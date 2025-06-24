Operation Sindhu Update : ఇజ్రాయెల్-ఇరాన్ ఉద్రిక్తతల నేపథ్యంలో ఇరు దేశాల్లో చిక్కుకున్న భారతీయులతో కూడిన విమానాలు దిల్లీకి చేరుకున్నాయి. ఆపరేషన్ సింధులో భాగంగా ఇరాన్ నుంచి మరో 292 మందిని కూడిన ప్రత్యేక విమానం మంగళవారం తెల్లవారుజామున దిల్లీకి చేరుకుంది. మరోవైపు ఇజ్రాయెల్ నుంచి బయలుదేరిన 161మందితో విమానం దిల్లీకి చేరుకున్నట్లు భారత విదేశాంగ అధికార ప్రతినిది రణ్ధీర్ జైస్వాల్ తెలిపారు.
#WATCH | Operation Sindhu | 292 Indian nationals were evacuated from Iran on a special flight that arrived in New Delhi from Mashhad at 3:30 am today.— ANI (@ANI) June 24, 2025
2295 Indian nationals have now been brought home from Iran, tweets MEA Official Spokesperson, Randhir Jaiswal. pic.twitter.com/tqP3VDKJzZ
#WATCH | #OperationSindhu | First flight, carrying the first batch of 161 Indian nationals evacuated from Israel, landed in Delhi today.— ANI (@ANI) June 24, 2025
" the israel leg of operation sindhu began on june 23, 2025, bringing home the first group of 161 indian nationals from jordan. at the… pic.twitter.com/fabomBO9FN
పశ్చిమాసియాలో అమెరికా ఎయిర్బేస్లే లక్ష్యంగా ఇరాన్ క్షిపణి దాడులు చేయడంతో ముందు జాగ్రత్త చర్యగా కువైట్, ఖతార్, బహ్రెయిన్ తమ గగనతలాన్ని మూసివేశాయి. దీని వల్ల వందల సంఖ్యలో విమానాలు ఎక్కడిక్కడే ఆగిపోయే పరిస్థితి నెలకొంది. ఈ సమయంలో జోర్డాన్ రాజధాని అమ్మన్ నుంచి 161 మందిని తీసుకుని భారత్ బయలుదేరిన J91254 విమానాన్ని కువైట్కు దారి మళ్లించారు. అక్కడ నుంచి వేరే దారిలో భారత్కు చేరుకుంది. కేంద్ర విదేశాంగ సహాయ మంత్రి పబిత్ర మార్గెరిటా విమానాశ్రయంలో భారతీయులకు స్వాగతం పలికారు. మంగళవారం ఉదయం 8:20గంటలకు 161మంది సేఫ్గా ఇండియాకు చేరుకున్నట్లు రణ్ధీర్ జైస్వాల్ ఎక్స్లో పోస్ట్ చేశారు. ఇప్పటి వరకు ఇజ్రాయెల్ నుంచి ఆపరేషన్ సింధు కింద 604 మంది భారతీయులను సురక్షితంగా తరలించారు. మరోవైపు ఇరాన్ నుంచి బయలుదేరిన విమానం మంగళవారం తెల్లవారుజామున 3:30 గంటలకు దిల్లీకి చేరుకుందని రణ్ధీర్ జైస్వాల్ తెలిపారు. ఇరాన్ నుంచి ఇప్పటివరకు 2,295 మంది భారతీయులు స్వదేశానికి వచ్చారు.
The Israel 🇮🇱 leg of #OperationSindhu began on June 23, 2025, bringing home the first group of 161 🇮🇳 Indian nationals from 🇮🇱 Israel. They safely arrived in New Delhi today at 0820 hrs from Amman, 🇯🇴 Jordan. At the airport, MoS @PmargrheritaBJP received them. The safety and… pic.twitter.com/OIhAHumkYW— Randhir Jaiswal (@MEAIndia) June 24, 2025
#OperationSindhu update— Randhir Jaiswal (@MEAIndia) June 24, 2025
292 Indian nationals were evacuated from Iran on a special flight that arrived in New Delhi from Mashhad at 0330 hrs on 24th June.
2295 Indian nationals have now been brought home from Iran. pic.twitter.com/Ca7HrJd6y7
ఇరాన్ దాడులతో గల్ఫ్ దేశాలు గగనతలం మూసివేయడం వల్ల ఇండిగో ప్రయాణ అడ్వైజరీ జారీ చేసింది. దుబాయ్, దోహా, బహ్రెయిన్, దమ్మామ్, అబుదాబి, కువైట్, రస్ అల్ఖైమా, టిబిలిసి నుంచి విమానాల రాకపోకలు ప్రభావితమయ్యాయని పేర్కొంది. ప్రయాణికులు తమ వెబ్సైట్ లేదా యాప్లో అందుబాటులో ఉన్న ప్రత్యామ్నాయ ప్రయాణఎంపికలను అన్వేషించవచ్చని ఇండిగో సూచించింది. యూరప్కు అమెరికా, కెనడాలోని ఐదు గమ్యస్థానాలకు ఎయిరిండియా విమాన కార్యకలాపాలను తాత్కాలికంగా నిలిపివేసింది. ప్రయాణికులు అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం ఆధారంగా ప్రయాణాలు చేసుకోవాలని సూచించింది.