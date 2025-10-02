జోధ్పుర్ ఆర్ట్స్ వీక్లో ప్రత్యేక ఆకర్షణగా 'సరుహ' వృక్షాకృతులు- హైదరాబాద్ కళాకారిణి భళా!
సాంస్కృతిక వారసత్వానికి అద్భుత వేదికగా జోధ్పుర్ ఆర్ట్వీక్
Published : October 2, 2025 at 11:52 AM IST
Jodhpur Arts Week 2025 : రాజస్థాన్లోని జోధ్పుర్లో జరుగుతున్న ఆర్ట్స్ వీక్ సాంస్కృతిక వారసత్వానికి అద్భుత వేదికగా నిలుస్తోంది. వారసత్వం, ఆవిష్కరణల ఆధారంగా పర్యావరణ వ్యవస్థలను కళాత్మకంగా ఈ ప్రదర్శనలో పునర్ సృష్టించారు. జోధ్పుర్లో అంతరించిపోతున్న మొక్కలను కాపాడాల్సిన అవసరాన్ని చాటుతూ హైదరాబాద్కు చెందిన కళాకారిణి సరుహ కిలారు గాజుకుండల్లో రూపొందించిన కళారూపాలు ఈ ప్రదర్శనలో హైలెట్గా నిలిచాయి.
అబ్బురపరుస్తున్న కళాఖండాలు
రాజస్థాన్లోని జోధ్పుర్ బుధవారం ప్రారంభమైన కళాఖండాల ప్రదర్శన సందర్శకులను విశేషంగా ఆకర్షిస్తోంది. కనుమరుగయ్యే దశలో ఉన్న మొక్కలను ముఖ్యంగా జోధ్పుర్లోని వృక్షజాతులను పునరుజ్జీవింపజేయాల్సిన అవసరాన్ని చాటుతూ హైదరాబాద్కు చెందిన కళాకారిణి సరుహ కిలారు ప్రదర్శించిన గాజు కుండలలో రూపొందించిన కళాఖండాలు సందర్శకులను ఆలోచింపజేస్తున్నాయి. దేశవిదేశాలకు చెందిన కళాకారులు ఈ ప్రదర్శనలో పాల్గొంటున్నారు. జోధ్పుర్ గొప్ప సాంస్కృతిక వారసత్వాన్ని ప్రపంచ వేదికపై పరిచయం చేయటంతోపాటు సామాజిక మార్పునకు కళలు శక్తివంతమైన సాధనమని చాటడమే లక్ష్యంగా ఈ కళాప్రదర్శన నిర్వహిస్తున్నారు. వారసత్వం, ఆవిష్కరణల ఆధారంగా కళాత్మక పర్యావరణ వ్యవస్థలను ఈ ప్రదర్శన వేదికపై సృష్టించారు. చిన్నారులు, యువత ఉత్సాహంగా పాల్గొని తమ కళా నైపుణ్యాన్ని, సృజనాత్మకతను కళాఖండాల రూపంలో ప్రదర్శిస్తున్నారు.
పునర్ సృష్టి
రావుజోధా పార్క్లో రక్షించిన ఖేజ్రీ, కేర్, కుంతి, ఇతర మొక్కల ప్రతిరూపాలను హైదరాబాద్కు చెందిన సరుహ కిలారు గాజు కుండలలో పునర్ సృష్టి చేశారు. జోధ్పుర్లో అంతరించిపోతున్న వృక్షజాలాలను పరిరక్షించాల్సిన అవసరాన్ని ఆమె తన ప్రదర్శన ద్వారా చాటారు.
"జోధ్పుర్ ప్రకృతితోపాటు ముఖ్యంగా రావుజోధా పార్క్ ద్వారా స్ఫూర్తి పొందాను. చాలాకాలం నుంచి ఇక్కడ మొక్కలు చనిపోతూ ఉండేవి. జోధ్పుర్లో మాత్రమే ఉండే మొక్కలు కేజ్రీ, కేర్ వాటితో కూరలు వండుతారు. తోర్ను ఇక్కడ ఎంతో పవిత్రంగా భావిస్తారు. ఆ మొక్కలను గ్లాస్లో నేను పునర్ సృష్టి చేశాను. ఈ ప్రదర్శన ద్వారా ప్రకృతిలోని సున్నితత్వాన్ని చూపాను."
- సరుహ కిలారు, కళాకారిణి
అభినందిస్తున్నా!
"అంతరించిపోతున్న మొక్కలను పునరుజ్జీవింపజేసే కళాఖండాలను తన కుమార్తె సరుహకిలారు ప్రదర్శించటం సంతోషంగా ఉందని ఆమె తండ్రి దిలీప్ కిలారు అన్నారు. రావుజోధా పార్క్ అభివృద్ధి కోసం కృషి చేసిన జోధ్పుర్కు చెందిన గులాబ్ రాయ్ను, ఈ కళా ప్రదర్శన నిర్వాహకురాలు సనా రిజ్వాన్ చొరవను ఆయన అభినందించారు."
- దిలీప్ కిలారు, సరుహ కిలారు తండ్రి
అద్భుతం!
ఈ ప్రదర్శనలో 20-25మంది కళాకారులు పాల్గొంటున్నారు. వారి ప్రదర్శనలు అద్భుతంగా ఉన్నాయి. నిర్వాహకురాలు సనా రిజ్వాన్, నా కుమార్తె సరుహ కిలారీ ప్రయత్నాన్ని అభినందిస్తున్నాను. అంతరించిపోతున్నమొక్కలను గ్లాస్ వర్క్ ద్వారా అద్భుతంగా ప్రదర్శించటం చూశాను. చరిత్రలో మరుగునపడిన మహిళలను ఈ కళాప్రదర్శన ప్రతిబింబిస్తోందని సుజయ్ చెరుకూరి అన్నారు. అదేవిధంగా అంతరించిపోతున్న వృక్షజాలాలను పునరుజ్జీవింపజేయటానికి ఓ కళాకారిణిగా సరుహకిలారు చేస్తున్న ప్రయత్నాన్ని మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తున్నట్లు ఆయన తెలిపారు.
"నాకు చాలామంచిగా అనిపిస్తోంది. ఈ ప్రదర్శనల వెనుక ఉన్న ఆలోచనలను గౌరవించాలి. చరిత్రలో మరుగునపడిన మహిళలను ఈ ప్రదర్శనలు ప్రతిబింబిస్తున్నాయి. జోధ్పుర్లో అంతరించే దశలో ఉన్న మొక్కలను కాపాడటం చాలా అవసరమని ఈ ప్రదర్శన ద్వారా కళాకారిణి సరుహ కిలారి చెప్పాలనుకుంటున్నారు. చరిత్రలో మరుగునపడిన వాటన్నింటిని పునరుజ్జీవింపజేయటానికి ఓ పౌరురాలిగా, ఓ కళాకారిణిగా మనస్ఫూర్తిగా చేస్తున్న ప్రయత్నం ఇది."
- సుజయ్ చెరుకూరి
ఈ కళా ప్రదర్శనలో బ్రిటన్, బ్రెజిల్కు చెందిన కళాకారులు తమ కళారూపాలను అద్భుతంగా ప్రదర్శిస్తున్నారు.