కన్నడ నటుడు దర్శన్​ బెయిల్​ రద్దు - ACTOR DARSHAN BAIL CANCELLED

దర్శన్​ బెయిల్​పై సుప్రీంకోర్టు కీలక నిర్ణయం

Kannada Actor Darshan
Kannada Actor Darshan (Source: ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 14, 2025 at 2:38 PM IST

Kannada Actor Darshan Bail : రేణుకస్వామి హత్య కేసులో కన్నడ నటుడు దర్శన్​కు కర్ణాటక హైకోర్టు​ మంజూరు చేసిన బెయిల్​ను సుప్రీం ​కోర్టు​ గురువారం రద్దుచేసింది. దానితో పాటే అతడికి జైలులో ఎలాంటి ప్రత్యేక సౌకర్యాలు కల్పించకూడదని ఆదేశించింది. హైకోర్టు​ ఇచ్చిన ఆదేశాలను తప్పుబట్టింది.

బెయిల్‌పై సుప్రీంకోర్టు అసంతృప్తి
రేణుకాస్వామి హత్య కేసులో కర్ణాటక హైకోర్టు ఇచ్చిన బెయిల్‌పై సుప్రీంకోర్టు అసంతృప్తి వ్యక్తం చేసింది. దర్శన్‌కు బెయిల్‌ ఇవ్వడానికి ఎలాంటి చట్టపరమైన కారణాలు లేవని జస్టిస్‌ మహాదేవన్‌ స్పష్టం చేశారు. బెయిల్‌ మంజూరు సాక్షులపై ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉందని హెచ్చరించారు. చట్టానికి ఎవరూ అతీతులు కారని, కస్టడీలో దర్శన్‌కు ప్రత్యేక ట్రీట్‌మెంట్‌ అవసరం లేదని జైలు అధికారులకు సూచించారు.

నిందితులకు జైళ్లలో ఫైవ్‌స్టార్‌ సదుపాయాలు ఇస్తున్నట్లు తమ దృష్టికి వస్తే సంబంధిత జైలు సూపరింటెండెంట్‌పై చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరిక జారీ చేశారు. దర్శన్‌ను తక్షణమే అదుపులోకి తీసుకోవాలని ఆదేశించారు. తమిళనాడులో ఉన్న దర్శన్‌ను త్వరలోనే అరెస్ట్ చేయనున్నారు. బెంగళూరు పోలీసులు సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాలను ట్రయల్ కోర్టుకు సమర్పించి, వారెంట్ తీసుకున్న తర్వాత అదుపులోకి తీసుకుంటారని సమాచారం.

జులై 24న జరిగిన విచారణలో సుప్రీంకోర్టు బెంచ్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది. ఇంత సీరియస్ కేసులో బెయిల్ మంజూరు చేసే ముందు హైకోర్టు నిజంగా చట్టపరమైన విశ్లేషణ చేసిందా లేదా అన్నది పరిశీలిస్తున్నట్లు స్పష్టం చేసింది. "హైకోర్టు చేసిన తప్పును మేము పునరావృతం చేయం" అని బెంచ్ వ్యాఖ్యానించింది. "ఇది హత్య కుట్ర కేసు కావడంతో మేం కొంచెం సీరియస్‌గా ఉన్నాం" అని కూడా స్పష్టం చేసింది.

రేణుకాస్వామి హత్య కేసు వివరాలు
కర్ణాటకలో రేణుకాస్వామి హత్య కేసు సంచలనంగా మారింది. దర్శన్‌ సహా 15 మందిని పోలీసులు అరెస్ట్‌ చేశారు. ఈ కేసులో దర్శన్‌ స్నేహితురాలు పవిత్ర గౌడ కూడా నిందితురాలే. రేణుకాస్వామిని చిత్రహింసలకు గురిచేసి హత్య చేసినట్లు విచారణలో తేలింది. అతడికి కరెంట్‌ షాక్‌ ఇచ్చినట్లు పోస్టుమార్టం నివేదిక వెల్లడించింది. గతేడాది అక్టోబర్‌లో హైకోర్టు దర్శన్‌కు మధ్యంతర బెయిల్‌ మంజూరు చేయగా, డిసెంబర్‌ 13న రెగ్యులర్‌ బెయిల్‌ ఇచ్చింది. ఈ నిర్ణయాన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సుప్రీంకోర్టులో సవాలు చేసింది.

