National Space Day 2025 : దిల్లీలో జరిగిన జరిగిన జాతీయ అంతరిక్ష దినోత్సవ కార్యక్రమంలో ఇస్రో చీఫ్ వి.నారాయణన్, వ్యోమగామి శుభాంశు శుక్లా కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. భారత్ చంద్రయాన్ 4 మిషన్ను చేపడుతుందని వి.నారాయణ్ వెల్లడించారు. అందులో వీనస్ ఆర్బిటర్ మిషన్ ఉంటుందని తెలిపారు. అదే సమయంలో అంతరిక్ష పరిశోధనలో మన దేశానికి ప్రస్తుత కాలం స్వర్ణ యుగంగా శుభాంశు శుక్లా అభివర్ణించారు.
మోదీ దిశానిర్దేశం ప్రకారమే!
"ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ దిశానిర్దేశం, దార్శనికత ఆధారంగా, మేం చంద్రయాన్-4 మిషన్ను చేపట్టబోతున్నాం. అందులో వీనస్ ఆర్బిటర్ మిషన్ ఉంటుంది. 2035 నాటికి BAS (భారతీయ అంతరిక్ష్ స్టేషన్) పేరుతో అంతరిక్ష కేంద్రం ఏర్పాటు చేయబోతున్నాం. మొదటి మాడ్యూల్ 2028 నాటికి ప్రారంభమవుతుంది. ప్రధానమంత్రి NGL (నెక్స్ట్ జనరేషన్ లాంచర్)కు ఆమోదం తెలిపారు. 2040 నాటికి భారత్ చంద్రునిపై అడుగుపెట్టనుంది" అని వి. నారాయణన్ తెలిపారు.
ప్రధానమంత్రి మోదీ ఆలోచన అదే!
ఆ తర్వాత గ్రూప్ కెప్టెన్ శుభాంశు శుక్లా మిషన్ విజయాన్ని నారాయణ్ ప్రస్తావించారు. భారత్ తన గగన్యాత్రిని అంతర్జాతీయ అంతరిక్ష కేంద్రానికి పంపగలిగిందని తెలిపారు. ఆ విజయానికి ప్రధానమంత్రి మోదీకి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. భారత్ తన సొంత రాకెట్లో అంతరిక్షంలోకి పంపే ముందు "గగన్యాత్రి"ని ఐఎస్ఎస్కు పంపాలనేది ప్రధానమంత్రి మోదీ ఆలోచన అని ఆయన వెల్లడించారు.
"మన 'గగన్ యాత్రికుల్లో' ఒకరిని అంతర్జాతీయ అంతరిక్ష కేంద్రానికి పంపడం మనం సాధించిన ప్రధాన విజయాలలో ఒకటి. మోదీ దార్శనికత ఈరోజు గొప్ప విజయానికి దారితీసింది. శుక్లా ఐఎస్ఎస్కు వెళ్లి సురక్షితంగా తిరిగి వచ్చారు. ఆయన ముగ్గురు సహచరులను కూడా మర్చిపోలేం. నలుగురు వ్యక్తులు మాకు సమానంగా వ్యక్తులేనని నేను ఎప్పటి నుంచో చెబుతున్నా" అని ఆయన అన్నారు.
ఇది స్వర్ణయుగం: శుక్లా
మరోవైపు, అంతరిక్ష పరిశోధనలో భారతదేశానికి ప్రస్తుత సమయాన్ని స్వర్ణ యుగంగా శుభాంశు శుక్లా అభివర్ణించారు. భారత అంతరిక్ష కార్యక్రమం పట్ల ప్రపంచం మొత్తం ఉత్సాహంగా ఉందని తెలిపారు. ఒక్క మ న దేశానికే పరిమితం కాదని శుక్లా నొక్కిచెప్పారు. భారత అంతరిక్ష మిషన్ల పట్ల జపాన్, యూరోపియన్ అంతరిక్ష సంస్థలు చాలా ఉత్సాహంగా ఉన్నాయని ఆయన పేర్కొన్నారు.
గగన్యాన్, భారత్ అంతరిక్ష కేంద్రం మిషన్ల రూపంలో భారత్ చాలా పెద్ద ఆశయాలను కలిగి ఉందని శుక్లా తెలిపారు. "మనకు ముందుకు కొన్ని పెద్ద ఆశయాలు ఉన్నాయి- గగన్యాన్ మిషన్, భారతీయ అంతరిక్ష స్టేషన్, చంద్రునిపై అడుగుపెట్టడం. ఇక్కడ కూర్చున్న పిల్లలందరూ ఉత్సాహంగా ఉండటం దీనికి అవసరం. మాకు మీరు కావాలి. మనకు ఉన్న ధైర్యమైన ఆశయాలను సాధించడానికి, మాకు మొత్తం దేశ వనరులు అవసరం. నేను ఇక్కడ చూస్తున్న ఈ ఉత్సాహం ఈ గదికే పరిమితం కాకూడదు" అని ఆయన అన్నారు. "మేం ఏమి చేయాలనుకుంటున్నామో మీకు ఉత్సాహంగా ఉంది. నేను కూడా చాలా ఉత్సాహంగా ఉన్నాను. రెండేళ్ల క్రితం మేం ఈ వేడుకను జరుపుకోలేదు. ఒక సంవత్సరం లోపు మేం నిర్మించగలిగిన ఉత్సాహం ఇదే" అని చెప్పారు.