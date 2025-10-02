ETV Bharat / bharat

మోదీకి కృతజ్ఞతలు- త్వరలోనే నా పని స్టార్ట్ చేస్తా!: ఖర్గే

కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు, నాయకులకు ధన్యవాదాలు- త్వరలోనే నా వర్క్ స్టార్ట్ చేయాలని అనుకుంటున్నా- మల్లికార్జున ఖర్గే వెల్లడి

Mallikarjun Kharge And Modi
Mallikarjun Kharge And Modi (ANI (File Photo))
By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 2, 2025 at 3:26 PM IST

3 Min Read
Kharge Pacemaker Procedure : గుండెకు పేస్​మేకర్​ ఇంప్లాంటేషన్​ చేయించుకున్న కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే, త్వరలోనే తన పనిని ప్రారంభించాలని భావిస్తున్నట్లు గురువారం తెలిపారు. క్లిష్ట సమయంలో తనకు మద్దతుగా నిలిచిన కాంగ్రెస్​ కార్యకర్తలకు, నేతలకు ఆయన ఎక్స్​ వేదికగా కృతజ్ఞతలు తెలియజేశారు.

83 ఏళ్ల మల్లికార్జున ఖర్గే మంగళవారం తీవ్ర జ్వరం, శ్వాసకోశ సమస్యలతో బెంగళూరులోని ఎంఎస్​ రామయ్య ఆసుపత్రిలో చేరారు. దీనితో ఆయన గుండె వేగం తగ్గకుండా ఉండేందుకు వైద్యులు ఆయనకు పేస్​మేకర్ వేశారు. శస్త్రచికిత్స చేసిన నేపథ్యంలో విశ్రాంతి తీసుకోవాలని ఆయనకు వైద్యులు సూచించారు. ప్రస్తుతం జనరల్ వార్డులో విశ్రాంతి తీసుకుంటున్న ఖర్గేను సీఎం సిద్దరామయ్య, డీసీఎం డీకే శివకుమార్‌లు పరామర్శించారు.

"కాంగ్రెస్​ కార్యకర్తలకు, నాయకులకు, నా మద్దతుదారులకు హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. నాకు మద్దతుగా నిలిచినవారికి కృతజ్ఞతలు. త్వరలోనే నా వర్క్ షెడ్యూల్​ను ప్రారంభించాలని అనుకుంటున్నాను."
- మల్లికార్జున ఖర్గే, కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షుడు

ప్రధాని మోదీకి థ్యాంక్స్
మల్లికార్జున ఖర్గే తన ఆరోగ్యం గురించి ఆరా తీసిన ప్రధాని నరేంద్ర మోదీకి కూడా ఎక్స్​ వేదికగా ధన్యవాదాలు తెలిపారు.

"ప్రధాని నరేంద్ర మోదీజీ మీ విషెస్​కు నా ధన్యవాదాలు."
- మల్లికార్జున ఖర్గే, కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షుడు

త్వరగా కోలుకోవాలని ఆకాంక్షిస్తున్నా!
మంగళవారం ఖర్గే ఆసుపత్రిలో చేరడంతో, ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ఆయన ఆరోగ్యం గురించి ఆరా తీసి, త్వరగా కోలుకోవాలని ఆకాంక్షించారు.

"మల్లికార్జున ఖర్గేతో నేను మాట్లాడాను. ఆయన ఆరోగ్యం గురించి విచారించాను. ఆయన త్వరగా కొలుకోవాలని కోరుకున్నాను. ఆయన శ్రేయస్సు, దీర్ఘాయుష్షు కోసం ప్రార్థిస్తున్నాను."
- ప్రధాని మోదీ, ఎక్స్​ పోస్ట్​

రేపటి నుంచే పనిలోకి!
గుండెకు పేస్​మేకర్​ ఇంప్లాంటేషన్ చేయించుకున్న ఖర్గే ఆరోగ్యం ప్రస్తుతం స్థిరంగా ఉందని వైద్యులు పేర్కొన్నారు. బహుశా ఆయన గురువారం ఆసుపత్రి నుంచి డిశ్చార్జి చేసే అవకాశం ఉందన్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఖర్గే అక్టోబర్ 3 నుంచి తన అధికారిక కార్యక్రమాలను తిరిగి ప్రారంభించే అవకాశం ఉందని ఆయన కుమారుడు, కర్ణాటక ఐటీ మంత్రి ప్రియాంక్ ఖర్గే తెలిపారు.

"శ్రీ ఖర్గేకి పేస్​మేకర్ ఇంప్లాంటేషన్ చికిత్స విజయవంతంగా పూర్తయ్యింది. ప్రస్తుతం ఆయన ఆరోగ్యం స్థిరంగా ఉంది. అక్టోబర్​ 3 నుంచి ఆయన తన పనిని తిరిగి ప్రారంభించి, షెడ్యూల్ చేసిన అన్ని కార్యక్రమాలకు హాజరవ్వాలని అనుకుంటున్నారు. మీరు చూపిన ఆప్యాయతకు, ఇచ్చిన మద్దతుకు మా కృతజ్ఞతలు."
- ప్రియాంక్​ ఖర్గే, మల్లికార్జున ఖర్గే కుమారుడు

కోహిమా పర్యటన
ఖర్గే అక్టోబర్​ 7న కోహిమాను సందర్శించి, నాగా సాలిడారిటీ పార్క్​లో జరిగే బహిరంగ సభలో ప్రసంగించనున్నారు. ఈ విషయాన్ని నాగాలాండ్​ ప్రదేశ్ కాంగ్రెస్​ కమిటీ అధ్యక్షుడు, లోక్​సభ ఎంపీ ఎస్​ సుపోంగ్​మెరెన్ జమీర్​ వెల్లడించారు. ఈ ర్యాలీకి కనీసం 10వేల మంది హాజరవుతారని కాంగ్రెస్ ఆశిస్తున్నట్లు జమీర్​ తెలిపారు. "సురక్షితమైన ప్రజాస్వామ్యం, లౌకికవాదం, నాగాలాండ్​" అనే ఇతివృత్తంతో జరగనుందని ఆయన పేర్కొన్నారు.

బిహార్​ ఎన్నికల వేళ
బిహార్ ఎన్నికలు సమీపిస్తున్న వేళ ఖర్గే అనారోగ్యంపాలు కావడంతో కాంగ్రెస్​ పార్టీలో ఆందోళన ఏర్పడుతోంది. ఎందుకంటే, ప్రస్తుతం ఎన్నికల ప్రచారాల్లో ఆయన చరుకుగా పాల్గొంటున్నారు. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ, ఎన్​డీఏ ప్రభుత్వంపై విరుచుకుపడుతున్నారు. బిహార్ ఎన్నికల్లోనూ ఓట్ల చోరీ ద్వారా గెలవాలని చూస్తున్నట్లు ఆరోపించారు. ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండి తమ ఓటు హక్కులను కాపాడుకోవాలని ఆయన పిలుపునిచ్చారు. ఇటీవల మల్లికార్జున ఖర్గే అధ్యక్షతన పట్నాలోని సదాకత్‌ ఆశ్రమంలో కాంగ్రెస్ వర్కింగ్ కమిటీ సమావేశం జరిగింది. ఆ భేటీకి లోక్‌సభలో ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీ, ముఖ్య నేతలు హాజరయ్యారు. స్వాతంత్ర్యం తర్వాత బిహార్‌లో సీడబ్ల్యూసీ సమావేశం నిర్వహించడం ఇదే తొలిసారి. అయితే ఇలా పార్టీ కార్యక్రమాలు, సమావేశాలతో బిజీగా ఉన్న ఆయనకు, విశ్రాంతి దొరకకపోవడంతోనే అస్వస్థత కలిగిందని వైద్యులు చెబుతున్నారు.

