దేశ వ్యతిరేక పోస్ట్లకు ఏఐతో చెక్ - ఇంజినీరింగ్ విద్యార్థుల అద్భుత ఆవిష్కరణ!
దేశ వ్యతిరేక సోషల్ మీడియా పోస్ట్లకు చెక్- వాటి భరతం పట్టే అద్భుత సామర్థ్యాలతో 'అస్త్రా ఏఐ' - హానికారక పోస్ట్లు క్షణాల్లో డిలీట్
Published : September 13, 2025 at 2:47 PM IST
AI App To Stop Misleading Messages : ప్రస్తుతం ప్రపంచంలోని అనేక దేశాలలో పరిస్థితి బాగా లేదు. శ్రీలంక, బంగ్లాదేశ్, ఇరాన్, ఇజ్రాయెల్ తర్వాత ఇప్పుడు నేపాల్లో పరిస్థితి అదుపు తప్పింది. నేపాలీ యువత హింసాత్మక నిరసనలను మనమంతా చూశాం. అక్కడి 'జెన్-జీ' ఉద్యమం ఉధృతం కావడంలో సోషల్ మీడియా సందేశాల పాత్ర చాలా ఉంది. సోషల్ మీడియా యాప్లను నేపాల్ సర్కారు మూసివేయడంపై ఆగ్రహంతో యువజనం రోడ్లపైకి వచ్చారు. తిరుగుబాటును లేవనెత్తేలా సోషల్ మీడియా వేదికల్లో సందేశాలను వ్యాపింపజేసే సంఘ విద్రోహ శక్తులకు క్షణాల్లో చెక్ పెట్టే "అస్త్రా ఏఐ"ను నలుగురు భారతీయ ఇంజినీరింగ్ విద్యార్థులు అభివృద్ధి చేశారు. ఇది ఎలా పనిచేస్తుంది? తిరుగుబాటును లేవనెత్తేలా ఉండే సందేశాలను ఎలా గుర్తిస్తుంది? వాటిపై ఎవరికి సమాచారాన్ని చేరవేస్తుంది? ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
నలుగురు విద్యార్థుల శ్రమకు ఫలితం
సోషల్ మీడియాలో భారత దేశ వ్యతిరేక సందేశాలను క్షణాల్లో గుర్తించి పట్టుకునే 'అస్త్రం' రెడీ అయింది. దాని పేరే 'అస్త్రా ఏఐ యాప్'. మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రం జబల్పూర్లో ఉన్న ఓ ప్రైవేటు ఇంజినీరింగ్ కళాశాలకు చెందిన నలుగురు విద్యార్థులు కలిసి ఈ యాప్ను తయారు చేశారు. ఇంజినీరింగ్ విద్యార్థులు శివన్ బస్సీ, సాన్య అగర్వాల్, ప్రియాంశి, హర్ష్ కుమార్, నిశాంత్ దూబేలతో కూడిన టీమ్ ఎన్నో ప్రయోగాల తర్వాత 'అస్త్రా ఏఐ' సాఫ్ట్వేర్ను తయారు చేసింది. ఇటీవలే జబల్పూర్లో నిర్వహించిన 'నేషనల్ సైబర్ షీల్డ్ హ్యాకథాన్'లో పోలీసుశాఖ ఉన్నతాధికారుల ఎదుట దీని పనితీరును ప్రదర్శించారు. నమూనా సమాచారం ఆధారంగా ఈ సాఫ్ట్వేర్ పనిచేసే తీరును లైవ్లో చూపించారు. ఈ సాఫ్ట్వేర్ ఏ ఒక్క టెస్టింగ్ దశలోనూ ఫెయిల్ కాకపోవడం విశేషం.
'అస్త్రా ఏఐ' ఎలా పనిచేస్తుందంటే?
మన దేశంలో ప్రస్తుతం చాలా సోషల్ మీడియా యాప్లు వినియోగంలో ఉన్నాయి. ఫేస్బుక్, ట్విట్టర్ (ఎక్స్), యూట్యూబ్, లింక్డిన్, ఇన్స్టాగ్రామ్ వంటివి బాగా ఫేమస్. ఈ యాప్లన్నీ అమెరికా కంపెనీలవే. అంటే భారత్లోని సోషల్ మీడియాపై అమెరికాకు పూర్తి పట్టు ఉంది. సోషల్ మీడియా యాప్లలో ఎవరైనా భారత ప్రభుత్వ వ్యతిరేక సందేశాన్ని పోస్ట్ చేస్తే, అస్త్రా ఏఐ సాఫ్ట్వేర్ వెంటనే దాన్ని గుర్తించగలదు. సమాచారం, పదజాలం, ఫొటోలు, వీడియోల ఆధారంగా సోషల్ మీడియా పోస్ట్ దేశ వ్యతిరేకమైందా? కాదా? అనేది ఈ సాఫ్ట్వేర్ నిర్ధరిస్తుంది. తీవ్రత ఆధారంగా సోషల్ మీడియా పోస్ట్లను 'తక్కువ తీవ్రత కలిగిన సందేశం', 'క్లిష్టమైన సందేశం', 'అధిక తీవ్రత కలిగిన సందేశం' అనే 3 కేటగిరీలుగా వర్గీకరించారు. దేశ వ్యతిరేక సోషల్ మీడియా పోస్ట్ను దాని తీవ్రత ఆధారంగా వీటిలో ఏదైనా ఒక కేటగిరీలో 'అస్త్రా ఏఐ' చేరుస్తుంది. ఆ సోషల్ మీడియా పోస్ట్ చేసిన వ్యక్తి లేదా సంస్థకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలతో ప్రత్యేక ప్రొఫైల్ను క్రియేట్ చేస్తుంది. ఇవన్నీ కలిపి వెంటనే పోలీసు సైబర్ సెల్ విభాగాలు, భారత భద్రతా సంస్థలు, నిఘా సంస్థలకు పంపుతుంది. అనంతరం ఆ సోషల్ మీడియా పోస్ట్లను అస్త్రా ఏఐ సాఫ్ట్వేర్ క్షణాల్లో తొలగిస్తుంది.
పనంతా ఏఐతోనే!
పూర్తిగా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలీజెన్స్ (ఏఐ) టెక్నాలజీతోనే ఈ పనంతా జరుగుతుంది. ఈ సమాచారాన్ని పోలీసు సైబర్ సెల్ విభాగాలు, భారత భద్రతా సంస్థలు, నిఘా సంస్థలు పరిశీలించి తగిన కట్టడి చర్యలు చేపడతాయి. తద్వారా భారత్ను అస్థిరపర్చాలని కుట్రలు పన్నే సంఘ విద్రోహ శక్తుల లక్ష్యాలు నీరుగారుతాయి. 'అస్త్రా ఏఐ' సాఫ్ట్వేర్ తనను తాను ఆటోమేటిక్గా అప్డేట్ చేసుకోగలదు. సంఘ విద్రోహ శక్తుల కంటెంట్, టెక్నాలజీకి అనుగుణంగా ఇది తన సాంకేతిక స్వరూపాన్ని మార్చుకోగలదు.
ఇంటర్నెట్ బాట్లనూ గుర్తించగలదు
సాధారణంగా నెటిజన్లు సోషల్ మీడియాలో కంటెంట్ను అప్లోడ్ చేయగానే, ఇంటర్నెట్ బాట్లు తమ పనిని మొదలుపెడతాయి. ఆ కంటెంట్ను వీలైనంత ఎక్కువ మంది యూజర్లకు వ్యాప్తి చేస్తాయి. ఇంటర్నెట్ బాట్లు సోషల్ మీడియా కంటెంట్ను ఒకేసారి వేలాది మందికి పంపగలవు. దేశ వ్యతిరేక సోషల్ మీడియా పోస్ట్లను వ్యాప్తి చేస్తున్న ఈ ఇంటర్నెట్ బాట్లను కూడా 'అస్త్రా ఏఐ' సాఫ్ట్వేర్ గుర్తించగలదు. ఆ తప్పుడు సోషల్ మీడియా పోస్ట్పై ఫిర్యాదును చేయగలదు. వెంటనే దాన్ని డిలీట్ చేయగలదు.
తప్పుడు పోస్ట్లే తిరుగుబాటుకు కారణాలు
దేశంలో తిరుగుబాటును లేవనెత్తాలని భావించే సంఘ విద్రోహ శక్తులు ఏదైనా ఒక వర్గాన్ని రెచ్చగొట్టాలని భావిస్తాయి. తాము ఎంచుకున్న వర్గంలోని వారిని ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా రెచ్చగొట్టే యత్నం చేస్తాయి. ఈక్రమంలో ప్రజలను రెచ్చగొట్టే కోణంలో సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్లను వైరల్ చేయిస్తాయి. కొన్నిసార్లు కులాలు, మతాలపై రెచ్చగొట్టే పోస్ట్లను వ్యాపింపజేసే ముప్పు ఉంటుంది. వీటిని నెటిజన్లు చదివిన తర్వాత ఉద్రిక్తతలు పెరగొచ్చు. హింస చోటుచేసుకోవచ్చు. ఈ తరహా తప్పుడు సోషల్ మీడియా పోస్ట్ల వల్లే నేపాల్, బంగ్లాదేశ్, శ్రీలంకలలో తిరుగుబాట్లు తీవ్రరూపును సంతరించుకున్నాయి.
అలాంటి పోస్ట్లను 'అస్త్రా' పట్టేస్తుంది!
"సోషల్ మీడియాలో ఎవరైనా దేశ వ్యతిరేక పోస్ట్లు చేస్తే 'అస్త్రా ఏఐ' సాఫ్ట్వేర్ వెంటనే పట్టేస్తుంది. వాటిని మూడు కేటగిరీలుగా వర్గీకరిస్తుంది. తక్కువ తీవ్రత, మోస్తరు తీవ్రత, అత్యధిక తీవ్రత అనే మూడు కేటగిరీలు ఉంటాయి. సోషల్ మీడియా పోస్ట్ తీవ్రత ఆధారంగా వీటిలో ఏదైనా ఒక కేటగిరీలో చేరుస్తుంది. దాన్ని పోస్ట్ చేసిన వ్యక్తి ప్రొఫైల్ను క్రియేట్ చేస్తుంది. ఇవన్నీ కలిపి వెంటనే సైబర్ సెల్కు పంపుతుంది. అనంతరం ఆ పోస్ట్ను డిలీట్ చేస్తుంది"
- శివన్ బస్సీ, 'అస్త్రా ఏఐ'ను తయారుచేసిన టీమ్ మెంబర్
టెక్ట్స్, రీల్, వీడియో దేన్నైనా గుర్తించగలదు!
"అస్త్రా ఏఐ యాప్లో 3 రకాల ఏఐలు పనిచేస్తుంటాయి. సోషల్ మీడియాలో వ్యాప్తి అవుతున్న దేశ వ్యతిరేక సందేశాలను గుర్తించడం దీని మొదటి పని. ఆ ఫైల్లను డిలీట్ చేయడం దీని మరొక పని. టెక్ట్స్ స్క్రిప్ట్, ఇన్స్టాగ్రామ్ రీల్, యూట్యూబ్ వీడియో ఏ రూపంలో పోస్ట్ ఉన్నా గుర్తించడం అస్త్రా ఏఐ ప్రత్యేకత. ఈ పోస్ట్ చేసిన వ్యక్తి ప్రొఫైల్ను సైతం మా యాప్ క్రియేట్ చేస్తుంది. తద్వారా అతడిని పోలీసులు సులభంగా పట్టుకోగలరు"
- సాన్య అగర్వాల్, 'అస్త్రా ఏఐ'ను తయారుచేసిన టీమ్ మెంబర్
మాన్యువల్ పర్యవేక్షణ అక్కర్లేదు!
"ప్రస్తుతానికి సోషల్ మీడియాలో అస్త్ర తరహా సాఫ్ట్వేర్ పర్యవేక్షణ వ్యవస్థ లేదు. మేం తయారుచేసిన అస్త్ర ఏఐ దేశ వ్యతిరేక సోషల్ మీడియా ప్రచారాన్ని అడ్డుకోగలదు. ప్రతి సెకనుకు ఎన్నో వీడియోలు, టెక్ట్స్ స్క్రిప్ట్లు సోషల్ మీడియాలో అప్లోడ్ అవుతున్నాయి. వాటిని మనుషులు మాన్యువల్గా పర్యవేక్షించడం చాలా కష్టం. అందుకే ఏఐతో మేం అస్త్ర సాఫ్ట్వేర్ను రెడీ చేశాం. అది సోషల్ మీడియా పోస్ట్లను అర్థం చేసుకోగలదు. తప్పుడు సందేశాలను అడ్డుకోగలదు" అని 'అస్త్రా ఏఐ'ను తయారుచేసిన విద్యార్థుల టీమ్లోని ప్రియాంశి చెప్పారు.
ఇంటర్నెట్ బాట్లనూ గుర్తించగలదు!
"మనం సోషల్ మీడియా వేదికల్లో కంటెంట్ను అప్లోడ్ చేశాక, ఇంటర్నెట్ బాట్లు దాన్ని వ్యాప్తి చేస్తాయి. వేలాది మందికి ఆ సందేశాన్ని పంపుతాయి. తప్పుడు సోషల్ మీడియా పోస్ట్లను వ్యాప్తి చేస్తున్న ఇంటర్నెట్ బాట్లను సైతం మా అస్త్ర ఏఐ సాఫ్ట్వేర్ గుర్తించగలదు. తప్పుడు పోస్ట్పై ఫిర్యాదును చేయగలదు. వాటిని క్షణాల్లో డిలీట్ సైతం చేయగలదు" అని 'అస్త్రా ఏఐ'ను తయారుచేసిన విద్యార్థుల టీమ్లోని నిశాంత్ దూబే చెప్పారు.
