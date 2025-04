ETV Bharat / bharat

పాన్​ కార్డ్ తెచ్చిన తంటా- సాధారణ రైతుకు రూ.143 కోట్ల IT నోటీస్​ - FARMER GET 143 CRORE IT NOTICE

Farmer Get 143 Crore IT Notice ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Telugu Team Published : April 8, 2025 at 4:11 PM IST 2 Min Read

Farmer Get 143 Crore IT Notice : రాజస్థాన్​కు చెందిన ఓ సాధారణ రైతుకు ఆదాయ పన్ను శాఖ రూ.143 కోట్ల నోటీస్​ జారీ చేసింది. దీంతో ఆయనకు కళ్లు తిరిగి స్పృహ కోల్పోయినంత పనైంది. వెంటనే ఐటీ కార్యాలయానికి వెళ్లినా ఫలితం లేకపోవడంతో ఏం చేయాలో తెలియక బాధిత రైతు రామరాజ్​ చౌదరి తనకు న్యాయం చేయాలంటూ అజ్మీర్​ ఎస్పీ రాణాను అభ్యర్థించారు. పాన్​కార్డ్ మిస్​యూజ్​

బాధిత రైతు రామరాజ్​ చౌదరికి ఏప్రిల్​ 3న ఆదాయ పన్ను శాఖ రూ.143 కోట్లకు నోటీస్​లు పంపించింది. దీంతో బాధిత రైతు నేరుగా ఆదాయ పన్ను శాఖ కార్యాలయానికి వెళ్లారు. అప్పుడే ఒక భయంకరమైన నిజం ఆయనకు తెలిసింది. బాధిత రైతుకు చెందిన పాన్​కార్డ్​ను కొందరు గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు 4 ఏళ్ల క్రితమే అక్రమంగా వాడుకున్నారు. రైతు పాన్​కార్డ్​ ఉపయోగించి ముంబయిలోని కోటక్ మహీంద్రా బ్యాంక్​లో ఓ నకిలీ ఖాతా తెరిచారు. అనంతరం నిత్య ఏజీ అనే సంస్థను స్థాపించి 2020-21 సంవత్సరంలో ఏకంగా రూ.143 కోట్ల విలువైన లావాదేవీలు చేశారు. అయితే ఈ విషయాలేవీ బాధిత రైతుకు తెలియవు. కానీ ఆ లావాదేవీల ఆధారంగా ఆదాయ పన్ను శాఖ రామరాజ్ చౌదరికి నోటీసులు జారీ చేసింది.

రైతు గోడు ఒక్కరూ వినడం లేదు!

'ఈ మోసాన్ని ఐటీ శాఖ వారికి తెలియజేసే ప్రయత్నం చేశాను. కానీ నా మాటను ఒక్కరు కూడ వినలేదు. నకిలీ ఖాతా నుంచి ఇంత పెద్ద ఎత్తున (రూ.143 కోట్లు) ఆర్థిక లావాదేవీలు జరిగినప్పటికీ ఆ విషయాన్ని సదరు బ్యాంకు కూడా నాకు తెలియజేయలేదు. ఇప్పుడు నేను ఇంత పెద్ద మొత్తాన్ని ఎలా చెల్లించాలి?' అని బాధిత రైతు రామరాజ్​ చౌదరి ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. 'నేను ఈ ఐటీ నోటీస్​ గురించి ఫిర్యాదు చేయడానికి సర్వాద్ పోలీస్ స్టేషన్​కు వెళ్లాను. కానీ వారు ఈ కేసు చాలా పెద్దదని, అజ్మీర్​ సైబర్ పోలీస్​ స్టేషన్​లో ఫిర్యాదు చేయాలని సూచించారు. కానీ సైబర్ పోలీస్​ స్టేషన్​కు వెళ్లినా వాళ్లు ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోలేదు. అందుకే అజ్మీర్​ ఎస్పీకి ఫిర్యాదు చేశాను' అని రైతు రామరాజ్​ చౌదరి చెప్పారు. దీనిని పరిశీలించిన ఎస్​పీ సాధారణ రైతుకు రూ.143 కోట్ల ఐటీ నోటీస్​ రావడం ఏంటని, దీనిపై పూర్తి స్థాయిలో దర్యాప్తు చేయాలని సైబర్​ సెల్​ను ఆదేశించారు. కాగా, తమకు ఎలాంటి ఫిర్యాదు అందలేదని సైబర్ సెల్ పోలీసులు చెబుతున్నారు.