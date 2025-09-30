రూ.10కోట్ల బంగారు ఆభరణాలతో దుర్గమ్మకు అలంకరణ- రూ.5కోట్ల వెండి రథంలో ఊరేగింపు!
157ఏళ్లుగా అదే సంప్రదాయం- తొమ్మిది రోజులపాటు మార్కెట్ బంద్
Published : September 30, 2025 at 8:37 PM IST
Durga Statue With Gold Ornaments : సాధారణంగా మండపాల్లో ఏర్పాటు చేసిన దుర్గాదేవి విగ్రహాలకు పూల మాలలతో అలంకరిస్తారు. పట్టు చీరలతో అమ్మవారి విగ్రహాన్ని అందంగా తీర్చుదిద్దుతారు. అలంకరణలో భాగంగా నకిలీ నగలను వినియోగిస్తారు. కానీ మధ్యప్రదేశ్లోని జబల్పుర్లో రూ.10 కోట్ల రూపాయల విలువైన ఆభరణాలతో అలంకరించారు. నిమజ్జనం సమయంలో 350 కిలోల వెండి రధాన్ని ఉపయోగించనున్నారు. 150 ఏళ్లకుపైగా అదే సంప్రదాయాన్ని పాటిస్తున్నారు.
వివరాల్లోకి వెళ్తే, జబల్పుర్లో సరాఫా ప్రాంతంలో నున్హై దుర్గా విగ్రహాన్ని ప్రతిష్టిస్తూ 157 సంవత్సరాలుగా వేడుకలు జరుపుతున్నారు. 1867లో మొదటిసారిగా దుర్గాదేవి విగ్రహాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు అదే స్థలంలో నవరాత్రి వేడుకలు నిర్వహిస్తున్నారు. అయితే సరాఫా ప్రాంతంలో మరో దుర్గాదేవి విగ్రహం కూడా ఉంది. రెండింటినీ నాగర్ సేథాని అని పిలుస్తుంటారు ప్రజలు. ఈ విగ్రహాలను రోడ్డుకు ఇరువైపులా ఉంచారు. రెండు దుర్గా ఉత్సవాలు దాదాపు 150 సంవత్సరాల క్రితం ప్రారంభమవ్వడం విశేషం.
అయితే నున్హై దుర్గా ఉత్సవ కమిటీ అధ్యక్షుడు వినీత్ సోని మీడియాతో మాట్లాడారు. దసరా పండుగ సమయంలో వివిధ రకాల విగ్రహాలను ప్రదర్శిస్తారని, కానీ నున్హై మాత విగ్రహం రూపం ఎప్పుడూ మారలేదని తెలిపారు. ఇది ఎల్లప్పుడూ బుందేలి శైలిలో తయారు చేయిస్తామని, తరతరాలుగా ఒకే కుటుంబం తయారు చేస్తోందని తెలిపారు. అమ్మవారి అలంకరణలో కిలోగ్రాముకు పైగా బంగారు ఆభరణాలను ఉపయోగిస్తున్నామని వినీత్ సోని చెప్పారు. ఇందులో సంవత్సరాల క్రితం ప్రాచుర్యం పొందిన అనేక బుందేలి-శైలి ఆభరణాలు ఉన్నాయని చెప్పారు. ఇప్పుడు ఎవరూ వాటిని ధరించడం లేదని అన్నారు.
కానీ తాము ఇప్పటికీ అమ్మవారిని అదే ఆభరణాలతో అలంకరిస్తామని తెలిపారు. నేడు బంగారం ధర తులం రూ. లక్ష రూపాయల కంటే ఎక్కువగా ఉంది. అటువంటి పరిస్థితిలో అమ్మవారి అలంకరణ మాత్రమే 10 కోట్ల రూపాయలకు పైగా విలువైన ఆభరణాలను వినియోగిస్తున్నారు. నున్హై అమ్మవారి వీడ్కోలు పలికే రథం 5 కోట్ల విలువతో ఉందని తెలిపారు. 350 కిలోగ్రాముల వెండితో తయారు చేయించామని వినీత్ తెలిపారు. వెండి కిలోగ్రాముకు 1 లక్ష 35 వేల రూపాయలు అని గుర్తుచేశారు.
అయితే మండపం ఏర్పాటు చేసిన ప్రదేశం సరాఫా రహదారి ఇరుకైనది. ఎవరూ సులభంగా తప్పించుకోలేరు. కానీ మొత్తం తొమ్మిది రోజులు అమ్మవారి పండల్ వద్ద ప్రభుత్వం నలుగురు గన్ మెన్లను మోహరిస్తుంది. దాంతోపాటు సరాఫా మార్కెట్ దాదాపు తొమ్మిది రోజులపాటు మూతపడుతుంది. అక్కడి నివసించే కుటుంబాల కుమార్తెలు దుర్గా పండుగ సమయంలో వారి తల్లిదండ్రుల ఇళ్లను సందర్శిస్తారు. జబల్పుర్ నగరానికి చెందిన ప్రజలతోపాటు ప్రదేశాన్ని సందర్శిస్తారు. విగ్రహం చాలా అందంగా ఉంది, అందరినీ ఆకట్టుకుంటుందని చెబుతున్నారు.
అదే సమయంలో అమ్మవారిని తమ సొంత కుమార్తెగా భావించి ఆమెను తమ భుజాలపై మోసుకెళ్తారు జబల్పుర్ ప్రజలు. వీడ్కోలు చాలా ఘనంగా ఉంటుంది. చూపరులు కన్నీళ్లతో కదిలిపోతారు. వీధి అంతటా పువ్వులు చల్లుతారు. ప్రతి ఇల్లు పై నుంచి పూల వర్షం కురుస్తుంది. "ఈ ప్రాంత ప్రజలు సంతోషంగా తమ జీవితాలను గడుపుతున్నందుకు మాతృదేవత కృప కారణమే" అని వినీత్ సోని అంటున్నారు.