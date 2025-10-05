ETV Bharat / bharat

అక్కడ దసరా ఉత్సవాలు చాలా స్పెషల్- పోలీస్ స్టేషన్​కు వెళ్లిన దేవుడు- ఎందుకో తెలుసా?

ఘనంగా అంతర్జాతీయ కులూ దసరా వేడుకలు- కులూ పోలీస్ స్టేషన్​కు దేవుడు అజయ్ పాల్

International Kullu Festival Police Station (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 5, 2025 at 2:04 PM IST

International Kullu Festival Police Station : అక్కడ దసరా ఉత్సవాలు చాలా ప్రత్యేకతను సంచరించుకున్నాయి. ఎందుకంటే ఏకంగా దేవుడే పోలీస్ స్టేషన్​కు వెళ్తాడు. తాను మరుసటి రోజు వచ్చి పోలీస్ స్టేషన్​ను సందర్శిస్తానని దాన్ని శుభ్రం చేయమని స్టేషన్ ఇన్‌ ఛార్జికి సమాచారం ఇస్తాడు. ఇది వందలఏళ్లుగా కొనసాగుతున్న ఆచారం. ఈ క్రమంలో అసలు దేవుడు ఎందుకు పోలీస్ స్టేషన్​కు వెళ్తాడు? ఈ భిన్నమైన దసరా ఉత్సవాలు ఎక్కడ జరుగుతున్నాయి? తదితర విషయాలు తెలుసుకుందాం.

మొదలైన కులూ దసరా వేడుకలు
ఏటా విజయదశమి రోజున అంతర్జాతీయ కులూ దసరా వేడుకలు మొదలవుతాయి. ఈసారి కూడా దసరా (అక్టోబరు 2) పండుగ రోజున కులూ నగరంలో వేడుకలు ప్రారంభమయ్యాయి. ఈ సందర్భంగా వందలాది దేవుళ్లు, దేవతలు ధల్పూర్ మైదానంలో ఆశీనులయ్యారు. ఈ క్రమంలో దేవుడు అజయ్ పాల్ దశాబ్దాల నాటి సంప్రదాయాన్ని పాటిస్తూ శనివారం (అక్టోబర్ 4) ధాల్పూర్ పోలీస్ స్టేషన్ ప్రాంగణానికి చేరుకుని అక్కడ కొద్దిసేపు కూర్చున్నాడు. ఒక రోజు ముందు అంటే శుక్రవారమే అజయ్ పాల్ స్వయంగా పోలీస్ స్టేషన్​ను సందర్శించి, మరుసటి రోజు తన రాక గురించి స్టేషన్ ఇన్​ఛార్జికి తెలియజేశాడు. స్టేషన్​ను శుభ్రం చేయమని పోలీసులను కోరాడు. దేవుడి ఆదేశాల మేరకు కులూ పోలీసులు మొత్తం ప్రాంగణాన్ని శుభ్రం చేశారు. అయితే దీని వెనుక వందలఏళ్ల క్రితం నాటి చరిత్ర ఉంది.

పోలీస్​ స్టేషన్​కు వెళ్లిన దేవుడు (ETV Bharat)

కరువు తీర్చే దేవుడని నమ్మకం
అజయ్‌ పాల్‌ ఆలయ పూజారి నూప్ రామ్ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, అజయ్‌ పాల్​ను విష్ణువు అవతారంగా భక్తులు భావిస్తారు. తమను కరువు పరిస్థితుల నుంచి అజయ్ పాల్ కాపాడుతాడని నమ్ముతారు. శతాబ్దాల నాటి సంప్రదాయాన్ని అనుసరించి, దేవుడు తన భక్తులతో శనివారం పోలీస్ స్టేషన్ ప్రాంగణానికి వచ్చాడు. అక్కడ కొద్దిసేపు విశ్రాంతి తీసుకున్న తర్వాత, రఘునాథుడిని కలవడానికి బయలుదేరాడు. కులూ పోలీస్ స్టేషన్ వైపు వెళ్తున్న దేవుడి రథాన్ని చూసేందుకు భక్తులు ఎగబడ్డారు.

"బ్రిటిష్ కాలంలో ఖంపూ (అజయ్ పాల్ భక్తుడు) అనే వ్యక్తి గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ధాన్యం సేకరించేవాడు. అతడు ఒకరికి బెయిల్ ఇచ్చాడు. అయితే, ఆ వ్యక్తి విచారణ సమయంలో పోలీసుల ఎదుట హాజరు కాలేదు. తత్ఫలితంగా ఖంపూను పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. అతడి చేతికి సంకెళ్లు వేసి తీసుకెళ్తుండగా ఆశ్చర్యకర పరిణామం జరిగింది. ఖంపూ ఒక చేతి సంకెలు తెగిపోయింది. కులూ పోలీస్ స్టేషన్​కు వచ్చేసరికి రెండు సంకెళ్లు తెగిపోయాయి. దీంతో అక్కడుతున్న పోలీసులు ఆశ్చర్యపోయారు. నిన్ను ఎవరు అనుసరిస్తున్నారు? అని ఖంపూను పోలీసు అడిగాడు. 'నా వెనుక ఎవరూ లేరు. నన్ను ఎవరూ అనుసరించడం లేదు.' అని ఖంపూ చెప్పాడు. అయితే పోలీసులు ఖంపుకు వెనుక నడుస్తున్న వ్యక్తిని చూశారు. అతడే అజయ్ పాల్. ఈ సంఘటన దాదాపు 100 సంవత్సరాల క్రితం జరిగిందని నమ్ముతారు" అని పుజారి తెలిపారు.

ఆశ్చర్యపోయిన పోలీసులు
ఖంపూ చేతికి ఉన్న రెండో సంకెళ్లు కూడా దానంతట అదే తెగిపోయినప్పుడు, పోలీసులు దానిని ఒక అద్భుతంగా భావించి అతడిని విడుదల చేశారని పూజారి నూప్ రామ్ వివరించారు. పోలీస్ స్టేషన్ నుంచి తిరిగి వచ్చేటప్పుడు, ఖంపూ బెయిల్ ఇచ్చిన వ్యక్తి ఎదురయ్యాడని తెలిపారు. అతడ్ని ఖంపూ పోలీసులకు అప్పగించాడని వెల్లడించారు. ఆ తర్వాత పోలీసులు అజయ్ పాల్ అద్భుతాన్ని అంగీకరించారని వివరించారు.

"దేవుడు తన భక్తుడు ఖంపూ కోసం కులూ పోలీస్ స్టేషన్​ను సందర్శించి అక్కడ కొంతసమయం విశ్రాంతి తీసుకున్నాడు. ఈ సంప్రదాయం నేటికీ పాటిస్తున్నారు. అందుకే దేవుడు ప్రతి ఏటా కులూ పోలీస్ స్టేషన్​లో విశ్రాంతి తీసుకుంటాడు. కాంగ్రా జిల్లాలోని బీర్ భంగల్ నుంచి అజయ్‌ పాల్ తన సతీమణితో కలిసి కులూకు వచ్చాడు. అతను కులూలో ఒక రోజు గడిపాడు. కానీ ఆ ప్రదేశం ఆయనకు నచ్చలేదు. ఆ తర్వాత బగన్ గ్రామంలో స్థిరపడ్డాడు. ఆ సమయంలో ఆ ప్రాంతం కరువును ఎదుర్కొంటోంది. ప్రజలు బాగా ఇబ్బందుల్లో ఉన్నారు. దేవుడు అజయ్ పాల్ వచ్చిన తర్వాత బాగా వర్షాలు కురిశాయి. దీంతో పంటలు బాగా పండి ప్రజలు సంతోషంగా ఉన్నారు. అప్పుడు అక్కడ దేవుడు కోసం ఒక ఆలయాన్ని నిర్మించారు. " అని అజయ్ పాల్ గుడి పుజారి నుప్ రామ్ తెలిపారు.

