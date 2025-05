ETV Bharat / bharat

మసూద్‌ అజార్‌కు ఎదురుదెబ్బ- 14మంది కుటుంబ సభ్యులు, అనుచరులు హతం - MASOOD AZHAR FAMILY DEATH

By ETV Bharat Telugu Team Published : May 7, 2025 at 1:08 PM IST | Updated : May 7, 2025 at 1:45 PM IST 2 Min Read

Masood Azhar Family Death : భారత్ చేపట్టిన దాడుల్లో జైషే మహ్మద్ చీఫ్‌ మసూద్‌ అజార్‌ కుటుంబసభ్యులు హతమయ్యారు. 10 మంది కుటుంబసభ్యులు, మరో నలుగురు అనుచరులు మరణించినట్లు మసూద్ అజార్ వెల్లడించాడు. భారత్ దాడుల్లో మసూద్ అజార్ అక్క, బావ, మేనల్లుడు, అతని భార్యతో పాటు మరో ఐదుగురు మరణించినట్లు చెప్పాడు. జైషే మహ్మద్ ప్రధాన కార్యాలయం బహవల్​పుర్​లోని జామియా మస్జీద్​ సుబాన్​ అల్లాహ్​ ప్రాంతంలో జరిగిన దాడిలో మరణించినట్లు తెలిపాడు. జైషే ప్రధాన కేంద్రంపై దాడులు

భారత్‌ చేపట్టిన దాడుల్లో జైషే ప్రధాన కేంద్రం కూడా ఉంది. అంతర్జాతీయ సరిహద్దుకు 100 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న బహవల్‌పూర్‌లోని మర్కజ్‌ సుబాన్‌ అల్లాహ్​పై భారత సైన్యం దాడి చేసింది. దీన్ని జైషే మహ్మద్‌కు ఆపరేషనల్‌ హెడ్‌క్వార్టర్‌గా గుర్తిస్తారు. పుల్వామా దాడి సహా భారత్‌పై చాలా కుట్రలకు ఇక్కడే ప్రాణాళిక రచించారు. దీనినే మసూద్ తన ఇంటిగా కూడా వినియోగిస్తాడు. ప్రస్తుతం జేషే నెంబర్‌-2గా ఉన్న ముఫ్తీ అబ్దుల్‌ రవూఫ్‌ అస్గర్‌, మౌలానా అమర్‌ ఇతరుల కుటుంబ సభ్యులు కూడా ఇక్కడే ఉంటున్నట్లు తెలుస్తోంది. సుమారు 600 మంది ఉగ్రవాదుల ఇళ్లు కూడా ఈ క్యాంపస్‌లోనే ఉన్నట్లు సమాచారం. అంతకుముందు పహల్గాం ఉగ్రదాడికి ప్రతీకారంతో రగిలిపోయిన భారత్‌, పాకిస్థాన్‌లోని ఉగ్ర శిబిరాలపై బాంబు వర్షం కురిపించింది. ఆపరేషన్‌ సిందూర్‌లో అంతర్జాతీయ సరిహద్దుకు 100 కిలోమీటర్ల లోపు ఉన్న 9 ఉగ్ర స్థావరాలను భారత్ లక్ష్యంగా చేసుకుంది. ముఖ్యంగా జైషే మహ్మద్‌, లష్కరే తోయిబా, హిజ్బుల్ ముజాహిద్దీన్‌ వంటి ఉగ్రసంస్థలకు చెందిన ప్రధాన స్థావరాలను లక్ష్యంగా చేసుకుని దాడులు చేసి వాటిని నేలమట్టం చేసింది. దేశంలో జరిగిన పలు ఉగ్రదాడులకు ఈ క్యాంపుల్లోనే ప్రణాళిక జరిగిందని కర్నల్‌ సోఫియా ఖురేషి తెలిపారు. 2008 ముంబయి ఉగ్రదాడుల సూత్రధారి డేవిడ్ హెడ్లీ, అజ్మల్ కసబ్ శిక్షణ పొందిన ఉగ్రస్థావరంపైనా దాడి చేశామని వెల్లడించారు. పాక్‌ పౌరులకు హాని కలగని రీతిలో కేవలం ఉగ్ర శిబిరాలపైనే దాడులు చేశామని తెలిపారు. పాక్ సైనిక శిబిరాలను లక్ష్యంగా చేసుకోలేదని స్పష్టం చేశారు.

