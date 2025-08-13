ETV Bharat / bharat

ట్రంప్​ 50% సుంకాలు- రష్యాకు కేంద్రమంత్రి జైశంకర్​- ఎప్పుడంటే? - S JAISHANKAR TO VISIT RUSSIA

భారత్​పై ట్రంప్ ప్రతీకార సుంకాల వేటు- రష్యాకు వెళ్లనున్న జైశంకర్​

Jaishankar Russia Visit
Jaishankar Russia Visit (ANI (Old Photo))
By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 13, 2025 at 5:27 PM IST

Jaishankar Russia Visit : భారత విదేశాంగ మంత్రి ఎస్​ జైశంకర్​ ఆగస్టు 20-21 తేదీల్లో మాస్కోను సందర్శించనున్నారు. ఆయన రష్యన్​ విదేశాంగ మంత్రి సెర్గీ లావ్​రోవ్​తో చర్చలు జరపనున్నారు. రష్యా నుంచి చమురు కొనుగోలు చేస్తోందనే నెపతంతో అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఆగస్టు 6న​ భారత్​పై పెనాల్టీగా 25 శాతం సుంకాలు విధించారు. అంతకు ముందు విధించిన 25 శాతం సుంకాలతో కలిపి, భారత్​పై ఈ టారిఫ్​ల భారం 50 శాతానికి పెరిగింది. ఈ నేపథ్యంలో జైశంకర్​, రష్యా పర్యటనకు వెళ్లడం ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది.

పుతిన్​-మోదీ మంతనాలు
వాణిజ్య అనిశ్చితిలు, ట్రంప్ సుంకాల ప్రకటనల మధ్య శనివారం రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్​తో, భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ మాట్లాడారు. రష్యా- ఉక్రెయిన్ యుద్ధ పరిణామాలు గురించి ఇద్దరూ చర్చించారు. ఈ సందర్భంగా శాంతియుత పరిష్కారాన్ని భారత్​ కోరుకుంటుందని ప్రధాని మోదీ మరోసారి పునరుద్ఘాటించారు.

పుతిన్​ను కలిసిన అజిత్ ఢోబాల్​
రష్యా నుంచి భారత్​ చమురు కొంటోందని, దీని వల్ల ఉక్రెయిన్​పై యుద్ధం చేస్తున్న రష్యాకు ఫండింగ్ లభిస్తోందని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఆరోపించారు. రష్యా చేస్తున్న యుద్ధం వల్ల ఉక్రెయిన్​లో ఎంతో రక్తపాతం జరుగుతోందని, కానీ భారత్​ దీన్ని ఏమాత్రం పట్టించుకోవడం లేదని విమర్శించారు. తరువాత భారత్​పై 25 శాతం పెనాల్టీ సుంకాలు విధిస్తున్నట్లు ప్రకటించారు. ఇలా ప్రకటించిన ఒక రోజు తరువాత భారత జాతీయ భద్రతా సలహాదారు (ఎన్​ఎస్​ఏ) అజిత్​ ఢోబాల్​ రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్​ను కలిశారు.

ఆగస్టు 27 నుంచి అమలు
ట్రంప్ భారత్​పై ముందుగా 25 శాతం సుంకాలు విధించారు. తరువాత పెనాల్టీగా మరో 25 శాతం సుంకాలు మోపారు. అయితే మొదటిసారి విధించిన టారిఫ్​లు ఆగస్టు 7 నుంచి అమల్లోకి వచ్చాయి. కాగా తరువాత విధించిన పెనాల్టీ సుంకాలు ఈ ఆగస్టు 27 నుంచి అమల్లోకి రానున్నాయి.

అన్యాయం!
రష్యా నుంచి భారత్​తో పాటు చైనా కూడా భారీ ఎత్తున చమురు దిగుమతి చేసుకుంటోంది. కానీ ట్రంప్ కేవలం భారత్​నే లక్ష్యంగా చేసుకున్నారు. చైనా విషయంలో మొదట్లో ఆయన దూకుడు ప్రదర్శించినప్పటికీ, తరువాత ట్రంప్​ వెనక్కు తగ్గారు. ఇక్కడ గమనించాల్సిన విషయం ఏమిటంటే, అమెరికా స్వయంగా రష్యా నుంచి యురేనియం హెక్సాఫ్లోరైడ్​, పల్లాడియం, ఎరువులను దిగుమతి చేసుకుంటోంది. కానీ అవన్నీ పక్కన పెట్టి, ట్రంప్ కేవలం భారత్​పైనే తన అక్కసును వెళ్లగక్కుతున్నారు. ఇది అగ్రరాజ్యం అమెరికా ద్వంద్వ ప్రమాణాలకు అద్దం పడుతోంది. అందుకే "ట్రంప్ భారత్​పై విధించిన సుంకాలు- అన్యాయమైనవి, అసమంజసమైనవి" అని భారత విదేశాంగ మంత్రిత్వశాఖ ప్రతినిధి రణధీర్ జైస్వాల్ విమర్శించారు. దేశ ఆర్థిక సార్వభౌమత్వాన్ని కాపాడుకోవడానికి అవసరమైన చర్యలు అన్నీ భారత్ తీసుకుంటుందని ఆయన స్పష్టం చేశారు.

