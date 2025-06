ETV Bharat / bharat

ఇరాన్​పై అమెరికా దాడిని ఖండించలేరా? కనీసం​ నైతిక ధైర్యాన్ని ప్రదర్శించండి- మోదీ సర్కార్​పై కాంగ్రెస్ విమర్శలు​ - CONGRESS SLAMS MODI GOVT

Published : June 23, 2025 at 10:35 AM IST

By ETV Bharat Telugu Team

Congress Slams Modi Govt For Silence On US Bombing : మోదీ ప్రభుత్వం ఇరాన్​పై అమెరికా దాడిని ఖండించకపోవడం, ఇజ్రాయెల్ దురాక్రమణను విమర్శించకపోవడం పట్ల కాంగ్రెస్ తీవ్ర విమర్శలు చేసింది. మోదీ సర్కార్ కనీసం నైతిక ధైర్యాన్ని ప్రదర్శించాలని ఎద్దేవా చేసింది. అంతేకాదు, 'ఇరాన్​-ఇజ్రాయెల్​లు ఘర్షణలకు బదులుగా దౌత్య చర్చలు జరపాలని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ హితబోధ చేశారు. కానీ తన మాటనే అపహాస్యం చేస్తూ ఇరాన్​పై నేరుగా వైమానిక దాడి చేశారు' అని విమర్శించింది.

"ఇరాన్​తో భారత్​ తక్షణమే దౌత్య, చర్చలు జరపాల్సిన ఆవశ్యకత ఉంది. భారత ప్రభుత్వం ఇప్పటి వరకు ఉన్నదాని కంటే ఎక్కువ నైతిక ధైర్యాన్ని ప్రదర్శించాలి" అని కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శి జైరాం రమేశ్ అన్నారు.

"ఇరాన్​పై అమెరికా చేసిన బాంబుదాడిని, ఇజ్రాయెల్​ దురాక్రమణను, అది చేసే బాంబు దాడులను, టార్గెటెడ్​ హత్యలను మోదీ ప్రభుత్వం నిస్సందేహంగా విమర్శించలేదు. ఖండించలేదు." అని జైరాం రమేశ్ ఎక్స్​ వేదికగా విమర్శలు గుప్పించారు.