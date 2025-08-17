ETV Bharat / bharat

8వారాలపాటు రోజుకు 3గంటల ట్రైనింగ్- 8ఏళ్ల తర్వాత ఆర్మీ డాక్టర్ వైద్యంతో బాలుడికి మాటలు - JK BOY FINDS VOICE AFTER 8 YEARS

పేద బాలుడికి ఎనిమిదేళ్ల తర్వాత మాటలొచ్చాయ్- మానవతా భావంతో ఆర్మీ డాక్టర్ చేయూత- వైద్యం చేసేందుకు రోజూ 3 గంటలు కేటాయించిన వైనం

JK Boy Finds Voice After 8 Years
Army doctor Captain Saurabh Salunkhe with 8-year-old Akshay Sharma (X@PRODefenceJammu)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 17, 2025 at 12:57 PM IST

Boy Finds Voice After 8 Years : ఆ పిల్లవాడు గత ఎనిమిది ఏళ్లుగా ఏమీ మాట్లాడలేకపోయాడు. అతడికి తల్లిదండ్రులు తమ స్థోమత మేరకు వైద్యం చేయించినా ఫలితం లేకుండాపోయింది. దీంతో వారు లోలోన కుమిలిపోయారు. ఇక తమ కుమారుడి గొంతు నుంచి మాటను వినలేమని అనుకున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఒక అద్భుతం జరిగింది. ఆ బాలుడు మాట్లాడటం మొదలుపెట్టాడు.

ఇప్పుడు తమ కొడుకు మాటలు వింటూ ఆ నిరుపేద తల్లిదండ్రులు మురిసిపోతున్నారు. దీనికి కారణమైన ఆర్మీ డాక్టర్‌ సౌరభ్ సలూంఖే‌కు చేతులు జోడించి ధన్యవాదాలు చెబుతున్నారు. ఆర్మీ అంటే బార్డర్‌‌కే పరిమితం కాదని, దేశంలోని ప్రజల జీవితాల్లోనూ వెలుగులను నింపగలదని సౌరభ్ నిరూపించారు. ఇంతకీ ఎనిమిదేళ్ల అక్షయ్ శర్మకు మాట్లాడే శక్తి మళ్లీ ఎలా వచ్చింది ? ఇందుకోసం ఆర్మీ డాక్టర్‌ ఏం చేశారు ? తెలుసుకుందాం.

తమ పిల్లాడు మాట్లాడుతాడనే ఆశను వదులుకున్నారు
జమ్ముకశ్మీరులోని కథువా జిల్లాలో బథోడీ దుగ్గన్ గ్రామం ఉంది. ఈ ఊరిలోని ప్రభుత్వ హైస్కూలులో ఎనిమిదేళ్ల అక్షయ్ శర్మ మూడోతరగతి చదువుతున్నాడు. అతడి తల్లిదండ్రులు భారత ఆర్మీలో సివిల్ కూలీలుగా పనిచేస్తున్నారు. అక్షయ్ శర్మకు పుట్టుకతోనే 'చీలిన పెదవి, అంగిలి' (Cleft Lip and Palate) సమస్య వచ్చింది. అతడి ఎగువ పెదవి భాగంతో పాటు అంగిలి(నోటి పైకప్పు)లోనూ ఒక వైపు చీలిక ఉంది. సాధారణంగానైతే ఈ సమస్యను సర్జరీ ద్వారా సరిచేయొచ్చు. ఇదే ఆశతో మూడేళ్ల వయసులో ఉండగానే అక్షయ్ శర్మకు తల్లిదండ్రులు సర్జరీ చేయించారు. అయినప్పటికీ అతడు మాట్లాడలేకపోయాడు. మరోసారి కుమారుడికి సర్జరీ చేయించేందుకు అక్షయ్ తల్లిదండ్రుల వద్ద తగినంత డబ్బు లేదు. దీంతోవారు తమ పిల్లాడు మళ్లీ మాట్లాడగలడు అనే ఆశను వదులుకున్నారు.

రెండు నెలల క్రితమే ఆశాజనక మలుపు
రెండు నెలల క్రితమే ఈ దీనగాథ ఆశాజనక మలుపు తిరిగింది. అక్షయ్ శర్మ ఎదుర్కొంటున్న సమస్య గురించి ఆర్మీ డాక్టర్‌ సౌరభ్ సలూంఖే‌కు ఓ ఆఫీసర్ వివరించారు. పేద కుటుంబానికి చెందిన అతడికి వైద్యసాయం చేయాలని సూచించారు. దీంతో ఆర్మీ డాక్టర్‌ సౌరభ్ సలూంఖే‌ బథోడీ దుగ్గన్ గ్రామానికి వెళ్లి అక్షయ్ శర్మ, అతడి తల్లిదండ్రులను కలిశారు. ఇక నుంచి రోజూ మూడు గంటల సమయాన్ని అక్షయ్ శర్మకు వైద్యం చేసేందుకు కేటాయిస్తానని చెప్పారు. ఆ సమయానికి సరిగ్గా మాట్లాడే పరిస్థితిలో అక్షయ్ లేడు. పదాలను స్పష్టంగా పలకలేకపోయేవాడు. అతడికి డాక్టర్‌ సౌరభ్ సలూంఖే‌ మాట్లాడటంలో, వివిధ రకాల పదాలను పలకడంలో ట్రైనింగ్‌ ఇవ్వడం మొదలుపెట్టారు. ముక్కు సాయంతో పలికే నాసికా శబ్దాలు (nasal sounds), గొంతు సాయంతో పలికే శబ్దాలు(throat sounds), నోటి సాయంతో పలికే శబ్దాలు(oral sounds), పెదవి సాయంతో పలికే శబ్దాలు (labial sounds), అంగిలి సాయంతో పలికే శబ్దాల(palatal sounds) గురించి అక్షయ్ శర్మకు చెప్పారు. వాటి మధ్య ఉండే తేడాలను అర్థమయ్యేలా తెలియజేస్తూ, ఒకదాని తర్వాత ఒకటిగా అన్నింటి గురించి ఆర్మీ డాక్టర్‌ సౌరభ్ సలూంఖే‌ వివరించారు. హిందీ, ఇంగ్లీష్ భాషల్లోని బేసిక్ వాక్యాలను పలకడం కూడా నేర్పారు.

రోజూ 3 గంటలు చొప్పున 8 వారాల ట్రైనింగ్
గత 8 వారాల వ్యవధిలో ప్రతిరోజూ 3 గంటల పాటు అక్షయ్ శర్మకు ఈ శిక్షణ ఇచ్చారు. నోటిలోని వివిధ భాగాల్లోకి నీళ్లను తీసుకొని పుక్కిలించడం, నాలుక, దవడకు సంబంధించిన అభ్యాసాలతో ఈ ట్రైనింగ్ కొనసాగింది. ఈ కసరత్తు ఫలించింది. ఎట్టకేలకు అక్షయ్ శర్మ నోట స్పష్టమైన మాటలు వచ్చాయి. 'మఛిలీ జల్ కీ రాణీ హై' అనే హిందీ పాటను అతడు చక్కగా పాడాడు. దీన్ని చూసి అతడి తల్లిదండ్రులు ఉద్వేగానికి గురయ్యారు. వారు ఎంతగా ఆనందపడ్డారో చెప్పడానికి మాటలు చాలవు. ఆనంద భాష్పాలతో వాళ్లు చేతులు జోడించి ఆర్మీ డాక్టర్‌ సౌరభ్ సలూంఖే‌‌కు ధన్యవాదాలు చెప్పారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో, ఫొటోలను భారత ఆర్మీ జమ్ము విభాగం పీఆర్‌ఓ ఎక్స్ వేదికగా పోస్ట్ చేయడంతో వైరల్‌గా మారాయి. ఎక్స్​లో ఆర్మీ పోస్ట్ చేసిన వీడియోకు 'నిశ్శబ్ద స్వప్నాలు, ఇప్పుడు మాట్లాడుతాయి' అనే క్యాప్షన్ పెట్టడం విశేషం. దీనిపై నెటిజన్లు స్పందించారు. అక్షయ్ లాంటి వ్యక్తుల జీవితాల్లో ఆర్మీ వెలుగులు నింపుతుండటం చాలా గొప్ప విషయమని కొనియాడారు.

'నా కొడుకును కూడా ఆర్మీ అధికారిగా చేస్తా'
'నా కొడుకు మాట్లాడుతున్నాడు అని చెబుతున్నందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఆర్మీ డాక్టర్ సౌరభ్ సలూంఖే‌‌ వల్లే ఇది సాధ్యమైంది. ఆయనే నా కుమారుడికి మాట్లాడటంలో ట్రైనింగ్ ఇచ్చారు. రోజూ 3 గంటల సమయాన్ని మా కోసం కేటాయించారు. నా కొడుకును కూడా ఆర్మీ అధికారిగా చేస్తా' అని అక్షయ్ శర్మ తల్లి తెలిపారు.

'ప్రజల జీవితాల్లో మార్పు కోసం మానవతా ప్రయత్నాలు'
'ఆర్మీ డాక్టర్ సౌరభ్ సలూంఖే‌‌ రోజూ 3 గంటల సమయాన్ని నిరుపేద బాలుడు అక్షయ్ శర్మ కోసం కేటాయించారు. ఆయన చొరవ వల్లే ఇప్పుడు అక్షయ్ నోట మాటలు వస్తున్నాయి. గొంతు నుంచి ధ్వనులను పలికించడంపై ప్రస్తుతం అతడు ట్రైనింగ్ పొందుతున్నాడు. ఈవిధమైన మానవతా ప్రయత్నాల ద్వారా ప్రజల జీవితాల్లో మార్పు తెచ్చేందుకు ఆర్మీ ప్రయత్నిస్తోంది' అని డిఫెన్స్ పీఆర్‌ఓ లెఫ్టినెంట్ కల్నల్ సునీల్ బర్త్వాల్ పేర్కొన్నారు.

'అక్షయ్ కుటుంబీకుల ఆనందాన్ని చూసి సంతృప్తి కలిగింది'
'బాలుడు అక్షయ్ శర్మ ఇప్పుడు బాగానే మాట్లాడుతున్నాడు. దాదాపు 8 వారాల పాటు అతడికి ట్రైనింగ్ ఇచ్చాక ఈ ఫలితం వచ్చింది. పదాలను పలకడంలో అక్షయ్‌కు ట్రైనింగ్ ఇచ్చాను. ఇంకొంత ట్రైనింగ్ మిగిలి ఉంది. అది కూడా పూర్తి చేస్తాను. అక్షయ్ కుటుంబీకుల ఆనందాన్ని చూసి నాకు ఎంతో సంతృప్తి కలిగింది. ఆ బాలుడి జీవితాన్ని మార్చే గొప్ప అవకాశం నాకు లభించింది' అని ఆర్మీ డాక్టర్‌ సౌరభ్ సలూంఖే‌‌ తెలిపారు.

