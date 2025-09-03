ETV Bharat / bharat

మాకు 20 అసెంబ్లీ సీట్లు ఇవ్వాలి - బిహార్ ఎన్నికల వేళ మాంఝీ ప్రకటన - BIHAR ELECTIONS 2025

మరికొన్ని నెలల్లో బిహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలు- జితన్ రామ్ మాంఝీ భారీ డిమాండ్​!

Jitan Ram Manjhi
Jitan Ram Manjhi (ETV Bharat)
Bihar Elections Jitan Ram Manjhi : బిహార్​లో రెండు నెలల్లో అసెంబ్లీ ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఇప్పటికే అధికార, ప్రతిపక్షాలు ప్రచారాలను మొదలుపెట్టేశాయి. అయితే రాష్ట్రంలో అధికారంలో ఉన్న ఎన్డీఏ లేదా మహాఘట్​బంధన్ ఇంకా సీట్ల పంపకాన్ని ప్రకటించలేదు. సెప్టెంబర్​లో ఎన్డీఏ ముఖ్యమైన సమావేశం జరగనుండగా, అది అయ్యాక ఆ కూటమిలో సీట్ల పంపకంపై ఒప్పందం ఖరారు అవుతుందని సమచారం.

అయితే ఇప్పుడు కేంద్రమంత్రి, హిందుస్థానీ అవామ్ మోర్చా (హెచ్​ఏఎం) అధ్యక్షుడు జితన్ రామ్ మాంఝీ సీట్ల పంపకంపై చేసిన వ్యాఖ్యలు చర్చనీయాంశంగా మారాయి. తమ పార్టీకి 20 సీట్లు ఇవ్వాలని తాజాగా డిమాండ్ చేశారు. కూటమిలో పార్టీలకు సానుభూతి ఉంటే తమ డిమాండ్ కచ్చితంగా నెరువేరుతుందని తెలిపారు. తాము గుర్తింపు పొందిన పార్టీ హోదాను పొందాలని కోరుకుంటున్నామని తెలిపారు.

20 సీట్లు ఎలా అయినా అవసరం!
అందుకే అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో 20 సీట్లు ఎలా అయినా అవసరమని చెప్పారు. మిత్రపక్షాలకు తమ పార్టీ గుర్తింపు పొందడానికి సానుభూతి ఉంటే, కచ్చితంగా 20 సీట్లు ఇస్తారని వ్యాఖ్యానించారు. ఇది సామాన్య ప్రజల డిమాండ్ అని కూడా చెప్పారు. అయితే దిల్లీలో కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా సమక్షంలో జరిగిన బిహార్​కు సంబంధించి ఓ ముఖ్యమైన సమావేశానికి ముందు మాంఝీ ఆ ప్రకటన చేయడం గమనార్హం.

సమావేశానికి ముందే!
బుధవారం మధ్యాహ్నం జరిగిన ఆ సమావేశంలో బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు దిలీప్ జైస్వాల్, ఇద్దరు డిప్యూటీ సీఎంలు సామ్రాట్ చౌదరి, విజయ్ సిన్హా పాల్గొన్నారు. ప్రధాన కార్యదర్శి భిఖుభాయ్ దల్సానియా, నాగేంద్ర నాథ్ కూడా హాజరయ్యారు. అయితే సెప్టెంబర్​లోనే సీట్ల పంపకంపై ఎన్డీఏ సమావేశం నిర్వహించనుంది. కాబట్టి నేటి సమావేశం చాలా ముఖ్యమైనదిగా పరిగణిస్తుండగా, మాంఝీ ప్రకటన చేశారు.

Jitan Ram Manjhi demanded 20 seats from NDA for Bihar elections
జితిన్ రామ్ మాంఝీ, నీతీశ్ కుమార్ (ETV Bharat)

ఇంకా ఏకాభిప్రాయం లేదు!
ప్రస్తుతం ఎన్డీఏలో సీట్ల పంపకంపై ఏ ఫార్ములాపై కూడా ఏకాభిప్రాయం లేదు. ఎందుకంటే వివిధ పార్టీలు వేర్వేరు వాదనలు వినిపిస్తున్నాయి. సీఎం నీతీశ్ కుమార్ నేతృత్వంలోని జేడీయూ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ 100 కంటే ఎక్కువ సీట్లపై పోటీ చేయడానికి సిద్ధంగా ఉందని తెలుస్తోంది. చిరాగ్ పాస్​వాన్ 43 సీట్లను కోరుకుంటున్నారని సమాచారం. ఉపేంద్ర కుష్వాహా కూడా 15-20 సీట్లు కోరుకుంటున్నారని వినికిడి.

అప్పుడు ఏడు- ఇప్పుడు 20!
జితన్ రామ్ మాంఝీ ఇప్పుడు 20 సీట్లు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. 2020లో హిందూస్థానీ అవామ్ మోర్చా 7 అసెంబ్లీ సీట్లలో పోటీ చేసింది. అందులో 4 సీట్లలో విజయం సాధించింది. ఆ సమయంలో కూడా ఎన్డీఏలోని ఉంది. ఇప్పుడు 2025 నాటికి పరిస్థితులు మారిపోయాయి. గత ఎన్నికల్లో, జితన్ రామ్ మాంఝీకి జేడీయూ కోటా నుంచి 7 సీట్లు వచ్చాయి. అదే సమయంలో 2022-23లో నీతీశ్ కుమార్ మహాఘట్బంధన్​లో ఉన్నారు.

ఆ తర్వాత ఎన్డీఏలోకి వచ్చేశారు. అందుకే ఇప్పుడు జితిన్ రామ్ మాంఝీ పార్టీకి బీజేపీ కోటా నుంచి సీట్లు వచ్చే అవకాశం ఉంది. 243 అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాలు ఉన్న బిహార్​లో నవంబర్​లో ఎన్నికలు జరగనున్నాయి! మరికొద్ది నెలల్లో ఎన్నికల సంఘం నోటిఫికేషన్​ను విడుదల చేయనుందని సమాచారం. ఈ నేపథ్యంలో హిందూస్థానీ అవామ్ మోర్చాకు ఎన్ని సీట్లు దక్కుతాయో చూడాలి.

