం ఉత్తరప్రదేశ్​లోని కాన్పుర్​లో క్రాఫ్ట్ రూట్ ఎగ్జిబిషన్ జరుగుతోంది. అందులో యశస్వి తయారు చేసిన సౌందర్య ఉత్పత్తులు అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తున్నాయి. ఈ విజయం వెనుక చాలా పెద్ద కథే ఉంది.

Women Entrepreneur Beauty Products
యశస్వి తయారు చేసిన సౌందర్య ఉత్పత్తులు (ETV Bharat)

విదేశాలకు వెళ్లి!
యశస్వి ఉన్నత విద్య అభ్యసించిన తరువాత విదేశాలకు వెళ్లింది. అక్కడ మంచి ఉద్యోగంలో చేరారు. ఆ సమయంలోనే ఆమె సౌందర్య ఉత్పత్తుల తయారీ గురించి, ఆ రంగంలో వచ్చిన ఆధునిక సాంకేతికత గురించి తెలుసుకున్నారు. అయితే ఆమెకు సహజ వాతావరణంలో సుఖంగా, సంతోషంగా జీవించాలని కోరిక. అందుకే దాదాపు 5 ఏళ్ల క్రితం ఆమె స్వదేశానికి తిరిగి వచ్చేశారు. ఆ సమయంలో ఆమె మన దేశంలోని గ్రామీణ మహిళలు చాలా వరకు ఉపాధి పొందలేకపోతున్నారని ఆమె గ్రహించారు.

చిన్నగా మొదలుపెట్టి!
దీనితో యశస్వి తమ గ్రామంలోని మహిళల సహకారంతో చిన్న స్థాయిలో సౌందర్య ఉత్పత్తులను తయారు చేయడం ప్రారంభించారు. అంతేకాదు పాలు, పెరుగు, నెయ్యి లాంటి సహజ పదార్థాలతో సౌందర్య ఉత్పత్తులు ఎలా తయారు చేయాలో తోటి మహిళలకు నేర్పించారు.

Women Entrepreneur Beauty Products
యశస్వి తయారు చేసిన సౌందర్య ఉత్పత్తులు (ETV Bharat)

మొదట్లో వారు సహజ సబ్బులు, టూత్​ పౌడర్​, టూత్​ పేస్టులను తయారు చేశారు. వాటినికి తమ కుటుంబ సభ్యులకు, స్నేహితులకు ఇచ్చి ఉపయోగించమని చెప్పారు. తరువాత క్రమంగా వినియోగదారులకు విక్రయించడం మొదలు పెట్టారు. యశస్వి తయారు చేసిన సౌందర్య ఉత్పత్తులు ప్రజలకు నచ్చడంతో, ఆమె క్రమంగా పెద్ద స్థాయిలో ఉత్పత్తి చేయడం ప్రారంభించారు. ఇప్పుడు ఆమె ఉత్పత్తులకు మన దేశంలోనే కాదు, విదేశాల్లోనూ డిమాండ్ పెరిగింది. దీనితో తమ బ్యూటీ ప్రొడక్ట్సును ఆన్​లైన్​లో ఆర్డర్ చేసుకునే వెసులుబాటు కల్పించారు యశస్వి.​

"వాస్తవానికి మేము చిన్న స్థాయిలో ఉత్పత్తి ప్రక్రియను ప్రారంభించాం. మా గ్రామం సహా చుట్టపక్కల ప్రాంతాలకు చెందిన 15-20 మంది మహిళలకు ట్రైనింగ్ ఇచ్చాం. వారి సహకారంతో మా సౌందర్య ఉత్పత్తులను బాగా పెంచాం. మొదట్లో మా ఉత్పత్తులను స్థానికంగా విక్రయించేవాళ్లం. ఇప్పుడు మేము తయారు చేసే సబ్బులు, క్రీమ్​లకు మన దేశంలోనే కాదు, విదేశాల్లోనూ మంచి డిమాండ్ ఉంది. అందుకే పెద్ద ఎత్తున ఆన్​లైన్​ ఆర్డర్లు వస్తున్నాయి. కనుక ఇకపై మా ఉత్పత్తిని కూడా మరింత పెద్ద స్థాయికి తీసుకెళ్లేందుకు సిద్ధమవుతున్నాం."
- యశస్వి, సహజ సౌందర్య ఉత్పత్తులు తయారు చేస్తున్న యువతి

కాన్పుర్ క్రాఫ్ట్ ఎగ్జిబిషన్​లో యశస్వి ఉత్పత్తులు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచాయి. ఆమె స్టాల్​ను చాలా మంది సందర్శిస్తున్నారు. ఆమె ఉత్పత్తులను మెచ్చుకుంటున్నారు. ఈ విధంగా ఆమె, పని చేయాలనే కోరిక, కృషి ఉంటే, ఎంచుకున్న రంగంలో అద్భుత విజయం సాధించవచ్చని నిరూపించారు.

Women Entrepreneur Beauty Products
యశస్వి (ETV Bharat)

