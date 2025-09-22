'అప్పట్లో GSTని వ్యతిరేకించిన ఏకైక సీఎం- ఇప్పుడేమో యూటర్న్'- ప్రధాని మోదీపై జైరాం రమేశ్ కామెంట్స్
Published : September 22, 2025 at 2:11 PM IST
Jairam Ramesh On PM Modi : ప్రధాని నరేంద్ర మోదీపై కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత జైరాం రమేశ్ విమర్శలు గుప్పించారు. గుజరాత్ సీఎంగా ఉన్నప్పుడు మోదీ వస్తు సేవల పన్ను (జీఎస్టీ)ని వ్యతిరేకించారని అన్నారు. ప్రధాని అయ్యాక మోదీ యూ టర్న్ తీసుకున్నారని ఎద్దేవా చేశారు. ఇటీవల ప్రకటించిన జీఎస్టీ సంస్కరణలు పరిమితంగా ఉన్నాయని తెలిపారు.
'మోదీ ప్రధాని అయ్యాక యూటర్న్ తీసుకున్నారు'
"2006-2014 వరకు ఎనిమిదేళ్లు దేశంలోని ఒకే ఒక సీఎం జీఎస్టీని వ్యతిరేకించారు. ఆయనే అప్పటి గుజరాత్ సీఎం నరేంద్ర మోదీ. ఆ ముఖ్యమంత్రి 2014లో దేశానికి ప్రధాని అయ్యారు. ఆ తర్వాత జీఎస్టీపై యూ టర్న్ తీసుకున్నారు. 2017లో జీఎస్టీ మెస్సయగా (రక్షకుడు) మారారు. ఇటీవల ప్రకటించిన జీఎస్టీ సంస్కరణలు పరిమితంగా ఉన్నాయి. ఎందుకంటే అవి ఎంఎస్ఎంఈ రంగంలోని విధానపరమైన సంక్లిష్టతలను సులభంగా ఎదుర్కోవడానికి వీలు కల్పించవు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు తమకు ఐదేళ్ల పరిహార ప్యాకేజీని అందించాలని డిమాండ్ చేస్తున్న విషయంపై ప్రధానమంత్రి ఏమీ చెప్పలేదు. అనేక సమస్యలను పరిష్కరించాల్సిన అవసరం ఉంది." అని జైరాం రమేశ్ పేర్కొన్నారు.
#WATCH | Delhi | On PM Modi's address to the nation on GST reforms, Congress MP Jairam Ramesh says, " this is not government, but govern-event. they make an event out of everything... this is an attempt to divert attention... this reform should have been done 8 years ago... our… pic.twitter.com/2IZZCTi7za— ANI (@ANI) September 22, 2025
మోదీ సర్కార్పై ధ్వజం
అలాగే కేంద్రంలోని నరేంద్ర మోదీ సర్కార్పై జైరాం రమేశ్ ధ్వజమెత్తారు. కాంగ్రెస్ ఎనిమిదేళ్లుగా జీఎస్టీ సంస్కరణలను పదేపదే డిమాండ్ చేస్తోందని, భారతీయ దిగుమతులపై అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ సుంకాలను విధించే వరకు కేంద్ర ప్రభుత్వం దీనిని విస్మరించిందని అన్నారు. జీఎస్టీని అమలు చేయాలని మొదట కేంద్ర మాజీ ఆర్థిక మంత్రి పి. చిదంబరం 2006లో ప్రతిపాదించారని, దాన్ని 2010లో బిల్లుగా ప్రవేశపెట్టారని గుర్తు చేసుకున్నారు.
"2017 జులైలో మొదటిసారి జీఎస్టీ అమలైంది. అప్పుడే దాన్ని రాహుల్ గాంధీ, కాంగ్రెస్ పార్టీ గబ్బర్సింగ్ టాక్స్ గా అభివర్ణించాయి. జీఎస్టీ విధానం బాగోలేదని, సరళంగా లేదని చెప్పాయి. నోట్ల రద్దు తర్వాత జీఎస్టీ దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థను దెబ్బతీస్తుందని మాకు తెలుసు. కేంద్రంలోని మోదీ సర్కార్ ఎనిమిదేళ్లుగా మేము చెప్పింది నమ్మలేదు. జీఎస్టీ సంస్కరణల కోసం మేము పదేపదే డిమాండ్ చేసినప్పటికీ ఎటువంటి మార్పులను తీసుకురాలేదు. ట్రంప్ టారిఫ్లను విధించినప్పుడు, ప్రభుత్వం పన్ను నిర్మాణాన్ని మెరుగుపరచుకోవాల్సి వచ్చింది. ఇప్పుడు దాన్నే వారు (కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని ఉద్దేశించి) పండుగలా జరుపుకుంటున్నారు. జీఎస్టీని అమలు చేయాలనే ప్రతిపాదనను మొదట 2006 బడ్జెట్ ప్రసంగంలో అప్పటి ఆర్థిక మంత్రి పి. చిదంబరం చేశారు. 2010లో దీనిని పార్లమెంటులో బిల్లుగా సమర్పించారు. దీనిపై అప్పటి బీజేపీ నాయకుడు యశ్వంత్ సిన్హా నాయకత్వంలో ఒక స్టాండింగ్ కమిటీ వేశాం. దీని నివేదిక సమర్పించేసరికి 2014 సార్వత్రిక ఎన్నికలు వచ్చేశాయి." అని జైరాం రమేశ్ స్పష్టం చేశారు.
జీఎస్టీ సంస్కరణలపై అమిత్ షా హర్షం
మరోవైపు, జీఎస్టీ సంస్కరణలు మంగళవారం (సెప్టెంబరు 22) నుంచి దేశవ్యాప్తంగా అమలులోకి వస్తాయని, ఇవి సామాన్యుల పొదుపునకు దోహదపడతాయని కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్ షా తెలిపారు. జీఎస్టీ సంస్కరణలను చారిత్రకమైనవిగా అభివర్ణించారు. 390కి పైగా ఉత్పత్తులపై జీఎస్టీ తగ్గిస్తున్నామని పేర్కొన్నారు. "దేవీ నవరాత్రుల సందర్భంగా దేశంలోని తల్లులు, సోదరీమణులందరికీ మోదీ సర్కార్ తదుపరి తరం జీఎస్టీ సంస్కరణల బహుమతి! జీఎస్టీ సంస్కరణలకు సంబంధించి దేశ ప్రజలకు మోదీ ఇచ్చిన హామీ మంగళవారం నుంచి దేశవ్యాప్తంగా అమలు అవుతుంది." అని అమిత్ షా ఎక్స్లో పోస్ట్ చేశారు.
The Modi government is increasing the income of the middle class by opening plenty of opportunities for them and ensuring that their savings rise constantly through #NextGenGSTReforms .— Amit Shah (@AmitShah) September 22, 2025
The steep reduction in the GST rates of daily essentials, healthcare products, electronic…
'ఆత్మనిర్భర్ భారత్ వైపునకు వేసే ప్రధానమైన అడుగు'
జీఎస్టీ సంస్కరణల గురించి ప్రధాని మోదీ సోమవారం జాతినుద్దేశించి ప్రసంగించారు. సెప్టెంబర్ 22 నుంచి తదుపరి తరం జీఎస్టీ సంస్కరణలు అమల్లోకి వస్తున్నాయని పేర్కొన్నారు. వీటిని ఆత్మనిర్భర్ భారత్ అభియాన్ వైపునకు వేసే ఒక ప్రధానమైన అడుగుగా అభివర్ణించారు. కొత్త జీఎస్టీ సంస్కరణలు పేదలు, మధ్యతరగతి, రైతులు, వ్యాపారులకు ప్రయోజనం చేకూరుస్తాయని అన్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ప్రధాని మోదీపై కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత జైరాం రమేశ్ విరుచుకుపడ్డారు. మోదీ సర్కార్ తీసుకొచ్చిన జీఎస్టీ సంస్కరణలపై విమర్శనాస్త్రాలు సంధించారు. జీఎస్టీని మోదీ సీఎంగా ఉన్నప్పుడు వ్యతిరేకించారని తాజాగా ఆరోపించారు.