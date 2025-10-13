బిహార్ ఎన్నికలకు ముందు లాలూ కుటుంబానికి షాక్- ఆ కేసులో సీబీఐ ఛార్జిషీట్ దాఖలు
లాలూ ప్రసాద్తో పాటు ఆయన భార్య మాజీ CM రబ్రీ దేవీ, వారి కుమారుడు తేజస్వీ యాదవ్పై అభియోగాలు
Published : October 13, 2025 at 12:26 PM IST
IRCTC Hotels Corruption Case : బిహార్ ఎన్నికలకు ముందు రాష్ట్రీయ జనతా దల్ అధ్యక్షుడు, మాజీ కేంద్రమంత్రి లాలూ ప్రసాద్ యాదవ్ కుటుంబానికి సీబీఐ షాక్ ఇచ్చింది. IRCTC హోటళ్ల కాంట్రాక్టులు కేటాయించడంలో అవకతవకలు జరిగాయన్న ఆరోపణలపై 2017లో నమోదైన కేసుపై సీబీఐ తాజాగా దిల్లీలోని రౌస్ అవెన్యూ కోర్టులో ఛార్జిషీట్ దాఖలు చేసింది. ఛార్జిషీట్లో లాలూ ప్రసాద్తో పాటు ఆయన భార్య మాజీ CM రబ్రీ దేవీ, వారి కుమారుడు తేజస్వీ యాదవ్పై అవినీతి, నేరపూరితమైన కుట్ర, మోసం అభియోగాలను మోపింది.
భారతీయ రైల్వేకు చెందిన రెండు BNR హోటళ్లను ముందుగా IRCTCకి బదిలీ చేసి, వాటి నిర్వహణ కాంట్రాక్టులను బిహార్లోని సుజాత హోటల్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్కు అప్పగించారని ఛార్జిషీట్లో CBI తెలిపింది. ఈ క్రమంలో టెండర్ ప్రక్రియను తారుమారు చేసి ఆ ప్రైవేట్ సంస్థకు సహాయం చేశారని ఆరోపించింది. ఆ రెండు హోటళ్లు ఒకటి రాంచీలో ఉండగా, మరోకటి పూరీలో ఉందని ఈ వ్యవహారం 2004 నుంచి 2014 మధ్య జరిగిందని తెలిపింది. త్వరలో బిహార్ ఎన్నికలు జరగనున్న వేళ లాలూ కుటుంబంపై ఛార్జిషీట్ దాఖలు చేయడం ఆర్జేడీకీ పెద్ద షాక్ మారింది.
#UPDATE | IRCTC hotels corruption case | The Rouse Avenue court frames charges against former Railway Minister Lalu Prasad Yadav, former Bihar CM Rabri Devi, RJD leader Tejashwi Yadav and others.— ANI (@ANI) October 13, 2025
This case pertains to alleged corruption in the tender of two IRCTC hotels in… https://t.co/VTz3gzjDRZ