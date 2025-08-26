ETV Bharat / bharat

జమ్ములో భారీ వర్షాలకు ముగ్గురు బలి- కొట్టుకుపోయిన అనేక ఇళ్లు - JAMMU KASHMIR HEAVY RAIN

31 వరకు భారీ నుంచి అతిభారీ వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ శాఖ అంచనా

By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 26, 2025 at 4:34 PM IST

Jammu Kashmir Rains: ఉత్తర భారతంలో భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. జమ్మూకశ్మీర్, హిమాచల్‌ప్రదేశ్‌, ఉత్తరాఖండ్‌లో నదులు ఉప్పొంగి ప్రవహిస్తున్నాయి. పలు చోట్ల కొండచరియలు విరిగిపడటంతో రహదారులను మూసివేశారు. జమ్మూకశ్మీర్‌లోని దొడాలో మేఘవిస్పోటనం సంభవించింది. ఆ తర్వాత వచ్చిన మెరుపు వరదలకు కారణంగా ముగ్గురు మృతిచెందారు. పదుల సంఖ్యలో ఇళ్లు కొట్టుకుపోయాయి. వాయవ్య భారతంలో ఈ నెల 31 వరకు భారీ నుంచి అతిభారీ వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ శాఖ అంచనా వేసింది.

ప్రమాదకర స్థాయిలో ప్రవహిస్తున్న నదులు
జమ్మూ డివిజన్‌లో వరుసగా మూడో రోజు భారీ నుంచి అతిభారీ వర్షాలు కురిశాయి. అన్ని నదులు ప్రమాదకర స్థాయిని దాటి ప్రవహిస్తున్నాయి. ఫలితంగా లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయం అయ్యాయి. భారీ వర్షాల కారణంగా జమ్ము- శ్రీనగర్​, కిష్ట్వార్​- దొడా జాతీయ రహదారులు మూసివేశారు. మాతా వైష్ణో దేవి దర్శనాన్ని ముందు జాగ్రత్తగా నిలిపివేసినట్లు అధికారులు తెలిపారు. కొండ చరియలు విరిగిపడటంతో అనేక రోడ్లను మూసివేశారు. కిశ్త్‌వాడ్‌, దొడా, రాజౌరీ జిల్లాలో పదుల సంఖ్యలో నివాసాలు దెబ్బతిన్నాయి. పలు ప్రాంతాల్లో ఇళ్లలోకి నీరు చేరింది. చినాబ్ నదికి ఉపనదిగా ఉన్న తావి ఉగ్రరూపం దాల్చింది. ఉధంపుర్‌లో 20 అడుగులు దాటి ప్రవహిస్తోంది. కతువా జిల్లాలో రావి నదిపై ఉన్న మోదోపుర్ బ్యారేజికి లక్ష క్యూసెక్కులు వరద వస్తోంది. అది క్రమంగా మరింత పెరుగుతుందని అధికారులు తెలిపారు. చినాబ్​ నది కూడా ప్రమాదకర స్థాయికి చేరువలో ఉంది. సాంబ జిల్లాలో బసంతేర్ నది ప్రమాదకర స్థాయి అయిన నాలుగున్నర అడుగులు దాటి ప్రవహిస్తోంది.

వరద పరిస్థితిపై ముఖ్యమంత్రి ఒమర్ అబ్దుల్లా సమీక్ష
గత 24 గంటల్లో కతువా జిల్లాలో అత్యధికంగా 15.5 సెంటీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదైంది. జమ్మూలో 8.5, కత్రాలో 6.8 సెంటీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదైంది. జమ్మూ, సాంబ, కతువా, రియాసి. ఉదంపుర్‌, రాజౌరీ, రాంబన్‌, దొడా, కిశ్త్‌వాడ్ జిల్లాల్లో మెరుపు వరదలు సంభవించే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది. నది పరివాహకంలో నివసించే వారు సురక్షిత ప్రాంతాలకు వెళ్లాలని సూచించింది. జమ్ము వరద పరిస్థితిపై ముఖ్యమంత్రి ఒమర్ అబ్దుల్లా సమీక్ష నిర్వహించారు. అధికార యంత్రాంగం ఎల్లప్పుడూ అప్రమత్తంగా ఉండాలని ఆదేశించారు. జమ్ములోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో పరిస్థితి ఆందోళనకరంగా ఉందని తెలిపారు. శ్రీనగర్​ నుంచి తదపరి ఫ్లైట్​కు జమ్ముకు చేరుకుని ప్రత్యక్షంగా పరిస్థితిని సమీక్షిస్తానని వెల్లడించారు.

దెబ్బతిన్న రహదారులు, ఇళ్లు, దుకాణాలు
హిమాచల్‌ప్రదేశ్‌లో భారీ వర్షాలకు పలు చోట్ల కొండచరియలు విరిగిపడ్డాయి. ఫలితంగా రహదారులు, ఇళ్లు, దుకాణాలు దెబ్బతిన్నాయి. బియాస్ నది ప్రమాదకర స్థాయిలో ప్రవహిస్తోంది. వరద ధాటికి పలు చోట్ల రహదారి కొట్టుకుపోయింది. పండోహ్ రిజర్వాయర్‌కు లక్ష క్యూసెక్కుల వరద ప్రవాహం వస్తుండగా మెుత్తాన్ని కిందకు వదులుతున్నారు. మనాలీ-లేహ్‌ జాతీయ రహదారిని అనేక చోట్ల మూసివేశారు. శిమ్లా జిల్లాలో పాఠశాలలకు సెలవు ప్రకటించారు. 795 రోడ్లను మూసివేశామని హిమాచల్ ప్రదేశ్ విపత్తు నిర్వహణ శాఖ తెలిపింది.

