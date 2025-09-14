ETV Bharat / bharat

నీటిలో మునగదు- మంచు, ఎడారి, బురదలో కూరుకుపోదు- భారత ఆర్మీ బలాన్ని పెంచిన 'కపిధ్వజ్' గురించి తెలుసా?

కపిధ్వజ్​పై ఈటీవీ భారత్ గ్రౌండ్ రిపోర్ట్- చండీగఢ్‌‌లోని కపిధ్వజ్ తయారీ ప్లాంటు సందర్శన- బోర్డర్‌లో భారత ఆర్మీ బలాన్ని పెంచిన వాహనం

Specialist Mobility Vehicle Kapidhwaj
Specialist Mobility Vehicle Kapidhwaj (ETV Bharat)
ETV Bharat Telugu Team

September 14, 2025

Specialist Mobility Vehicle Kapidhwaj : పర్వతాలు, అడవులు, నదులు, మంచు లోయలు, ఎడారులు, చిత్తడి నేలలు ఇలా ఎక్కడికైనా ఆ వాహనం వెళ్లగలదు. ఇన్ని విభిన్న వాతావరణ పరిస్థితుల్లోనూ పనిచేసే సామర్థ్యం ఉండటంతో దీన్ని 'ఉభయచర వాహనం' అని పిలుస్తున్నారు. ఇటీవలే ఉత్తరాఖండ్, జమ్ముకశ్మీర్, పంజాబ్ వరదల వేళ ఈ వాహనంతో వందలాది మంది ప్రాణాలను కాపాడారు. వరదల్లో మునిగిపోయిన ప్రాంతాలకు సహాయక సామగ్రిని చేరవేశారు. మైనస్ 45 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రతలోనూ పనిచేయగల ఈ వాహనాన్ని భారత ఆర్మీ 'కపిధ్వజ్' అని పిలుస్తోంది. దీనికి స్పెషలిస్ట్ మొబిలిటీ వెహికల్ (SMV), ATOR N1200 అనే పేర్లు కూడా ఉన్నాయి. సియాచిన్, లద్దాఖ్ వంటి మంచుతో కూడిన పర్వత ప్రాంతాలలో 'కపిధ్వజ్'తో భారత ఆర్మీ ప్రస్తుతం పెట్రోలింగ్ నిర్వహిస్తోంది. ప్రధాని మోదీ 'మేక్ ఇన్ ఇండియా' పిలుపుతో దీన్ని మనదేశంలోనే ఆవిష్కరించారు. 'కపిధ్వజ్' తయారీ ప్లాంటు నుంచి 'ఈటీవీ భారత్' గ్రౌండ్ రిపోర్ట్.

భారత సైన్యం నుంచి ఆర్డర్లు
'కపిధ్వజ్'ను జేఎస్‌డబ్ల్యూ గెక్కో మోటార్స్ కంపెనీ తయారు చేస్తోంది. చండీగఢ్‌ నగర శివార్లలోని పారిశ్రామిక ప్రాంతంలో దీని తయారీ ప్లాంటు ఉంది. మేక్ ఇన్ ఇండియా మిషన్ కింద భారత సైన్యం కోసం ఈ ఉభయచర వాహనాలను తయారు చేస్తున్నారు. దీనిలో వినియోగిస్తున్న 90 శాతానికిపైగా వాహన భాగాలు, పరికరాలు భారత్‌లోనే తయారవుతుండటం విశేషం. 2023లో భారత సైన్యం నుంచి జేఎస్‌డబ్ల్యూ గెక్కో మోటార్స్ కంపెనీకి తొలి ఆర్డర్ లభించింది. అనంతరం మరొక ఆర్డర్ వచ్చింది. 2024 జనవరిలో వీటి ఉత్పత్తిని ప్రారంభించారు. ఇప్పటివరకు 120 'కపిధ్వజ్'‌ వాహనాలను భారత సైన్యం కొనుగోలు చేసింది. రవాణా, రెస్క్యూ, పెట్రోలింగ్ అవసరాల కోసం ప్రస్తుతం ఆర్మీ వీటిని వినియోగిస్తోంది. మంచు దుప్పటితో అత్యంత ప్రతికూలంగా ఉండే సియాచిన్, లద్ధాఖ్​లలో 'కపిధ్వజ్'‌ను భారత సైనికులు ఉపయోగిస్తున్నారు. ఈ వాహనం వల్ల మంచుమయ ప్రాంతాల్లో సైన్యం కదలికల సామర్థ్యం చాలా రెట్లు పెరిగింది.

Specialist Mobility Vehicle Kapidhwaj
స్పెషలిస్ట్ మొబిలిటీ వెహికల్ 'కపిధ్వజ్' (ETV Bharat)

'కపిధ్వజ్' ఎవరి పేరు?
'కపిధ్వజ్' అనే పదంలో కపి, ధ్వజ్ అనే రెండు వేర్వేరు పదాలు కలిసి ఉన్నాయి. కపి అంటే కోతి. ధ్వజ్ అంటే జెండా. మహాభారత యుద్ధం వేళ హనుమంతుడి చిహ్నంతో కూడిన జెండా అర్జునుడి రథంపై ఉండేది. దీన్ని సాక్షాత్తూ హనుమంతుడే ఏర్పాటు చేశారని అంటారు. ఈ జెండా వల్లే అర్జునుడికి 'కపిధ్వజ్' అనే పేరొచ్చింది.

'కపిధ్వజ్' ఫీచర్లు అదుర్స్

  • 'కపిధ్వజ్' వాహనంలో డ్రైవర్, అసిస్టెంట్ డ్రైవర్‌తో పాటు వెనుక భాగంలో ఏడుగురు కూర్చోవచ్చు. అవసరమైతే వెనుక భాగంలోని సీట్లను తొలగించి, సామగ్రిని నింపుకోవచ్చు.
  • ఈ వాహనం కింద భాగంలో సామాన్లను దాచేందుకు స్థలం ఉంది.
  • 'కపిధ్వజ్' బురదలో, నీటిలో, మంచులో, పర్వతాల్లో, ఎడారిలో, రాతి మార్గంలో, రోడ్డులో ఇలా ఎక్కడికైనా దూసుకెళ్లగలదు. దట్టమైన మంచురాశులు కానీ, నీటి లోతు కానీ దీన్ని అడ్డుకోలేవు.
  • ఈ వాహనం మైనస్ 40 డిగ్రీల నుంచి మైనస్ 45 డిగ్రీల అత్యల్ప ఉష్ణోగ్రతలు, ఎముకలు కొరికే చలిలోనూ సౌకర్యవంతంగా పనిచేయగలదు.
  • ఇందులో ఏసీ, హీటర్ కూడా అమర్చి ఉంటాయి.
  • బురద, నీరు, మంచు, పర్వతం, ఎడారి, రాతి మార్గం, రోడ్డు వీటిలో మనం ఏ రకమైన మార్గంలో వెళ్తున్నామో, దానికి అనుగుణంగా కపిధ్వజ్ టైర్లలోని గాలిని డ్రైవర్ సర్దుబాటు చేసుకోవాలి. ఇందుకోసం వాహనం నుంచి బయటకు డ్రైవర్ వెళ్లాల్సిన అవసరం లేదు. వాహనం లోపల ఉన్న ఒక నాబ్‌తోనే ఈ పని పూర్తయిపోతుంది.
  • కపిధ్వజ్ వాహనంలోని ఒక లివర్ ద్వారా స్టీరింగ్ వ్యవస్థను డ్రైవర్ నియంత్రిస్తాడు.
  • ఇది 360 డిగ్రీల కోణంలోనూ తిరుగగలదు.
  • ఈ వాహనం బాడీ అనేది కింది భాగం నుంచి అచ్చం పడవలా ఉంటుంది. దీని టైర్లు నీటిలో తెడ్డులా పనిచేస్తాయి.
  • ఈ వాహనం డీజిల్‌తో నడుస్తుంది. దీని ఇంధన ట్యాంకు సామర్థ్యం 327 లీటర్లు.
  • కపిధ్వజ్ గంటకు సగటున 5 నుంచి 6 లీటర్ల డీజిల్‌ను వినియోగిస్తుంది. దీని ఇంజిన్ హార్స్‌పవర్ 55,
  • కపిధ్వజ్ అంబులెన్స్ వర్షన్‌, అగ్నిమాపక వాహన వర్షన్‌‌లను కూడా జేఎస్‌డబ్ల్యూ గెక్కో మోటార్స్ కంపెనీ సిద్ధం చేసింది.

'కపిధ్వజ్' ఐడియా ఇలా వచ్చింది
జేఎస్‌డబ్ల్యూ గెక్కో మోటార్స్ కంపెనీ డైరెక్టర్ జస్కిరత్ సింగ్ 'ఈటీవీ భారత్' ప్రతినిధితో మాట్లాడారు. 'కపిధ్వజ్' తయారీ ఐడియా ఎలా వచ్చిందో వివరించారు. 'నేను గెక్కో మోటార్స్ కంపెనీ సహ వ్యవస్థాపకుడిని. జేఎస్‌డబ్ల్యూ (JSW) కంపెనీతో కలిసి మేం జేఎస్‌డబ్ల్యూ గెక్కో మోటార్స్ కంపెనీని ఏర్పాటు చేశాం. ప్రస్తుతం ఈ సంయుక్త కంపెనీలో డైరెక్టర్‌గా సేవలు అందిస్తున్నాను. నేను టెలీ కమ్యూనికేషన్ ఇంజినీర్‌‌ను. ఆ రంగంలో 22 సంవత్సరాలు పనిచేశాను. కానీ ఎప్పుడూ మెకానికల్ ఇంజినీరింగ్‌పైనే నాకు ఆసక్తి ఉండేది. సొంత వ్యాపారాన్ని చేయాలనే ఆలోచన 2015లో వచ్చింది. దీంతో వెంటనే మోటార్ స్పోర్ట్స్ కార్ల తయారీ కంపెనీని ప్రారంభించాను. ఐదేళ్ల శ్రమ తర్వాత ఆ విభాగంలో సక్సెస్ అయ్యాను. 2020 సంవత్సరంలో భారత్, చైనా సైన్యాల మధ్య గల్వాన్ లోయలో సైనిక ఘర్షణ జరిగింది. దాని నుంచే నాకు ‘కపిధ్వజ్’ ఐడియా వచ్చింది. మా ఫ్యామిలీకి ఆర్మీ నేపథ్యం ఉంది. మా నాన్న ఆర్మీలో బ్రిగేడియర్‌ హోదాలో పదవీ విరమణ పొందారు. సైనిక ఘర్షణ సమయంలో గల్వాన్ లోయలో మన సైన్యం ఎలాంటి పరిస్థితులను ఎదుర్కొని ఉండొచ్చనే దానిపై మా నాన్న, నేను ఇంట్లో చాలాసార్లు చర్చించుకున్నాం. మంచు రాశులతో కూడిన గల్వాన్ లోయలో వేగంగా కదలికలను సాగించలేక భారత సైనికులు ఇబ్బందిపడి ఉండొచ్చనే అంచనాకు వచ్చాం. అలాంటి ప్రతికూల భౌగోళిక ప్రదేశాల్లోనూ భారత సైనికులు వేగంగా కదలికలను సాగించగలిగేలా ఏదైనా ఒకటి చేయాలని నేను భావించా' అని జస్కిరత్ సింగ్ తెలిపారు.

Specialist Mobility Vehicle Kapidhwaj
భారత ఆర్మీ 'కపిధ్వజ్' (ETV Bharat)

మోటార్ బోట్స్, ట్రాక్టర్లు వెళ్లలేని చోట్లకూ 'కపిధ్వజ్'
'సరిగ్గా అదే సమయంలో ఒక ఉక్రెనియన్ కంపెనీ భారతదేశంలో తన వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించాలని చూస్తోంది. ఆ కంపెనీ నన్ను సంప్రదించి, కలిసి పనిచేయమని కోరింది. నేను కూడా భారతదేశంలో వారి ప్రతినిధిగా పనిచేయడం ప్రారంభించాను. 2021లో నా స్నేహితుడొకరు ఈ వ్యాపారంలో భాగస్వామి అయ్యారు. ఆ తర్వాతే గెక్కో మోటార్స్ పేరుతో నేను కంపెనీని రిజిస్టర్ చేశాను. అనంతరం భారత సైన్యం, పారామిలిటరీ కోసం వాహనాలను తయారు చేయడానికి సన్నాహాలు మొదలుపెట్టాం. కపిధ్వజ్ తయారీకి మా నాన్న కీలకమైన సలహాలను అందించారు. దాన్ని తయారుచేసిన కొత్తలో ప్రయోగాత్మకంగా మనం దేశంలోని ప్రతి మూలలో నడిపి చూశాం. సైన్యం దాన్ని ఉపయోగించాలనుకునే ప్రతీ కఠినమైన రోడ్లపై టెస్ట్ డ్రైవ్ చేశాం. ఎడారులు, నదులు, పర్వతాలు, మంచులోయల్లోనూ కపిధ్వజ్ టెస్టింగ్ సక్సెస్ అయింది. 2023లో భారత సైన్యం నుంచి మాకు తొలి ఆర్డర్ వచ్చింది. ఇంతలో మా కంపెనీలో వ్యూహాత్మక భాగస్వామిగా జేఎస్‌డబ్ల్యూ చేరింది. దీని తర్వాత మా కంపెనీ పేరు జేఎస్‌డబ్ల్యూ గెక్కో మోటార్స్ అయింది. ఇప్పటివరకు భారత ఆర్మీ నుంచి వచ్చిన రెండు ఆర్డర్లను డెలివరీలను పూర్తిచేశాం. మోటార్ బోట్స్, ట్రాక్టర్లు వెళ్లలేని చోట్లకూ కపిధ్వజ్ వెళ్లగలదు. అందుకే దీని గురించి పారామిలిటరీ, జాతీయ విపత్తు స్పందన దళం(ఎన్‌డీఆర్‌ఎఫ్ - NDRF)తోనూ సంప్రదింపులు జరుపుతున్నాం' అని జస్కిరత్ సింగ్ వివరించారు.

'కపిధ్వజ్ భారత ఆర్మీకి ఒక వరం'
'కపిధ్వజ్ ఎలాంటి ప్రదేశానికైనా సునాయాసంగా వెళ్లగలదు. అందుకే దీనికి ‘స్పెషల్ మొబిలిటీ వెహికల్’ అనే పేరు పెట్టాం. వరదల్లో మునిగిన ప్రాంతాలకూ ఇది ఈజీగా వెళ్లగలదు. రెస్క్యూ ఆపరేషన్లకు బాగా ఉపయోగపడుతుంది. ఇటీవలే పంజాబ్, ఉత్తరాఖండ్, జమ్ముకశ్మీర్ వరదల్లో ఈవిషయం నిరూపితమైంది. లివర్‌తో కూడిన స్టీరింగ్ వ్యవస్థ ద్వారా దీన్ని డ్రైవర్ కంట్రోల్ చేస్తాడు. ఈ వాహనం భారత ఆర్మీకి ఒక వరంగా మారింది. మంచుతో కూడిన సరిహద్దు ప్రాంతాల్లో పెట్రోలింగ్ కోసం దీన్ని ప్రస్తుతం ఆర్మీ వినియోగిస్తోంది' అని జేఎస్‌డబ్ల్యూ గెక్కో మోటార్స్ కంపెనీ మార్కెటింగ్ హెడ్ యోగేశ్ ఖట్టర్‌ తెలిపారు.

Specialist Mobility Vehicle Kapidhwaj
'కపిధ్వజ్' వాహనం (ETV Bharat)

