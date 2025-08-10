ISRO Launch US Satellite: భారత్-అమెరికా అంతరిక్ష పరిశోధనా సంస్థలు ఇస్రో-నాసా కలిసి నిసార్ ఉపగ్రహ ప్రయోగాన్ని విజయవంతం చేశాయి. అనంతరం ఇరుదేశాలు అంతరిక్ష సహకారంలో మరో ముందగుడు వేయబోతున్నాయి. అమెరికా తయారీ 6,500 కిలోల కమ్యూనికేషన్ శాటిలైట్ను మరికొన్ని నెలల్లో ఇస్రో ప్రయోగించనున్నట్లు సంస్థ ఛైర్మన్ వి.నారాయణన్ తెలిపారు. అంతరిక్షశాఖ కార్యదర్శిగా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్న నారాయణన్కు చెన్నైలోని ఓ యూనివర్సిటీ స్నాతకోత్సవంలో మహారాష్ట్ర గవర్నర్ సిపి రాధాకృష్ణన్ గౌరవ డాక్టరేట్ను ప్రదానం చేశారు. ఈ సందర్భంగా ప్రసంగించిన ఇస్రో ఛైర్మన్ 1963లో ఇస్రోను స్థాపించినపుడు ఒకచిన్న రాకెట్ను అమెరికా విరాళంగా ఇచ్చిందని గుర్తుచేశారు.
1975లో అమెరికా ఇచ్చిన ఉపగ్రహ డేటాతో దేశంలో 2,400 గ్రామాల్లోని 2,400 టీవీలకు ఇస్రో సిగ్నల్స్ ఇచ్చి సామూహిక సమాచార మార్పిడిని ప్రదర్శించిందని వివరించారు. ఇప్పుడు మన సొంత లాంఛర్లతో అమెరికా ఉపగ్రహాలను భారత్ ప్రయోగిస్తోందనీ, ఇది అంతరిక్షంలో భారత్ గణనీయ వృద్ధిని సూచిస్తోందని నారాయణన్ పేర్కొన్నారు. 50 ఏళ్ల క్రితం శాటిలైట్ సాంకేతికత లేని ఒక దేశం, ఇప్పటివరకు 34 దేశాలకు చెందిన 433 ఉపగ్రహాలను తన సొంత రాకెట్ల నుంచి ప్రయోగించిందని ప్రశంసించారు.
'NISAR' ప్రయోగం విజయవంతం- నింగిలోకి దూసుకెళ్లిన 'GSLV-F16' రాకెట్
'NISAR' డేటాతో కేవలం ఒకటి లేదా రెండు దేశాలకు కాదు, మొత్తం ప్రపంచానికే ప్రయోజనం: ఇస్రో ఛైర్మన్