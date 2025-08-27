ETV Bharat / bharat

జమ్ముకశ్మీర్ కొండచరియలు ఘటన- మృతుల కుటుంబాలకు రూ.6 లక్షల ఎక్స్​గ్రేషియా

జమ్ముకశ్మీర్​ల విరిగిపడిన కొండచరియలు- ఘటనలో 41కు చేరిన మృతుల సంఖ్య- బాధితుల కుటుంబాలకు పరిహారం

Published : August 27, 2025 at 11:58 PM IST

Vaishno Devi Yathra Victim Ex Gratia : జమ్ముకశ్మీర్‌లోని వైష్ణో దేవి తీర్థయాత్ర మార్గంలో కొండచరియలు విరిగిపడిన ప్రమాదంతోపాటు వరదల్లో ప్రాణాలు కోల్పోయిన వారి కుటుంబాలకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పరిహారం ప్రకటించింది. మృతుల కుంటుంబాలకు రు.6 లక్షల ఎక్స్​గ్రేషియా ప్రకటించారు. గాయపడ్డవారికి రూ.1 లక్ష, స్వల్పంగా గాయపడ్డవారికి రూ.50 వేలు ఇవ్వనున్నట్లు ప్రకటించారు.

రూ.6 లక్షలు
ఈ పరిహారంలో రాష్ట్ర విపత్తు సహాయ నిధి (SDRF) నుంచి రూ.4 లక్షలు, ముఖ్యమంత్రి సహాయ నిధి (CMRF) నుంచి రూ.2 లక్షలు మొత్తం రూ.6 లక్షలు ప్రకటించారు. అలాగే తక్షణ సహాయం, రీహబిలిటేషన్ కోసం ప్రతీ డిప్యూటీ కమిషనర్‌కు రూ. 10 కోట్లు కేటాయించినట్లు జమ్ము కశ్మీర్ సీఎంవో సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేసింది.

వాళ్లకు రూ.4 లక్షలు
కాగా, ఈ ప్రమాదంలో మృతిచెందిన వారి కుటుంబాలకు ఉత్తరప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్ బుధవారం సంతాపం తెలిపారు. ఈ ప్రమాదంలో ఉత్తరప్రదేశ్ నుంచి మరణించిన యాత్రికుల కుటుంబాలకు రూ.4 లక్షల ఆర్థిక సహాయం అందించనున్నట్లు యూపీ ప్రభుత్వం ఓ ప్రకటనలో పేర్కొంది. అలాగే బాధితుల మృతదేహాలను వీలైనంత త్వరగా ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని వారి స్వస్థలాలకు తరలించాలని ముఖ్యమంత్రి అధికారులను ఆదేశించారు. కాగా మృతుల్లో చాలా మంది యూపీకి చెందిన వారే అని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు.

జమ్ముకశ్మీర్ శ్రీ మాతా వైష్ణో దేవి ఆలయానికి వెళ్లే మార్గంలో అర్థ్‌కువారీ వద్ద మంగళవారం మధ్యాహ్నం 3 గంటల సమయంలో భారీ కొండచరియలు విరిగిపడ్డాయి. ఈ ఘటనలో మంగళవారం 9 మంది చనిపోగా, నేటికి ఆ సంఖ్య 34 కి పెరిగింది. మరో 20 మంది గాయపడ్డారు. ఘటనా స్థలంలో సైన్యం, జాతీయ విపత్తు ప్రతిస్పందన దళం (NDRF), ఇతర ఏజెన్సీలు సహాయక చర్యలు చేపట్టాయి.

ఉత్తర భారతాన్ని భారీ వర్షాలు ముంచెత్తాయి. నాలుగు రోజులుగా జమ్ముకశ్మీర్​లో వరదల ఉద్ధృతికి మొత్తం 41మంది మరణించారు. ఇందులో వైష్ణో దేవి యాత్ర మార్గంలో కొండచరియలు విరిగిపడటంతో 34 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ప్రస్తుతం వర్షాలు కొంత తగ్గుముఖం పట్టడంతో సహాయక చర్యలు వేగవంతం అయ్యాయి.

629.5 మిమీ వర్షం!
జమ్ముకశ్మీర్‌లో ఆగస్టు 26 ఉదయం నుంచి 24 గంటల్లో ఉధంపూర్‌లో 629.4 మిమీ, జమ్మూలో 380 మిమీ అతి భారీ వర్షపాతం నమోదైంది. అనంతనాగ్, శ్రీనగర్‌లోని జీలం నది వరద నీరు జనావాసాల్లోకి చేరింది. గత 24 గంటల్లో జమ్మూలో అత్యధికంగా 38 సెంటీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదైంది. 1910 నుంచి ఇదే అత్యధికమని వాతావరణశాఖ తెలిపింది.

రాష్ట్రపతి, ప్రధాని దిగ్భ్రాంతి
వైష్ణోదేవి ఆలయం వద్ద కొండచరియలు విరిగిపడిన ఘటనపై రాష్ట్రపతి ద్రౌపదీ ముర్ము, ప్రధాని మోదీలు దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. జమ్మూలో వరద పరిస్థితులను ప్రధాని మోదీకి వివరించానని సీఎం ఒమర్ అబ్దుల్లా తెలిపారు. ఎన్డీఆర్‌ఎఫ్ సిబ్బందిని, సహాయక సామగ్రిని తరలించినందుకు ప్రధానికి కృతజ్ఞతలు తెలిపినట్లు చెప్పారు. అండగా ఉంటామని ప్రధాని మోదీ భరోసా ఇచ్చారని ఒమర్ అబ్దుల్లా తెలిపారు.

