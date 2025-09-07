విద్యుత్ తీగలకు బర్డ్ గార్డ్లు- ఇకపై పక్షుల మరణాలకు చెక్- ఎక్కడో తెలుసా?
1000 కిలోమీటర్ల పొడవైన లైన్లో బర్డ్ గార్డ్లు ఏర్పాటు!
Published : September 7, 2025 at 11:00 AM IST
Bird Save Guard On Electrical Transmission : నేటి సమాజంలో మానవుల చర్యల వల్ల మూగ జీవాలకు తీరని అపాయం కలుగుతోంది. నెట్వర్క్ టవర్స్ నుంచి వచ్చే అధిక రేడియేషన్, హై వోల్టేజ్ కరెంట్ ఇతరత్రా కారణాలతో పక్షుల మనుగడకు తీవ్ర ఆటంకం ఏర్పడుతోంది. పలు కారణాలతో చాలా వరకు పక్షి జాతులు అంతరించిపోతున్నాయి. ఈ క్రమంలోనే విద్యుత్ సమస్యలతో చనిపోయే పక్షులను దృష్టిలో ఉంచుకొని మధ్యప్రదేశ్ ప్రభుత్వం చొరవ తీసుకుంది. అందులో భాగంగానే విద్యుత్ వైర్లకు బర్డ్ గార్డ్లను ఏర్పాటు చేసింది. దీని కారణంగా పక్షులు కరెంట్ తీగలపై వాలినపుడు మరణించకుండా కాపాడుతున్నాయి. పక్షులను కాపాడేందుకు వారు తీసుకున్న ఈ విన్నూతమైన చొరవ గురించి పూర్తి స్టోరీ మీకోసం!
ప్రతీ సంవత్సరం కొన్ని పక్షులు ఒకచోటు నుంచి మరోచోటుకు వలస వెళుతుంటాయి. ఈ క్రమంలో కొన్ని చోట్ల హై టెన్షన్ విద్యుత్ వైర్లు తగిలి చనిపోతున్నాయి. అయితే ఈ సమస్యను నిరోధించడానికి 'జబల్పుర్ మధ్యప్రదేశ్ పవర్ ట్రాన్స్మిషన్ కంపెనీ' మంచి ఆలోచన చేసింది. విద్యుత్ ప్రవాహం నుంచి రక్షణ కల్పించే ఇన్సులేటర్పై రింగ్-టైప్ ప్రివెంటర్లను, వైర్లపై ఫ్లాపర్లను ఏర్పాటు చేసింది. ఈ సందర్భంగా ట్రాన్స్కో మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ సునీల్ తివారీ మాట్లాడారు. ట్రాన్స్మిషన్ లైన్లు అడవులు, చెరువుల గుండా ఎక్కువగా ఉంటాయని, వలస పక్షులకు ఈ ప్రదేశాలు ప్రధాన మార్గాలని ఆయన తెలిపారు. నిత్యం వందల సంఖ్యలో పక్షుల ఇక్కడకు వస్తాయని తెలిపారు. అలా వచ్చిన పక్షులు చాలా సందర్భాల్లో వైర్లను ఢీకొని విద్యుత్ షాక్కు గురై చనిపోతాయని పేర్కొన్నారు. ఇందుకోసమే విద్యుత్ పరికరాలపై రేడియం పూత ఏర్పాటు చేయడం వల్ల రాత్రి సమయాల్లో తిరిగే పక్షులకు అపాయం కలగకుండా ఉంటుందని పేర్కొన్నారు.
1000 కిలోమీటర్ల పొడవైన లైన్లో బర్డ్ గార్డ్లు ఏర్పాటు!
దాదాపు 1000 కిలోమీటర్ల పొడవైన లైన్లో బర్డ్ గార్డులను, ఇతర పరికరాలను ఏర్పాటు చేశామని సునీల్ తివారీ తెలిపారు. పర్యావరణాన్ని కాపాడటానికి, పక్షుల రక్షించడానికి సహాయ పడుతుందని తెలిపారు. ఇది విద్యుత్ సరఫరాను సజావుగా జరిగేలా చూడడమే కాకుండా, పక్షుల మరణాన్ని చాలా వరకు నివారిస్తుందని పేర్కొన్నారు. కొన్ని సందర్భాల్లో పక్షులు టవర్ లైన్లో ఏర్పాటు చేసిన ఇన్సులేటర్పై కూర్చుంటున్నాయని, హై వోల్టేజ్ వీటికి దగ్గరగా ప్రవహించడం వల్ల ఈ ఇన్సులేటర్లు వేడిగా ఉంటాయని తెలిపారు. ఇందువల్ల చాలా వరకు పక్షులు చనిపోతున్నాయని, కొన్ని సందర్భాల్లో విద్యుత్ సరఫరాలో అంతరాయం కూడా ఏర్పడుతోందని వివరించారు. పక్షులు చనిపోకుండా, అలాగే విద్యుత్ సరఫరాలో అంతరాయం ఏర్పడకుండా ఈ ప్రయత్నం చేశామని పేర్కొన్నారు. టవర్లపై ఏర్పాటు చేసిన బర్డ్ గార్డ్లు పక్షులు నేరుగా వైర్లపై కూర్చోకుండా నిరోధిస్తాయని తెలిపారు. అయితే ఇప్పటివరకు 1,53,384 బర్డ్ గార్డ్లు, 4,983 ప్రివెంటర్లు, 4,705 ఫ్లాపర్లను ఏర్పాటు చేశారు. ఈ పరికరాలు పక్షుల మరణాలు, పవర్ ట్రిప్పింగ్ రెండింటినీ గణనీయంగా తగ్గించాయని ప్రాథమిక నివేదికలు సూచిస్తున్నాయి.
అలెర్ట్: ఇకపై కోతులకు ఆహారం పెడితే రూ.5 వేల ఫైన్ కట్టాల్సిందే!
పాము కాటు వేసినా డోంట్ కేర్- 28 ఏళ్లుగా అడవిలోనే విద్యాబోధన- పేదలకు ఆర్థిక సాయం కూడా!