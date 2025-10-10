ETV Bharat / bharat

IPS బలవన్మరణం కేసులో డీజీపీ సహా 13 మందిపై FIR- దర్యాప్తు వేగవంతం

హరియాణా డీజీపీ శత్రుజీత్ సింగ్ కపుర్​ సహా 13మంది ఉన్నతాధికారులపై FIR

Haryana IPS Officer Suicide
Haryana IPS Officer Suicide (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 10, 2025 at 1:20 PM IST

Haryana IPS Officer Suicide : దేశవ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టించిన హరియాణాకు చెందిన సీనియర్‌ ఐపీఎస్​ పూరన్‌ కుమార్‌ బలవన్మరణం కేసు దర్యాప్తును ముమ్మరం చేసింది ప్రభుత్వం. ఇప్పటికే హరియాణా డీజీపీ శత్రుజీత్ సింగ్ కపుర్​ సహా 13 మంది ఉన్నతాధికారులపై చంఢీగఢ్​ సెక్టార్​ 11 పోలీసులు ఎఫ్​ఐఆర్ నమోదు చేశారు. కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తును వేగవంతం చేశామని ఛండీగఢ్ ఐజీ పుష్పేంద్ర కుమార్​ తెలిపారు.

ఐపీఎస్​ పురాన్ కుమార్​ తన వేతన చెల్లింపుల కోసం ప్రశ్నించగా, ఉన్నతాధికారులు వేధించడంతో పాటు వాటిని నిలిపివేశారని ఎఫ్​ఐఆర్​లో పేర్కొన్నారు. ఏడీజీపీ సంజ్​ కుమార్​, ఐజీపీ పంకజ్​ నైన్​, కళా రామచంద్రన్​, సందీప్​ కిర్వార్​, సిబాష్​ కవిరాజ్​, మనోజ్ యాదవ్​, పీకే అగర్వాల్​ సహా పలువురు పోలీసు ఉన్నతాధికారులపై కేసు నమోదు చేశారు. వీరితో పాటు మరో ఇద్దరు ఐఏఎస్​ అధికారులైన టీవీఎస్​ ప్రసాద్​, రాజీవ్​ ఆరోరా పేర్లు ఎఫ్​ఐఆర్​లో చేర్చారు. పూరన్‌ కుమార్‌ తన తండ్రి అంతిమ సంస్కారాలకు సెలవులు అడిగినా ఇవ్వకుండా వీరంతా అడ్డుకున్నారని అందులో పేర్కొన్నారు.

ఐపీఎస్​ బలవన్మరణంపై ఆప్​ విచారం
మరోవైపు సీనియర్‌ ఐపీఎస్​ పూరన్‌ కుమార్‌ బలవన్మరణంపై ఆమ్​ ఆద్మీ పార్టీ విచారం వ్యక్తం చేసింది. కుల వేధింపులే ఈ ఇందుకు కారణమని ఆప్ కన్వీనర్​ అరవింద్ కేజ్రీవాల్​ అన్నారు. నిందితులపై వీలైనంత త్వరగా కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు. దళిత ఐపీఎస్ అధికారి దాదాపు పదేళ్లుగా కుల వేధింపులను ఎదుర్కొంటూ చివరకు ఆత్మహత్య చేసుకున్నారని ఆప్​ నేత సౌరభ్ భరద్వాజ్​ అన్నారు. భాష, రాష్ట్రం, జాతి, కులం ఆధారంగా వేధిస్తున్నారని, ఈ విద్వేషానికి అంతం పలకాలని అన్నారు.

కాగా, అంతకుముందు సీనియర్‌ ఐపీఎస్​ పూరన్‌ కుమార్‌ బలవన్మరణంపై ఆయన భార్య, ఐఏఎస్​ అధికారిణి అమ్నీత్‌ పీ కుమార్‌ సంచలన ఆరోపణలు చేశారు. ఆయన బలవన్మరణానికి ఉన్నతాధికారుల వేధింపులే కారణమని, వారిపై చర్యలు తీసుకోవాలని ముఖ్యమంత్రి నాయబ్‌ సింగ్‌ సైనీకి అమ్నీత్‌ లేఖ రాశారు. 8 పేజీల్లో సూసైడ్ నోట్ లభించినా, ఫిర్యాదు చేసినా ఎలాంటి ఎఫ్​ఐఆర్​ నమోదు కాలేదని పేర్కొన్నారు. పూరన్‌ సూసైడ్‌ నోట్‌లో ఉన్నతాధికారుల వేధింపులు, అవమానాల గురించి పేర్కొన్నప్పటికీ వాటిని చండీగఢ్‌ పోలీసులు విస్మరించారని ఆరోపించారు. తన భర్త మరణానికి కారణమైన వారినుంచి తనకు బెదిరింపులు ఎదురవుతున్నాయని ఆందోళన వ్యక్తంచేశారు. తన కుటుంబానికి రక్షణ కల్పించాలని సీఎంను కోరారు. ఈ నేపథ్యంలో అమ్నీత్‌ లేఖపై స్పందించిన సీఎం నాయబ్‌ సింగ్‌ సైనీ ఆమెను పరామర్శించారు. దాదాపు గంటపాటు ఆమెతో మాట్లాడిన సీఎం, న్యాయం చేస్తానని హామీ ఇచ్చారు. ఈ పరిణామాలు అనంతరం ఈ కేసులో ఎట్టకేలకు చండీగఢ్‌ పోలీసులు ఎఫ్‌ఐఆర్‌ నమోదు చేశారు. 52 ఏళ్ల పూరన్ కుమార్ స్వరాష్ట్రం ఆంధ్రప్రదేశ్‌. 2001 బ్యాచ్‌ హరియాణా క్యాడర్‌కు చెందిన ఐపీఎస్​ అధికారి పూరన్ చండీగఢ్‌లోని తన నివాసంలో అక్టోబర్‌ 7న బలవన్మరణానికి పాల్పడ్డారు. ఈ బలవన్మరణానికి సీనియర్ల వేధింపులే కారణమని పేర్కొంటూ సూసైడ్‌ నోట్‌లో పేర్కొనడం సంచలనం రేపింది.

