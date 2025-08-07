Essay Contest 2025

ఇండియా- పాక్ సీజ్​ ఫైర్ క్రెడిట్ ఇవ్వనందుకే భారత్​పై ట్రంప్​కు అంత అక్కసా? నిపుణులు ఏం అంటున్నారు

భారత్​పై ట్రంప్ సుంకాల బాదుడికి కారణమదేనా?

Published : August 7, 2025 at 11:00 AM IST

Trump Tariffs On India Reason : భారత్​పై అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ మళ్లీ సుంకాల మోత మోగించడంతో రెండు దేశాల మధ్య సంబంధాలు ఆందోళనకరంగా మరాయి. రష్యా నుంచి చమురు కొనొద్దన్న తన హెచ్చరికలను పట్టించుకోని భారత్‌పై ఇప్పటికే 25% సుంకాలను విధించిన ఆయన దానిని 50 శాతానికి పెంచారు. అంతేకాదు, మరికొన్ని రోజుల్లో సెకండరీ శాంక్షన్స్ కూడా ఉంటాయని సూత్రప్రాయంగా బెదిరించారు.

ఇప్పుడు ట్రంప్ సుంకాల బండ రెండు దేశాల మధ్య వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యంలో అత్యంత దారుణమైన సంక్షోభంగా మారిందని ప్రముఖ థింక్ ట్యాంక్ విల్సన్ సెంటర్ దక్షిణాసియా ఇన్​స్టిట్యూట్ డైరెక్టర్ మైఖేల్ కుగెల్మాన్ పేర్కొన్నారు. గత రెండు దశాబ్దాల్లో ఇరు దేశాల వ్యూహాత్మక సంబంధం ఎదుర్కొన్న అత్యంత దారుణమైన సంక్షోభం ఇదేనని తాను భావిస్తున్నట్లు తెలిపారు. సుంకాల మోత ఆయా దేశాల సంబంధాలపై ప్రభావాన్ని చూపవచ్చని హెచ్చరించారు.

రష్యాతో చైనాకు ఆర్థిక సంబంధాలు ఉన్నప్పటికీ, ట్రంప్ బీజింగ్​ను కాకుండా కేవలం భారత్​ను ఎందుకు టార్గెట్ చేసుకున్నారనే ప్రశ్న అందరి మదిలో మెదులుతోంది. ఇదే అంశాన్ని మైఖేల్ కుగెల్మాన్​ను అడగ్గా ఆయన ఆసక్తికరమైన సమాధానం చెప్పారు. భారత్- పాకిస్థాన్ మధ్య కాల్పుల విరమణ క్రెడిట్​ను ట్రంప్​కు ఇండియాకు ఇవ్వకపోవడం కూడా దీనికి కారణంగా తెలుస్తోందని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు.

" ఇండియా- పాక్ మధ్య కాల్పుల విరమణ క్రెడిట్​ను ట్రంప్​కు ఇవ్వడానికి భారత్​ నిరాకరించింది. చైనాతో ఇలాంటి మనస్ఫర్థలు రాలేదు. అందుకే వాణిజ్యం, సుంకాల విషయంలో ట్రంప్ తన తీవ్ర ఆగ్రహాన్ని భారత్​పైనే చూపిస్తున్నారని భావిస్తున్నా. నిజానికి ఇది ద్వంద్వ ప్రమాణం" అని తెలిపారు. అయితే పాకిస్థాన్​, భారత్​ యుద్ధాన్ని తానే ఆపానని ఇప్పటికి ట్రంప్ 20 సార్లకుపైగా చెప్పారు. కానీ భారత్ మాత్రం కాల్పుల విరమణ మూడో వ్యక్తి మధ్యవర్తిత్వం లేదని ఇప్పటికే స్పష్టం చేసింది.

మరోవైపు, అమెరికా అదనపు సుంకాలు సహేతుకం కాదని భారత్‌ అభిప్రాయపడింది. ఇది అనుచితం, అన్యాయమని స్పష్టం చేసింది. ఈ విషయంలో దేశ ప్రయోజనాలకు కాపాడుకునేందుకు అన్ని చర్యలు తీసుకుంటామని ప్రకటన విడుదల చేసింది. ప్రధాని మోదీ కూడా పరోక్షంగా స్పందించారు.

