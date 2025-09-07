ETV Bharat / bharat

విద్యుత్ తీగలకు బర్డ్​ గార్డ్​లు- ఇకపై పక్షుల మరణాలకు చెక్​- ఎక్కడో తెలుసా?

1000 కిలోమీటర్ల పొడవైన లైన్​లో బర్డ్​ గార్డ్​లు ఏర్పాటు!

Bird Save Guard On Electrical Transmission
Bird Save Guard On Electrical Transmission (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 7, 2025 at 11:00 AM IST

2 Min Read

Bird Save Guard On Electrical Transmission : నేటి సమాజంలో మానవుల చర్యల వల్ల మూగ జీవాలకు తీరని అపాయం కలుగుతోంది. నెట్​వర్క్​ టవర్స్​ నుంచి వచ్చే అధిక రేడియేషన్​, హై వోల్టేజ్​ కరెంట్​ ఇతరత్రా కారణాలతో పక్షుల మనుగడకు తీవ్ర ఆటంకం ఏర్పడుతోంది. పలు కారణాలతో చాలా వరకు పక్షి జాతులు అంతరించిపోతున్నాయి. ఈ క్రమంలోనే విద్యుత్ సమస్యలతో చనిపోయే పక్షులను దృష్టిలో ఉంచుకొని మధ్యప్రదేశ్​ ప్రభుత్వం చొరవ తీసుకుంది. అందులో భాగంగానే విద్యుత్​ వైర్లకు బర్డ్​ గార్డ్​లను ఏర్పాటు చేసింది. దీని కారణంగా పక్షులు కరెంట్​ తీగలపై వాలినపుడు మరణించకుండా కాపాడుతున్నాయి. పక్షులను కాపాడేందుకు వారు తీసుకున్న ఈ విన్నూతమైన చొరవ గురించి పూర్తి స్టోరీ మీకోసం!

ప్రతీ సంవత్సరం కొన్ని పక్షులు ఒకచోటు నుంచి మరోచోటుకు వలస వెళుతుంటాయి. ఈ క్రమంలో కొన్ని చోట్ల హై టెన్షన్​ విద్యుత్​ వైర్లు తగిలి చనిపోతున్నాయి. అయితే ఈ సమస్యను నిరోధించడానికి 'జబల్​పుర్​ మధ్యప్రదేశ్​ పవర్​ ట్రాన్స్​మిషన్​ కంపెనీ' మంచి ఆలోచన చేసింది. విద్యుత్ ప్రవాహం నుంచి రక్షణ కల్పించే ఇన్సులేటర్‌పై రింగ్-టైప్ ప్రివెంటర్‌లను, వైర్లపై ఫ్లాపర్‌లను ఏర్పాటు చేసింది. ఈ సందర్భంగా ట్రాన్స్​కో మేనేజింగ్​ డైరెక్టర్​ సునీల్​ తివారీ మాట్లాడారు. ట్రాన్స్​మిషన్​ లైన్లు అడవులు, చెరువుల గుండా ఎక్కువగా ఉంటాయని, వలస పక్షులకు ఈ ప్రదేశాలు ప్రధాన మార్గాలని ఆయన తెలిపారు. నిత్యం వందల సంఖ్యలో పక్షుల ఇక్కడకు వస్తాయని తెలిపారు. అలా వచ్చిన పక్షులు చాలా సందర్భాల్లో వైర్లను ఢీకొని విద్యుత్​ షాక్​కు గురై చనిపోతాయని పేర్కొన్నారు. ఇందుకోసమే విద్యుత్ పరికరాలపై రేడియం పూత ఏర్పాటు చేయడం వల్ల రాత్రి సమయాల్లో తిరిగే పక్షులకు అపాయం కలగకుండా ఉంటుందని పేర్కొన్నారు.

Bird Save Guard On Electrical Transmission
1000 కిలోమీటర్ల పొడవైన లైన్​లో బర్డ్​ గార్డ్​లు ఏర్పాటు! (ETV Bharat)

1000 కిలోమీటర్ల పొడవైన లైన్​లో బర్డ్​ గార్డ్​లు ఏర్పాటు!
దాదాపు 1000 కిలోమీటర్ల పొడవైన లైన్​లో బర్డ్​ గార్డులను, ఇతర పరికరాలను ఏర్పాటు చేశామని సునీల్​ తివారీ తెలిపారు. పర్యావరణాన్ని కాపాడటానికి, పక్షుల రక్షించడానికి సహాయ పడుతుందని తెలిపారు. ఇది విద్యుత్​ సరఫరాను సజావుగా జరిగేలా చూడడమే కాకుండా, పక్షుల మరణాన్ని చాలా వరకు నివారిస్తుందని పేర్కొన్నారు. కొన్ని సందర్భాల్లో పక్షులు టవర్​ లైన్​లో ఏర్పాటు చేసిన ఇన్సులేటర్​పై కూర్చుంటున్నాయని, హై వోల్టేజ్​ వీటికి దగ్గరగా ప్రవహించడం వల్ల ఈ ఇన్సులేటర్లు వేడిగా ఉంటాయని తెలిపారు. ఇందువల్ల చాలా వరకు పక్షులు చనిపోతున్నాయని, కొన్ని సందర్భాల్లో విద్యుత్​ సరఫరాలో అంతరాయం కూడా ఏర్పడుతోందని వివరించారు. పక్షులు చనిపోకుండా, అలాగే విద్యుత్​ సరఫరాలో అంతరాయం ఏర్పడకుండా ఈ ప్రయత్నం చేశామని పేర్కొన్నారు. టవర్లపై ఏర్పాటు చేసిన బర్డ్​ గార్డ్​లు పక్షులు నేరుగా వైర్లపై కూర్చోకుండా నిరోధిస్తాయని తెలిపారు. అయితే ఇప్పటివరకు 1,53,384 బర్డ్ గార్డ్‌లు, 4,983 ప్రివెంటర్‌లు, 4,705 ఫ్లాపర్‌లను ఏర్పాటు చేశారు. ఈ పరికరాలు పక్షుల మరణాలు, పవర్ ట్రిప్పింగ్ రెండింటినీ గణనీయంగా తగ్గించాయని ప్రాథమిక నివేదికలు సూచిస్తున్నాయి.

Bird Save Guard On Electrical Transmission
విద్యుత్ తీగలకు బర్డ్​ గార్డ్​లు (ETV Bharat)

అలెర్ట్​: ఇకపై కోతులకు ఆహారం పెడితే రూ.5 వేల ఫైన్ కట్టాల్సిందే!

పాము కాటు వేసినా డోంట్ కేర్​- 28 ఏళ్లుగా అడవిలోనే విద్యాబోధన- పేదలకు ఆర్థిక సాయం కూడా!

For All Latest Updates

TAGGED:

MPEB UNIQUE INITIATIVEJABALPUR NEWSSAVE INDIAN SARUS CRANEMP BIRDS NOT ELECTRIC WIRESBIRD SAVE GARD ON ELECTRICAL WIRE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

నిరుద్యోగులకు ప్రభుత్వం సూపర్ ఛాన్స్ - వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ జాబ్!

వంటింట్లో ఈ పొరపాట్లు చేస్తున్నారా? - గ్యాస్​ విషయంలో ఈ పనులు వద్దు

నవారో VS ఎలాన్ మస్క్- 'లాభాల కోసమే రష్యా నుంచి భారత్ చమురు కొనుగోలు'

'నిమ్స్'​లో లంగ్స్​ వాషింగ్ టెక్నాలజీ - ఆరోగ్యశ్రీ ఉంటే ఉచిత చికిత్స

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.