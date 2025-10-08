కన్నడ బిగ్బాస్ హౌస్కు సీల్- కారణమిదే!
కన్నడ బిగ్బాస్ హౌస్కు తాళాలు వేసిన అధికారులు
Published : October 8, 2025 at 8:56 AM IST
Kannada Bigg Boss Shut Down : ప్రముఖ రియాలిటీ షో 'బిగ్బాస్ కన్నడ'కు కర్ణాటక ప్రభుత్వం భారీ షాక్ ఇచ్చింది. కాలుష్య నియంత్రణ నిబంధనలను ఉల్లంఘించారనే ఆరోపణలతో కర్ణాటక కాలుష్య నియంత్రణ మండలి బిగ్ బాస్ స్డూడియోను తక్షణమే మూసివేయాలని ఆదేశాలు జారీ చేసింది. ఈ మేరకు మంగళవారం సాయంత్రం షో నిర్వహిస్తున్న హౌస్కు పోలీసుల సహకారంతో రెవెన్యూ అధికారులు తాళాలు వేశారు.
ఈ కార్యక్రమం జరుగుతున్న బిడదిలోని అమ్యూజ్మెంట్ పార్కు 'జాలీవుడ్' స్టూడియో ప్రాంగణంలో బిగ్బాస్ కన్నడ షో షూటింగ్ జరగుతుంది. అక్కడ నుంచి నిత్యం 2.5 లక్షల లీటర్ల శుద్ధి చేయని నీరు బయటకు వస్తోందని ఆరోపణలు వచ్చాయి. నిబంధనల ప్రకారం, నీటని శుద్ధి చేసి తిరిగి ఉపయోగించాలి. హౌస్లో ఉపయోగించిన ప్లాస్టిక్ గ్లాసులు, వంటింటి వ్యర్థాలను కూడా రహదారి పక్కన పారబోస్తున్నట్లు పలు ఫిర్యాదులు వచ్చాయి. ఈ క్రమంలోనే కాలుష్య నియంత్రణ మండలి నోటీసులు జారీ చేసింది. అయితే షో నిర్వాహకులు వాటిని పట్టించుకోలేదు. దీంతో కర్ణాటక నియంత్రణ మండలి హౌస్ను మూసివేయాలని ఆదేశాలు జారీ చేసింది. మంగళవారం సాయంత్రం తహసీల్దారు తేజస్విని అధికారులతో కలిసి వెళ్లి బిగ్బాస్ హౌస్కు బయటి నుంచి తాళం వేశారు. విద్యుత్తు సరఫరాను కూడా నిలిపివేయాలని సంబంధిత అధికారులకు సూచించామని పర్యావరణశాఖ మంత్రి ఈశ్వర ఖండ్రే తెలిపారు. ఈ నేపథ్యంలో రెండు వారాల నుంచి ప్రదర్శితమవుతున్న బిగ్బాస్ హౌస్ సీజన్-12 మధ్యలో నిలిచిపోయే అవకాశం ఉంది. స్టార్ హీరో కిచ్చా సుదీప్ హోస్ట్గా వ్యవహరిస్తున్నారు.
ఈ క్రమంలోనే కంటెస్టెంట్లను ఈగిల్ టన్ రిసార్ట్కు తరలించినట్లు సమాచారం. బిగ్ బాస్ హౌస్ను మంగళవారం రాత్రి ఖాళీ చేయాలనే అధికారుల సూచనల మేరకు నిర్వాహకులు అత్యవసర సమావేశం నిర్వహించారు. బిగ్ బాస్ హౌస్లోని అందరు పోటీదారులు, సిబ్బందిని బిదాడిలోని ఈగిల్ టన్ రిసార్ట్కు తరలించినట్లు తెలిసింది. అధికారులు హౌస్లోకి ప్రవేశించే ముందే జోలీవుడ్ స్టూడియోస్ విద్యుత్ సరఫరాను నిలిపివేసి, పోటీదారులు, సిబ్బందిని బయటకు పంపినట్లు సమాచారం. వారిని కార్లలో ఒక ప్రైవేట్ హోటల్కు పంపించారు. సమస్య పరిష్కారమైతే, పోటీదారులను తిరిగి బిగ్ బాస్ ఇంటికి తీసుకువస్తారు. ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు జరగకుండా ముందు జాగ్రత్తగా చర్యగా హౌస్ దగ్గర పోలీసు బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు.
VIDEO | Bengaluru: The Bengaluru South district authorities on Tuesday sealed the studio premises hosting the Kannada reality show 'Bigg Boss' in Bidadi following the Karnataka State Pollution Control Board (KSPCB) order. The board had cited serious violations of environmental… pic.twitter.com/E1Ejv8kVo7— Press Trust of India (@PTI_News) October 8, 2025
కాలుష్య నియంత్రణ మండలి అధికారులు తెలిపిన వివరాలు ప్రకారం, అవసరమైన పర్యావరణ అనుమతులు పొందకుండానే చిత్రీకరణ జరిపినట్లు తెలిపారు. అంతేకాకుండా స్టూడియో ప్రాంగణం నుండి కలుషిత నీటిని నేరుగా బయటకు విడుదల చేశారని ఫిర్యాదు వచ్చాయని పేర్కొన్నారు. ఇది కాలుష్య నియంత్రణ చట్టాల ఉల్లంఘించడంతో నోటీసులు జారీ చేసినట్లు తెలిపారు. తక్షణమే కార్యకలాపాలను నిలిపివేసి, నిర్దిష్ట వ్యవధిలోపు వివరణ ఇవ్వాలని నోటీసుల్లో పేర్కొన్నారు. వాటికి స్పందించకపోవడంతో ఈ చర్యలు తీసుకోవాల్సి వచ్చిందని చెప్పారు. అలాగే విద్యుత్ సరఫరాను నిలిపివేయాలని రామనగర జిల్లా డిప్యూటీ కమిషనర్, బెస్కామ్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్, రామనగర తాలూకా ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజనీర్, అసిస్టెంట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజనీర్కు ఆదేశించారు