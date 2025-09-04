Jail School Belgavi : కర్ణాటకలో ఉన్న బ్రిటిష్ కాలం నాటి జైలు, ఇప్పుడు చదువుకు ప్రధాన కేంద్రంగా నిలిచింది. అర ఎకరం విస్తీర్ణంలో 12 గదుల్లో ఉన్న ఈ స్కూల్ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ప్రాచుర్యం పొందింది. అందరూ ఈ పాఠశాలను 'జైలు స్కూల్'గా పిలుచుకుంటారు. అసలు ఈ జైలు స్కూల్ వెనుక ఉన్న చరిత్ర ఏంటి? పాఠశాలగా జైలు ఎందుకు మారింది? వంటి విషయాలను ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
102 ఏళ్ల క్రితం నిర్మాణం
బెళగావి జిల్లాలోని సాంగ్లిలోని పట్వర్ధన్ సంస్థాన్కు చెందిన భూమిలో వడగావ్ జైలును 1923లో బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం నిర్మించింది. భారత స్వాతంత్ర్య పోరాటంలో పాల్గొన్న సమరయోధులను అప్పట్లో ఇక్కడ ఖైదు చేసేవారు. దేశానికి స్వాతంత్ర్యం వచ్చిన తర్వాత, ఈ జైలును 1950లో విద్యా శాఖకు అప్పగించారు. అప్పుడు ఈ జైలును స్కూల్గా మార్చారు. అప్పటి నుంచి ఈ పాఠశాలను జైలు స్కూల్గా స్థానికులు పిలుచుకుంటారు. ఈ జైలు కట్టి నేటికి 102 ఏళ్లు అవుతోంది. అయినప్పటికీ అస్సలు చెక్కుచెదరలేదు. మందపాటి గోడలు, పెద్ద తలుపులు, ఇనుప కిటికీలు, ఎత్తైన సరిహద్దు గోడలను కలిగి ఉంది. ప్రస్తుతం ఈ జైలు పాఠశాలను కన్నడ హయ్యర్ ప్రైమరీ స్కూల్ నంబర్ 14గా పిలుస్తున్నారు.
"వడగావ్ జైలు, హిండల్గా జైలు రెండింటినీ 1923లో నిర్మించారు. స్వాతంత్ర్యం తర్వాత, వడగావ్ జైలు కార్యకలాపాలు హిండల్గాకు మార్చారు. అప్పుడు ఈ భవనాన్ని విద్యాశాఖకు అప్పగించారు. అప్పటి నుంచి ప్రజలు దీనిని 'జైలు స్కూల్' అని పిలుచుకుంటున్నారు." అని ప్రొఫెసర్ డాక్టర్ నాగరాజ్ మారెన్నావర్ తెలిపారు.
1800 మంది విద్యార్థులకు విద్య
ఈ స్కూల్ ప్రారంభంలో కన్నడ మీడియం ప్రాథమిక పాఠశాలగా మాత్రమే ఉండేది. 2007లో ఒక ఉన్నత పాఠశాల, ప్రీ యూనివర్శిటీ కళాశాలను ఒకే ప్రాంగణంలో నిర్మించారు. 2018లో దీనిని కర్ణాటక పబ్లిక్ స్కూల్గా అప్ గ్రేడ్ చేశారు. ప్రస్తుతం ఇక్కడ ప్రీ ప్రైమరీ (ఎల్ కేజీ) నుంచి పీయూసీ వరకు చదవొచ్చు. ప్రస్తుతం, ఈ స్కూల్లో 1,800 మంది విద్యార్థులు ఉన్నారు. ప్రాథమిక విభాగంలో 980, ఉన్నత పాఠశాలలో 260, ప్రీ యూనివర్శిటీ కళాశాలలో 560 మంది విద్యార్థులు ఉన్నారు. పాత జైలు భవనంలో ప్రాథమిక తరగతులు జరుగుతుండగా, 4 ఎకరాల క్యాంపస్లో ఉన్నత పాఠశాల, కాలేజీ కోసం కొత్త భవనాలు నిర్మించారు.
లోకల్గా మంచి పేరు
అలాగే ఈ జైలు స్కూల్కు స్థానికంగా మంచి పేరుంది. నేషనల్ టాలెంట్ సెర్చ్ ఎగ్జామినేషన్ (ఎన్ టీఎస్ఈ)లో గతేడాది 14 మంది విద్యార్థులు స్కాలర్షిప్ల కోసం ఎంపికయ్యారు. ఈ పాఠశాల ఎస్ఎస్ఎల్సీ పరీక్షలలో 85 శాతం, పీయూసీ ఫలితాల్లో 100 శాతం ఉత్తీర్ణత శాతాన్ని సాధించింది. కాగా, ఈ స్కూల్ గురించి ప్రధానోపాధ్యాయుడు శశికాంత్ శింగేనవర్ పలు కీలక విషయాలు ఈటీవీ భారత్తో పంచుకున్నారు. "ఈ భవనం నిర్మించి వందేళ్లు దాటినా ఎటువంటి పగుళ్లు ఏర్పడలేదు. ఇక్కడ విద్య నాణ్యత కారణంగా మా పాఠశాలకు చాలా డిమాండ్ ఉంది. ఇక్కడ ప్రవేశం పొందడానికి విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు ఎమ్మెల్యేలు, ఎంపీలు, సీనియర్ అధికారుల సిఫార్సు లేఖలను తీసుకువస్తారు." అని శశికాంత్ పేర్కొన్నారు.
ఒకప్పుడు స్వాతంత్ర్య సమరయోధులను బంధించిన జైలులో ఇప్పుడు విద్యా కుసుమాలు విరజిల్లుతున్నాయి. స్వేచ్ఛను హరించడానికి నిర్మించిన ప్రదేశం ప్రస్తుతం జ్ఞానం, అవకాశాలను అందించే సంస్థగా మారింది. బెళగావి ప్రజలకు జైల్ స్కూల్ ఒక ప్రత్యేకమైన జ్ఞాపకంగా నిలుస్తోంది. ఒకప్పుడు జైలు ఇనుప కడ్డీలు ప్రజలను బంధించగా, నేడు తెరిచిన పుస్తకాలు పిల్లలకు జ్ఞానాన్ని నేర్పిస్తున్నాయి.