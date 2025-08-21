Traffic Challan Notice To Home : ట్రాఫిక్ నియమాలను ఉల్లంఘించే వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటున్న కొంతమందిలో ఎలాంటి మార్పు రావడం లేదు. ఎన్నిసార్లు చలానాలు వేస్తున్నా, చాలామంది వాటిని చెల్లించడం లేదు. చలాన్ పడిన తర్వాత కూడా వాహనాదారుల మళ్లీ ట్రాఫిక్ నియమాలను ఉల్లంఘిస్తున్నానే ఉంటున్నారు. ఈ సమస్యను తగ్గించేందుకు తర్వలో కొత్త సిస్టమ్ను తీసుకురానున్నారు. అంతేకాకుండా పెండింగ్లో ఉన్న చలాన్లు కట్టకపోతే, ఇంటికి నోటీసులు పంపే ప్రక్రియను ప్రారంభించారు. ఇంతకీ ఎక్కడంటే?
ఉత్తర్ప్రదేశ్లోని గాజియాబాద్ ట్రాఫిక్ పోలీసులు ఇంటిగ్రేటెడ్ ట్రాఫిక్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్(ఐటీఎంఎస్) తీసుకురానున్నారు. ఈ ఐటీఎంఎస్ ట్రాఫిక్ నియమాలను ఉల్లంఘించేవారిని గుర్తించి ఆటోమేటిక్గా చలాన్ జారీ చేసి చేస్తుంది. చలాన్లు జారీ చేయడమే కాకుండా కూడా వాటి మొత్తాన్ని వసూలు చేసే ప్రక్రియను కూడా ట్రాఫిక్ పోలీసులు ప్రారంభిస్తున్నారు. ఇప్పటికే 10 లేదా అంతకంటే ఎక్కువ చలాన్ పెండింగ్లో ఉన్న వాహనాలను గుర్తించి, యజమానులకు ట్రాఫిక్ పోలీసులు నోటీసులు పంపిస్తున్నారు. ఈ నోటీసులను సంబంధిత ప్రాంతంలోని ట్రాఫిక్ ఏఎస్పీ జారీ చేస్తారు. అందులో పెండింగ్లో ఉన్న చలాన్ వివరాలు స్పష్టంగా తెలియజేస్తారు. 15 రోజుల్లో చలానా మొత్తాన్ని చెల్లించకపోతే, మోటర్ వాహన చట్టం 1988లోని సెక్షన్ 19, 53, 54, అలాగే , మోటర్ వాహన రూల్స్ 1986 సెక్షన్ 21 ప్రకారం వాహన రిజిస్ట్రేషన్ సర్టిఫికేట్, డ్రెవింగ్ లైసెన్స్ను రద్దు చేస్తారు.
15 రోజుల్లో చెల్లించకపోతే నోటీసులే!
నోటీసులు పంపే ప్రక్రియను ఆగస్టు 19 నుంచే ప్రారంభించినట్లు గాజియాబాద్ ట్రాఫిక్ ఏఎస్పీ సచ్చిదానంద్ తెలిపారు. 10 లేదా అంతకంటే ఎక్కువ పెండింగ్ చలాన్ ఉన్న వాహన యజమానులకు నోటీసులు పంపుతున్నారు. మొదటి రోజే దాదాపు 150 మందికి పైగా నోటీసులు జారీ చేశాం. గాజియాబాద్లో సుమారు 41,000 వాహనాలు 10 లేదా అంతకంటే ఎక్కువ చలాన్ పెండింగ్లో ఉన్నాయి. నోటీసు పంపిన తర్వాత 15 రోజుల్లో చెల్లింపులు జరగకపోతే, వాహన రిజిస్ట్రేషన్, డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ రద్దు చేసే చర్యలు తీసుకుంటాం' అని చెప్పారు. పెండింగ్లో ఉన్న చలానా వివరాలను అధికారిక వెబ్సైట్ echallan.parivahan.gov.in ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు. లింక్ ఓపెన్ చేసి వాహన నంబర్, డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ లేదా చలాన్ నంబర్ నమోదు చేసి వివరాలను తెలుసుకోవచ్చు.
ట్రాఫిక్ రూల్స్ బ్రేక్ చేశారా? AI సిగ్నల్ సిస్టమ్ మిమ్మల్ని ఇట్టే పట్టేస్తుంది- మీ ఫోన్కు చలాన్ రసీదు పక్కా!