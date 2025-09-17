ETV Bharat / bharat

ఆ స్కూల్​లో శాకాహారులకు చదువు ఫ్రీ- మాంసాహారులకు నో అడ్మిషన్- ఎందుకో తెలుసా ?

ఆ స్కూలులో శాకాహారులకు ఉచిత విద్య- మాంసాహారం తినే పిల్లలకు నో అడ్మిషన్- 15 ఏళ్లుగా శాకాహారి విద్యావాలాతో బిగు సర్ సమాజ సేవ

Vegetarian Students School
Divyang Bigu Kumar has been teaching for free for 15 years (Etv Bharat)
Published : September 17, 2025 at 12:18 PM IST

Vegetarian Students School : : మన సమాజంలో శాకాహారులు, మాంసాహారులు అందరూ ఉంటారు. అయితే ఓ స్కూలులో శాకాహార పిల్లలకు ఉచితంగా చదువు చెబుతున్నారు. మాంసాహారులకు కనీసం అడ్మిషన్ కూడా ఇవ్వడం లేదు. అహింస, మూగజీవాల పరిరక్షణ, సకల జీవుల బాధలను అర్థం చేసుకోవడమే మానవ ధర్మానికి ప్రాథమిక మూలాలు అని ఆ పాఠశాలలో బోధిస్తున్నారు. మాంసం, చేపలు తినే కుటుంబంలో జన్మించిన బిగు సర్ (36) శాకాహారి విద్యావాలా పేరుతో ఈ స్కూలును గత 15 ఏళ్లుగా నడుపుతున్నారు. ఇంతకీ ఆయన శాకాహారిగా ఎలా మారారు ? కేవలం శాకాహార పిల్లలకే ఉచిత విద్యను ఎందుకు బోధిస్తున్నారు ? బాల్యం నుంచే వైకల్యం కలిగిన బిగు సర్‌కు టీచింగ్‌పై ఆసక్తి ఎందుకు కలిగింది ? ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

పోలియో కాటు, బాల్యంలోనే వైకల్యం
బిగు కుమార్ బిహార్‌లోని శివహర్‌లో ఉన్న షాహ్వాజా వార్డ్-02 ఏరియావాసి. వారిది నిరుపేద కుటుంబం. బిగుకు ఏడాది వయసులో తీవ్ర జ్వరం వచ్చింది. అయితే ఆ ఆరోగ్య సమస్య ఏమిటో ఆయన తల్లిదండ్రులు సురేంద్ర పటేల్, ధన్వంతి దేవిలకు అర్థం కాలేదు. ఆ సమయానికి శివహర్‌ పట్టణం సమీప ప్రాంతాల్లో ఆధునిక వైద్య సదుపాయాలేవీ అందుబాటులో లేవు. దీంతో బిగుకు మూలికలతో చికిత్స చేయించారు. ఈ ప్రయత్నం ఫలించలేదు. ఒక నెల తర్వాత బిగు కుమార్ పరిస్థితి బాగా క్షీణించింది. ఆయన పోలియోతో రెండు కాళ్లను కోల్పోయారు.

Vegetarian Students School
బిగు సర్ (ETV Bharat)

స్కూలు రోజుల్లోనే టీచర్ ఉదయించాడు!
బిగు చదువుల్లో చాలా చురుగ్గా ఉండేవారు. టీచర్స్ చెప్పే పాఠాలను చాలా వేగంగా అర్థం చేసుకునేవారు, గుర్తుంచుకునేవారు. క్లాస్‌లోని తోటి విద్యార్థులకు ఆ పాఠాలు అర్థం కానప్పుడు, బిగును డౌట్స్ అడిగేవారు. వారికి చాలా చక్కగా, సులభ పద్ధతిలో పాఠాన్ని ఆయన వివరించే వాడు. ఆ విధంగా స్కూలు రోజుల్లోనే బిగు కుమార్‌లో ఒక టీచర్ ఉదయించాడు. ఆయన గ్రాడ్యుయేషన్‌ను పూర్తి చేశాక, ఉద్యోగ అవకాశాలను వెతికేందుకు దిల్లీకి వెళ్లారు. సేల్స్ మేనేజర్ ఉద్యోగం కోసం ప్రయత్నాలు చేశారు. అయితే ఆశించిన ఫలితాలు లభించలేదు.

మాంసాహారి నుంచి శాకాహారిగా ఇలా మారారు!
2014-2015 సంవత్సరాల వ్యవధిలో బిగు కుమార్ రామాయణం, భగవద్గీత, మహాభారతం చదవడం మొదలుపెట్టారు. దీంతో ఆయన జీవితం ఆకస్మిక మలుపు తిరిగింది. ఆలోచనా విధానం, ప్రపంచాన్ని చూసే తీరు మారిపోయింది. అన్ని జీవుల బాధలను అర్థం చేసుకోవడం, గౌరవించడం మానవ ధర్మపు ప్రాథమిక సూత్రమని బిగు గ్రహించారు. నోరులేని మూగ జీవాల బాధను మనుషులు విస్మరించకూడదని ఆయన తెలుసుకున్నారు. ఈవిధంగా మాంసాహారం తినే కుటుంబంలో జన్మించిన బిగు శాకాహారిగా మారిపోయారు. శాకాహార వాదాన్ని వ్యాప్తి చేసేందుకు, అహింసను పెంపొందించేందుకు, మూగజీవాల పరిరక్షణ కోసం నడుం బిగించారు. ఈలక్ష్యాలతో తన సొంతూరు శివహర్‌లో ‘శాకాహారి విద్యావాలా’ను ప్రారంభించారు. అందులో శాకాహార పిల్లలకు ఉచితంగా బిగు విద్యాబోధన చేస్తున్నారు. పోలియో కారణంగా నడవలేని పరిస్థితి ఉంది. అందుకే ఆయన చేతులతో నడుస్తూ రోజూ తన ఇంటి నుంచి స్కూలుకు వస్తారు. దాదాపు 40 మంది పిల్లలకు వివిధ షిఫ్టులలో బిగు పాఠాలు చెబుతున్నారు. పాఠాలతో పాటు రామాయణం, భగవద్గీత, మహాభారత జ్ఞానాన్ని బోధిస్తున్నారు. తన సమున్నత జీవిత లక్ష్యంపై పూర్తి ఫోకస్‌‌ను పెట్టడం ద్వారా శారీరక వైకల్యాన్ని బిగు కుమార్ జయించారు.

Vegetarian Students School
బిగు సర్ (ETV Bharat)

నాగరిక సమాజాన్ని నిర్మించడమే లక్ష్యం : బిగు కుమార్
"నాకు అవార్డులు, పదవులు, గౌరవాలు అక్కర్లేదు. నేను బోధించే పిల్లల విజయమే నా గొప్ప విజయం. వారి ముఖాల్లోని చిరునవ్వులు, ఆత్మవిశ్వాసం నా ప్రయత్నాలకు గొప్ప ప్రతిఫలం. నేను శాకాహార పిల్లలకు మాత్రమే ఉచిత విద్యను అందిస్తున్నాను. అహింస, జంతు పరిరక్షణ గురించి వారికి అవగాహన పెంచుతున్నాను. మాంసాహారం తినడం వల్ల మన శరీరం, మనసు రెండూ కల్మషం అవుతాయి. నా లక్ష్యం భావితరాలను మాంసం నుంచి దూరంగా ఉంచడం మాత్రమే కాదు, వారిలో మానవత్వ భావాన్ని పెంపొందించడం కూడా. తద్వారా పిల్లలు ఫ్యూచర్‌లో చక్కటి నాగరిక సమాజాన్ని నిర్మించగలరు. ప్రతి జీవిని గౌరవించడమే మన ధర్మం, అది నాగరికతలో ఒక భాగమని నేను పిల్లలకు చెబుతుంటాను. రోజూ స్కూలుకు వచ్చి వెళ్లేందుకు నాకు బ్యాటరీ సైకిల్ అవసరం. ప్రభుత్వం, జిల్లా అధికార యంత్రాంగం దాన్ని అందిస్తే ఎంతో సహాయకరంగా ఉంటుంది" అని ఈటీవీ భారత్​తో బిగు కుమార్ చెప్పుకొచ్చారు.

బిగు సర్‌ను ప్రభుత్వం ఆదుకోవాలి : షర్బతీ దేవి, బిగు కుమార్ బంధువు
"బిగు సర్ చాలా కాలంగా పిల్లలకు ఉచిత విద్యను అందిస్తున్నారు. విద్యార్థులను శాఖాహారులుగా మార్చే దిశగానూ ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. సామాజిక సేవ చేస్తున్న బిగు సర్‌కు ప్రభుత్వం వైపు నుంచి కొంత సహాయమైనా అందాలి. ఆయనకు కనీసం బ్యాటరీ సైకిల్‌నైనా అందించాలి. బిగు సర్ పోరాటం చేస్తున్నది సమాజం కోసం. సమాజ సేవకులకు అండగా నిలవడం ప్రభుత్వం నైతిక బాధ్యత. బిగు సర్‌కు అన్ని రకాలుగా అండగా నిలబడాలి" అని బిగు కుమార్ బంధువు షర్బతీ దేవి తెలిపారు.

Vegetarian Students School
విద్యార్థులతో బిగు సర్ (ETV Bharat)

ప్రతి జీవి మనకు ఏదో ఒకటి ఇస్తుంది : ఆయోగ్ పటేల్, విద్యార్థి
"శాకాహారి విద్యావాలా స్కూలులో నేను చదువుతున్నాను. బిగు సర్ పాఠాలు చాలా బాగా చెబుతారు. మేం స్కూలులో చాలా విషయాలు నేర్చుకుంటాం. ప్రతీ విషయాన్ని సర్ చాలా బాగా వివరిస్తారు. మాకు ఇక్కడ చదువు ఫ్రీ. ప్రతి జీవి మనకు ఏదో ఒకటి ఇస్తుంది. జంతువులను చంపడం వల్ల ఎటువంటి ప్రయోజనం లేదు, అందుకే మేం శాకాహారులుగా మారాలని అనుకుంటున్నాం. బిగు సర్ రోజూ చేతులతో నడుచుకుంటూ స్కూలుకు వస్తారు. ఆయన మాకు స్ఫూర్తిప్రదాత" అని విద్యార్థి ఆయోగ్ పటేల్ తెలిపారు.

బిగు సర్ పాఠాలు ఈజీగా అర్థమవుతాయి : అలఖ్ పటేల్, విద్యార్థి
"బిగు సర్ మాతో చాలా చక్కగా, ఫ్రెండ్లీగా ప్రవర్తిస్తారు. ఆయన చెప్పే పాఠాలు ఈజీగా అర్థమవుతాయి. మాకు చదువుతో పాటు సామాజిక విలువలపైనా బోధన జరుగుతుంది. ఉత్తమ దేశ పౌరులుగా ఎదగాలని సర్ చెబుతారు" అని విద్యార్థి అలఖ్ పటేల్ చెప్పారు.

బిగు సర్ ఆలోచన చాలా గొప్పది : సిద్ధి, విద్యార్థి
"బిగు సర్ ఆలోచన చాలా గొప్పది. ఆయన మాకు ఫ్రీగా చదువు చెబుతున్నారు. శాకాహారిగా ఉంటే కలిగే శారీరక, మానసిక లాభాలు ఏమిటనేది సర్ మాకు వివరిస్తారు. వాటితో పాటు అన్ని సబ్జెక్టులను కూడా బోధిస్తారు. ఈ స్కూలులో మేం హ్యాపీగా చదువుకుంటున్నాం" అని విద్యార్థి సిద్ధి తెలిపారు.

