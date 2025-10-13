యువకుడికి, పావురానికి మధ్య స్నేహం- నిషాంత్ ఎటు వెళ్తే అటు వెళ్తున్న సుల్తాన్!
నిషాంత్ బైక్పై ప్రయాణిస్తే సమాన వేగంతో ఎగురుతూ అనుసరిస్తున్న పావురం
Published : October 13, 2025 at 11:39 PM IST
Friend Ship Between Man And Pigeon : మధ్యప్రదేశ్ జబల్పుర్లో ఓ యువకుడికి, పావురానికి మధ్య కుదిరిన స్నేహం అందరినీ ఆకట్టుకుంటోంది. జబల్పుర్ నగరంలోని దమోహ్ నాకా ప్రాంతానికి చెందిన నిశాంత్ కనౌజియా అనే యువకుడు ఈ మధ్య సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతున్నాడు. కారణం - అతడు స్నేహితుడు సుల్తాన్. అయితే ఈ సుల్తాన్ మనిషి కాదు, ఓ పావురం. వీరిద్దరి మైత్రి ఇప్పుడు జబల్పుర్ ప్రజల్లో, సోషల్ మీడియాలో పెద్ద చర్చకు దారితీసింది.
పూర్తి స్వేచ్ఛ- ఎక్కడికి వెళ్లినా వచ్చేస్తాయ్!
నిశాంత్ తక్కువ చదువుకున్నా, మానవత్వం, జంతుప్రీతి విషయంలో అందరికీ ఆదర్శం. ఆయన కుటుంబంలో 12 మంది ఉన్నారు. చిన్న ఇల్లు అయినా, అక్కడ మానవులతో పాటు పక్షులు కూడా సమానంగా జీవిస్తాయి. వీటిని ఎవరూ పంజరాల్లో ఉంచరు. ఇంట్లోకి వచ్చి ఎగురుతూ తిరిగే వీటికి పూర్తి స్వేచ్ఛ ఉంటుంది. ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏమిటంటే ఈ పక్షులు ఎక్కడికీ వెళ్లవు, ఇంటికే పరిమితమైపోతాయి.
నాలుగు నెలల సుల్తాన్!
నిశాంత్ చిన్నతనం నుంచే పక్షులను ప్రేమగా పెంచేవాడు. ప్రస్తుతం ఆయన కూలీగా పనిచేస్తూ జీవనం సాగిస్తున్నా, పక్షులపై ప్రేమే ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చింది. ఆయనకు అత్యంత సన్నిహితుడు అయిన సుల్తాన్ అనే పావురం వయసు నాలుగు నెలలు మాత్రమే. కానీ ఇద్దరి బంధం ఏళ్ల నాటి స్నేహం లాంటిది. నిశాంత్ ఎక్కడికైనా వెళ్తే సుల్తాన్ కూడా ఆయన వెంటే ఉంటుంది. నిశాంత్ బైక్పై వెళ్తుంటే, సుల్తాన్ సమాంతరంగా ఎగురుతూ వెంటపడి వస్తుంది.
వేల రూపాయలు ఇచ్చినా అమ్మనంటూ!
నిశాంత్ ఖలీఫా పేరుతో సోషల్ మీడియాలో ఖాతా ప్రారంభించాడు. ఆయన జబల్పులో “కబుత బాజీ” అనే సాంప్రదాయ క్రీడలో కూడా పాల్గొంటాడు. ఇందులో పక్షులను శిక్షణ ఇచ్చి పోటీలు నిర్వహిస్తారు. ఈ కళ తరం నుంచి తరానికి శాగిర్, ఖలీఫాల ద్వారా నేరుస్తున్నారు. "పక్షులను చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. ఎక్కువ వేడి లేదా చలిలో ప్రత్యేక శ్రద్ధ అవసరం. వాటి పరిస్థితిని బట్టి ఆహారం, నీరు ఇవ్వాలి" అని నిశాంత్ తెలిపాడు.తన స్నేహితుడు సుల్తాన్ను వేల రూపాయలు ఇచ్చినా అమ్మనంటూ నిరాకరించాడు. సుల్తాన్ స్వేచ్ఛగా ఎగురుతాడని, కానీ ఎప్పుడూ తిరిగి తన దగ్గరికి వస్తాడని తెలిపాడు. ప్రేమ బంధమే అందుకు కారణమని పేర్కొన్నాడు.
నిశాంత్ మేనల్లుడు కూడా!
సుల్తాన్ నిశాంత్తో కలిసి దసరా ఉత్సవాల సమయంలో కూడా నగరం మొత్తం తిరిగాడు. గిరిజనాల గుంపుల మధ్య, బైక్పై ప్రయాణిస్తూనే కబుతర్ ఆయన భుజంపై నిశ్చలంగా కూర్చుని ఉండటం అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచింది. అంతేకాదు, నిశాంత్ ప్రయాగ్రాజ్ సంగమానికి స్నానానికి వెళ్లినప్పుడు కూడా సుల్తాన్ను వెంట తీసుకెళ్లాడు. నిశాంత్ మేనల్లుడు మాన్య్ కూడా ఓ చిలుకతో అద్భుతమైన స్నేహం పెంచుకున్నాడు. ఆయన ఒకసారి టాగోర్ గార్డెన్లో పిక్నిక్కు వెళ్లినప్పుడు నేలపై పడిన గూడు నుంచి ఓ చిన్న చిలుకను రక్షించి పెంచాడు. దానికి సీతారామ్ అని పేరు పెట్టాడు. ప్రస్తుతం అది కూడా ఆ ఇంటి సభ్యుడిగానే ఉంది.