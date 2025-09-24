కాళీమాతకు పూజ చేసి మరి దోపిడీలు- ఈ దొంగల చరిత్ర గురించి తెలుసా?
దొంగల అడ్డాగా జబల్పుర్- దోపిడీలు చేసే ముందు కాళీమాతకు పూజలు
September 24, 2025
Jabalpur Khermai Mata Loot Story : మధ్యప్రదేశ్లోని జబల్పుర్ ఒకప్పుడు దేశంలోనే అత్యంత ప్రమాదకరమైన ప్రాంతంగా ఉండేది. ఎందుకంటే అది దొంగల అడ్డా. బ్రిటిష్ వారికి ఆ దోపిడీదారులు నిద్ర లేకుండా చేసేవారు. అయితే వీరు దొంగతనానికి పోయినా, దోపిడీకి పోయినా కాళీమాతకు పూజలు చేయడం చేసేవారు. కాళీమాత ఆశీర్వాదం తీసుకుని మరి దోపిడీలకు పాల్పడేవారు. అంతేకాదు వారు దొంగతనాన్ని ధర్మంగా భావించేవారని చరిత్రకారులు చెబుతున్నారు.
హిందూ మతంలో ప్రతి జాతికి ఒక పౌరాణిక ఆరంభ కథ ఉన్నట్లు, దొంగలకు కూడా ఉందని బజల్పుర్లోని చరిత్రకారుడు, జానకీ రమన్ కళాశాలకు చెందిన డాక్టర్ ఆనంద్ రాణా తెలిపారు. 'దొంగలను కాలక్రమంలో వేర్వేరు పేర్లతో పిలిచారు. సాధారణంగా వీరిని 'లూటేరే' (దొంగలు) అని పిలిచేవారు. మహారాష్ట్రలో పిండారులుగా పిలిచారు. వీరి వల్ల బ్రిటిష్ వారు చాలా ఇబ్బంది పడ్డారు. అందుకే వీరిని ఠగ్(దొంగలు) అనే పదంతో పిలిచేవారు' అని ఆనంద్ రాణా తెలిపారు.
కాళీమాతకు పూజ చేసి దోపిడి
ఆనంద్ రాణా తెలిపిన వివరాలు ప్రకారం, కాళీమాత, రక్తబీజ్ మధ్య జరిగిన యుద్ధం సమయంలోనే తాము జన్మించినట్లుగా ఠగ్స్ భావించేవారు. వారు ఒక రుమాల్, నాణెం, ఒక గొడ్డలిని వెంట తీసుకెళ్లేవారు. ఇవి కాళీమాత తమకు ఇచ్చిన పవిత్ర వస్తువులుగా నమ్ముతారు. గొడ్డలిని కాళీ దంతంగా భావించి, హత్యలు చేసేవారు. దేవుడు వారిని హత్యలు, దోపిడీలు చేసేందుకు సృష్టించాడని నమ్మేవారు. దీనిని వారు చెడుగా కాదు, ధర్మంగా భావించేవారు. చరిత్ర పుస్తకాల ప్రకారం, ఠగ్స్లో అన్ని వర్గాల వారు ఉండేవారు. బ్రాహ్మణులు, రాజపుత్రులు, యాదవులు, బనియాలు, జాట్లు, కుచ్బదియాతో పాటు పెద్ద ఎత్తున ముస్లింలు కూడా ఉండేవారు. ప్రతి దోపిడీకి ముందు వీరు కాళి భవానిని పూజించేవారు. అప్పట్లో జబల్పుర్లో రెండు ఖేరమాయి ఆలయాలు ఉండేవి. అవి పెద్ద ఖేరమాయి, బూటీ ఖేరమాయి (సిద్ధపీఠంగా భావిస్తారు). వీటిలో పూజచేసి బయటకు వెళ్లి దోపిడీ చేసేవారని ఆనంద్ రాణా వివరించారు.
బ్రిటిష్ వారికే చుక్కలు
ఠగ్స్ ప్రస్తావన భారత్లోని అనేక గ్రంథాల్లో ఉందని ఆనంద్ రాణా తెలిపారు. 'అజంతా, ఎల్లోరా గుహల్లో కూడా ఠగ్స్ విగ్రహాలు కనిపిస్తాయి. కానీ వీరిపై ప్రత్యేకంగా అధ్యయనం మొదట బ్రిటీష్ కాలంలోనే జరిగింది. 1800-1850 మధ్య జబల్పూర్ ప్రాంతంలో బ్రిటిష్ వారిని ఈ దొంగలు బాగా ఇబ్బంది పెట్టేవారు. ఠగ్స్ గ్రూపులుగా ఏర్పాటై బ్రిటిష్ వారి ఖజానాలను దోచుకుని వారిని హతమార్చేవారు. కెప్టెన్ విలియమ్ హెన్రీ స్లీమన్ తన బయోగ్రఫీలో జబల్పుర్ ఠగ్లు గురించి ప్రస్తావించారు. ఉత్తర భారతదేశం నుంచి బంగాల్ వరకు ఠగ్స్ ఉండేవారని' అని ఆనంద్ రాణా పేర్కొన్నారు.
దుండగులకు ఉరిశిక్ష
అయితే, దుండగుల చర్యలకు విసిగిపోయిన కెప్టెన్ విలియం హెన్రీ స్లీమాన్ ఠగ్స్పై కఠిన చర్యలు తీసుకున్నాడు. వారిపై విస్తృతంగా దాడులు జరిపి, వందల మందిని అరెస్ట్ చేసి ఉరి తీశాడు. కట్నీ నుంచి సియోని వరకు 200 కి.మీ. పరిధిలోని చెట్లు దాదాపుగా అన్నీ ఠగ్స్ను ఉరితీసిన జాడలతో ఉండేవని చెబుతారు. దీంతో జబల్పుర్ ప్రాంతం మొత్తం భయందోళనలకు గురైంది. బ్రిటీషర్స్కు పట్టుబడిన వారిలో 700 మందికి పైగా హత్య చేసిన అమీర్ అలీ ఫిరంగియా అనే ఠగ్ కూడా ఉన్నాడు. చివరికి జబల్పుర్ జైలులో అతడికి ఉరి శిక్ష అమలు చేశారు.
అయితే చాలా మంది ఠగ్స్ను పట్టుకున్న తర్వాత వారి కోసం పునరావాసం కూడా కల్పించాడు కెప్టెన్ స్లీమాన్. జబల్పుర్లో ఒక పాఠశాలను కూడా ప్రారంభించాడు. అక్కడ వారికి కర్పెట్ తయారీ నేర్పించారు. కూలీల చేత తయారు చేసిన ఒక కర్పెట్, ఇప్పటికీ క్వీన్ విక్టోరియా ప్యాలెస్లో పరచి ఉందని చెబుతుంటారు. వీరికి ఉపాధి కల్పించడానికి గురందీ అనే బజార్ను ఏర్పాటు చేశారు. ఇది ఇప్పటికీ జబల్పుర్లో ప్రతి ఆదివారం నడుస్తోంది.
మొఘలులపై యుద్ధంలోనూ
ఠగ్స్ సాధువులు, సన్యాసులు, మౌల్వీలు వంటి వారిని దోచేవారు కాదని ఆనంద్ రాణా తెలిపారు. 'తప్పుగా దోపిడీ జరిగితే, ఆ డబ్బును దాన ధర్మాలకు వినియోగించేవారు. మహిళలను దోచుకున్నప్పటికీ వారిపై దాడి మాత్రం చేసేవారు కాదు. కానీ, పిల్లలను తమ గ్యాంగ్లోకి చేర్చుకునేవారు. అయితే వీరిని మొఘలులకు వ్యతిరేకంగా యుద్ధ సమయంలోనే దోపిడీ చేసేందుకు మరాఠా రాజులు ఉపయోగించేవారు. ఇది శత్రు సైన్యంలో భయాందోళనలను సృష్టించింది. ఆ సమయంలో మరాఠాలు దాడి చేసి ఆధిపత్యం సాధించేవారు. స్థానిక ప్రజలను హింసించినందున ఈ ఠగ్స్ చాలాసార్లు బ్రిటిష్ వారిని దోచుకున్నారు' అని ఆనందర్ పేర్కొన్నారు.