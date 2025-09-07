ఆ స్కూల్లో ఆమే టీచర్, ప్రిన్సిపల్, కుక్, కేర్ టేకర్- నెలకు రూ.1700 జీతం- ఎక్కడో తెలుసా?
ఝార్ఖండ్ స్కూల్లో దయనీయ పరిస్థితి- స్కూల్ లోని ఒక మహిళే టీచర్, కుక్, కేర్ టేకర్ గా వర్క్
Published : September 7, 2025 at 11:39 AM IST
Jharkhand Teacher as Cook : ఏదైనా స్కూల్లో టీచర్లు, హెడ్ మాస్టర్, కుక్, కేర్ టేకర్ అంటూ వేర్వేరు ఉద్యోగస్థులు ఉంటారు. అయితే ఝార్ఖండ్లోని ఓ స్కూల్లో మాత్రం ఈ విధులన్నింటినీ ఒక మహిళే నిర్వహిస్తున్నారు. ఇంతకీ ఆమె ఎవరు? ఎందుకిలా చేస్తున్నారు? తదితర విషయాలపై ఈటీవీ భారత్ స్పెషల్ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
ఒకే మహిళ నాలుగు విధులు
రాంచీ జిల్లాలోని అంగారా బ్లాక్ లోని మారుమూల గ్రామమైన చంద్ర టోలిలోని యూపీజీ ప్రాథమిక పాఠశాల ఉంది. ఆ స్కూల్లో మాల్తీ కుమారిని అనే మహిళను చూస్తే ఎవరికైనా గందరగోళం ఏర్పడుతుంది. ఎందుకంటే అధికారిక రికార్డుల ప్రకారం ఆమె ఆ పాఠశాలలో ప్రధానోపాధ్యాయురాలు. కానీ ఒకటి నుంచి ఐదో తరగతి వరకు ఉన్న 35 మంది విద్యార్థులకు ఆమే వంటమనిషి, సంరక్షకురాలు, ఏకైక ఉపాధ్యాయురాలు.
'ఆ మాటలు కాగితంపైనే ఉంటాయి'
"నా దినచర్య విద్యార్థులకు మధ్యాహ్న భోజనం వండటం, పాత్రలు కడగడం, చదువును బోధించడంతో ప్రారంభమవుతుంది. నేను విద్యార్థులకు మిడ్ డే మీల్స్ వంట కోసం ఎక్కువ సమయం కేటాయిస్తాను. బియ్యం, పప్పు, కూరలు వండుతాను. నాకు జీతం సమయానికి పడదు. కొన్ని నెలలకు ఒకసారి జీతం వస్తుంది. గుడ్లు, కూరగాయలకు ప్రభుత్వం డబ్బు మంజూరు చేయదు. విద్యార్థులకు పోషకాహారం అందిస్తున్నట్లు ప్రభుత్వం చెబుతున్న మాటలు కాగితంపై మాత్రమే ఉన్నాయి. నా సొంత డబ్బుతో నూనె, సుగంధ ద్రవ్యాలు, కూరగాయలు కొనాల్సి వస్తోంది. అలాంటప్పుడు నేను నా కుటుంబాన్ని ఎలా పోషించుకోగలను." అని ప్రధానోపాధ్యాయురాలు మాల్తీ కుమారి వాపోయారు.
నెలకు రూ.1700 జీతం
పారా టీచర్ అయిన మాల్తీ కుమారికి నెలకు రూ. 1700 జీతం వస్తుంది. అది కూడా నెల నెలా రాదు. కొన్ని నెలల తర్వాత పెండింగ్ సాలరీ మొత్తం అందుతుంది. ఈ డబ్బు తన కుటుంబాన్ని పోషించడానికి కూడా సరిపోదని మాల్తీ కుమారి ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. మాల్తీ కుమారి భర్త చాలా ఏళ్ల క్రితం మరణించాడు. దీంతో ఇద్దరు పిల్లలు సహా కుటుంబం బారం మాల్తీ కుమారిపైనే పడింది. చాలిచాలని జీతంతో కుటుంబాన్ని పోషించుకుంటున్నారు. స్కూల్ టీచర్ కావడంతో ఆమెకు వితంతు పెన్షన్ కూడా రావడం లేదు.
"ఈ జీతంతో నేను నా ఇంటిని నడపాలా? పాఠశాలను నడపాలా? అనే సందిగ్ధతను ఎదుర్కొంటున్నాను. నా పిల్లలకు భవిష్యత్తు కోసం ఆలోచించాలా? గ్రామంలోని పిల్లల భవిష్యత్తు గురించి ఆలోచించాలో అర్థం కావడం లేదు. ఇటీవల మిడ్ డే మీల్స్ వండడం కోసం ఒక వంటమనిషిని నియమించారు. ఇది నాకు తాత్కాలిక పరిష్కారం. నిజమైన బాధ్యత విద్యా శాఖపై ఉంది. ఈ మారుమూల గ్రామంలోని స్కూల్లో మేము ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలను పరిష్కరించాలి." అని ఉపాధ్యాయురాలు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
స్కూల్లో అరకొర సౌకర్యాలు
2006లో ఏర్పాటైన ఈ స్కూల్లో ప్రాథమిక సౌకర్యాలు లేవు. విద్యార్థుల కోసం ఒక నీటి ట్యాంక్ను నిర్మించగా, అది ఇటీవల వచ్చిన తుఫాను వల్ల దెబ్బతింది. కానీ దానిని ఇప్పటివరకు రిపేర్ చేయలేదు. ఆ ప్రాంగణంలోని ఉన్న హ్యాండ్ పంపులో శుభ్రమైన తాగు నీరు రాకపోవడంతో విద్యార్థులు నానావస్థలు పడుతున్నారు. మరోవైపు, టీచరే కుక్ కావడంతో పిల్లలకు క్లాసులు కూడా సరిగ్గా జరగడం లేదు. ఉపాధ్యాయురాలు తరచుగా వంట చేయడానికి కిచెన్ కు వెళ్లడం వల్ల తమకు విద్య అందడం లేదని ఫిర్యాదు చేశారు. చాలా సార్లు తమ తరగతులు ఖాళీగా ఉంటాయని వాపోతున్నారు.
"మీడియాతో మాట్లాడినందుకు తనపై ఎటువంటి చర్య తీసుకున్నా భయపడను. ఇక్కడి పరిస్థితులపై నా అభిప్రాయాన్ని పంచుకున్నాను. కొంత మార్పు జరిగితే అది పిల్లలకు ఎంతో ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. నేను ఎవరికి భయపడాలి? నాకు సకాలంలో జీతం లేదా ప్రభుత్వం నుంచి ఎటువంటి మద్దతు లభించట్లేదు. పిల్లల విద్య, పోషకాహారం గురించి అధికారులు ఆలోచించాలి. టీచర్స్కు సకాలంలో జీతాలు అందించాలి. మిడ్ డే మీల్స్ కోసం కొంత బడ్జెట్ను కేటాయించాలి. మధ్యాహ్నం భోజనం కోసం మాకు బియ్యం, బంగాళాదుంపలు, పసుపు మాత్రమే అందుతాయి. పప్పుధాన్యాలు అందడం చాలా అరుదు. విద్యార్థులకు రుచికరమైన భోజనం అందడం లేదు. పోషకాహారం లభించడం లేదు. " అని మాల్తీ కుమారి వాపోయారు.
డీఈఓ ఏమన్నారంటే?
స్కూల్లో నెలకొన్న సమస్యలపై జిల్లా విద్యాశాఖ అధికారి(డీఈఓ) వినయ్ కుమార్ను ఈటీవీ భారత్ ప్రశ్నించింది. ఈ విషయాన్ని తాను పరిశీలిస్తానని డీఈఓ చెప్పారు. "నేను ఈ విషయాన్ని పరిశీలిస్తాను. ప్రభుత్వం వైపు నుంచి ఏదైనా లోపం ఉంటే దర్యాప్తు ప్రారంభించి తప్పు చేసిన అధికారులపై చర్యలు తీసుకుంటాం" అని ఆయన హామీ ఇచ్చారు.