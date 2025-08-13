Jaishankar Russia Visit : భారత విదేశాంగ మంత్రి ఎస్ జైశంకర్ ఆగస్టు 20-21 తేదీల్లో మాస్కోను సందర్శించనున్నారు. ఆయన రష్యన్ విదేశాంగ మంత్రి సెర్గీ లావ్రోవ్తో చర్చలు జరపనున్నారు. రష్యా నుంచి చమురు కొనుగోలు చేస్తోందనే నెపతంతో అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఆగస్టు 6న భారత్పై పెనాల్టీగా 25 శాతం సుంకాలు విధించారు. అంతకు ముందు విధించిన 25 శాతం సుంకాలతో కలిపి, భారత్పై ఈ టారిఫ్ల భారం 50 శాతానికి పెరిగింది. ఈ నేపథ్యంలో జైశంకర్, రష్యా పర్యటనకు వెళ్లడం ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది.
పుతిన్-మోదీ మంతనాలు
వాణిజ్య అనిశ్చితిలు, ట్రంప్ సుంకాల ప్రకటనల మధ్య శనివారం రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్తో, భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ మాట్లాడారు. రష్యా- ఉక్రెయిన్ యుద్ధ పరిణామాలు గురించి ఇద్దరూ చర్చించారు. ఈ సందర్భంగా శాంతియుత పరిష్కారాన్ని భారత్ కోరుకుంటుందని ప్రధాని మోదీ మరోసారి పునరుద్ఘాటించారు.
పుతిన్ను కలిసిన అజిత్ ఢోబాల్
రష్యా నుంచి భారత్ చమురు కొంటోందని, దీని వల్ల ఉక్రెయిన్పై యుద్ధం చేస్తున్న రష్యాకు ఫండింగ్ లభిస్తోందని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఆరోపించారు. రష్యా చేస్తున్న యుద్ధం వల్ల ఉక్రెయిన్లో ఎంతో రక్తపాతం జరుగుతోందని, కానీ భారత్ దీన్ని ఏమాత్రం పట్టించుకోవడం లేదని విమర్శించారు. తరువాత భారత్పై 25 శాతం పెనాల్టీ సుంకాలు విధిస్తున్నట్లు ప్రకటించారు. ఇలా ప్రకటించిన ఒక రోజు తరువాత భారత జాతీయ భద్రతా సలహాదారు (ఎన్ఎస్ఏ) అజిత్ ఢోబాల్ రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్ను కలిశారు.
ఆగస్టు 27 నుంచి అమలు
ట్రంప్ భారత్పై ముందుగా 25 శాతం సుంకాలు విధించారు. తరువాత పెనాల్టీగా మరో 25 శాతం సుంకాలు మోపారు. అయితే మొదటిసారి విధించిన టారిఫ్లు ఆగస్టు 7 నుంచి అమల్లోకి వచ్చాయి. కాగా తరువాత విధించిన పెనాల్టీ సుంకాలు ఈ ఆగస్టు 27 నుంచి అమల్లోకి రానున్నాయి.
అన్యాయం!
రష్యా నుంచి భారత్తో పాటు చైనా కూడా భారీ ఎత్తున చమురు దిగుమతి చేసుకుంటోంది. కానీ ట్రంప్ కేవలం భారత్నే లక్ష్యంగా చేసుకున్నారు. చైనా విషయంలో మొదట్లో ఆయన దూకుడు ప్రదర్శించినప్పటికీ, తరువాత ట్రంప్ వెనక్కు తగ్గారు. ఇక్కడ గమనించాల్సిన విషయం ఏమిటంటే, అమెరికా స్వయంగా రష్యా నుంచి యురేనియం హెక్సాఫ్లోరైడ్, పల్లాడియం, ఎరువులను దిగుమతి చేసుకుంటోంది. కానీ అవన్నీ పక్కన పెట్టి, ట్రంప్ కేవలం భారత్పైనే తన అక్కసును వెళ్లగక్కుతున్నారు. ఇది అగ్రరాజ్యం అమెరికా ద్వంద్వ ప్రమాణాలకు అద్దం పడుతోంది. అందుకే "ట్రంప్ భారత్పై విధించిన సుంకాలు- అన్యాయమైనవి, అసమంజసమైనవి" అని భారత విదేశాంగ మంత్రిత్వశాఖ ప్రతినిధి రణధీర్ జైస్వాల్ విమర్శించారు. దేశ ఆర్థిక సార్వభౌమత్వాన్ని కాపాడుకోవడానికి అవసరమైన చర్యలు అన్నీ భారత్ తీసుకుంటుందని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
