కాంగ్రెస్​కు అది బాగా అలవాటు- అందుకే ఈశాన్య రాష్ట్రాలు పరిస్థితి ఇలా!: మోదీ

కష్టతరమైన అభివృద్ధి పనులను వదిలేయడం కాంగ్రెస్ స్వాభావికమైన అలవాటు - ప్రధాని విమర్శలు

PM Modi
PM Modi (ANI)
ETV Bharat Telugu Team

September 22, 2025

Modi Arunachal Pradesh News : కష్టతరమైన అభివృద్ధి పనులను వదిలేయడం కాంగ్రెస్ పార్టీకున్న 'స్వాభావికమైన అలవాటు' అని, దీని వల్ల ఈశాన్య రాష్ట్రాల అభివృద్ధి కుంటుపడిందని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ విమర్శించారు. అరుణాచల్​ప్రదేశ్​లోని ఇటానగర్​లో రూ.5,100 కోట్లకుపైగా విలువైన అభివృద్ధి ప్రాజెక్టులు ప్రారంభించిన మోదీ, ఇందిరా గాంధీ పార్క్​లో జరిగిన ర్యాలీలో ప్రసంగించారు. ఈ సందర్భంగా, 'నవరాత్రి మొదటి రోజు నుంచి జీఎస్టీ 2.0 అమల్లోకి రావడం, దైనందిన వస్తు, సేవల రేట్లు తగ్గడంతో, పండుగ సీజన్​లో ప్రజలు డబుల్ బొనాంజా పొందుతారని' మోదీ పేర్కొన్నారు.

"దిల్లీ నుంచి ఈశాన్య భారతదేశాన్ని అభివృద్ధి చేయలేమని నాకు తెలుసు. అందుకే నేను కేంద్ర మంత్రులను, అధికారులను ఈ ప్రాంతానికి తరచుగా పంపించా. నేను స్వయంగా 70 సార్లు ఇక్కడకు వచ్చాను. అయితే కాంగ్రెస్​కు ఒక సహజమైన అలవాటు ఉంది. అది ఏమిటంటే, వారు ఎప్పుడూ అభివృద్ధి పనులు చేపట్టరు. ఒక వేళ ఏ పనైనా కష్టమని అనిపిస్తే, దానిని వదిలేస్తారు. కాంగ్రెస్​ పార్టీకి ఉన్న ఈ అలవాటు వల్ల అరుణాచల్​ప్రదేశ్​తోపాటు ఈశాన్య రాష్ట్రాలన్నింటికీ గణనీయమైన స్థాయిలో హాని కలిగింది. కొండలు, అటవీ ప్రాంతాల్లో అభివృద్ధి పనులు చేపట్టడం సవాల్​తో కూడుకున్న పని. అందుకే కాంగ్రెస్ ఈశాన్యాన్ని వెనుకబడిన ప్రాంతంగా ప్రకటించి, దీని అభివృద్ధిని మరిచిపోయింది. కానీ మా హయాంలో ఒకప్పుడు రోడ్లు నిర్మించడం అసాధ్యం అని భావించిన ప్రాంతాల్లో ఇప్పుడు ఆధునిక రహదారులు నిర్మితమయ్యాయి."
- ప్రధాని మోదీ

"ఒకప్పుడు ఎవరూ ఊహించని సెలా సొరంగం ఇప్పుడు సాకారమైంది. ఇది అరుణాచల్​ప్రదేశ్​కు గర్వకారణమైన గుర్తింపు. హోలోంగి విమానాశ్రయంలో కొత్త టెర్మినల్​ నిర్మించాం. అందువల్ల నేరుగా ఇక్కడి నుంచి నేరుగా దిల్లీకి విమాన సర్వీసులు అందుబాటులోకి వచ్చాయి. దీని వల్ల విద్యార్థులు, పర్యాటకుల ప్రయాణం ఎంతో సులభతరం అయ్యింది. అంతేకాదు రైతులు తమ ఉత్పత్తులను పెద్ద మార్కెట్లకు తరలించడానికి ఇది ఎంతో సహాయపడుతుంది" అని ప్రధాని మోదీ అన్నారు.

కాంగ్రెస్​ అందుకే పట్టించుకోలేదు!
అరుణాచల్​ప్రదేశ్​లో కాంగ్రెస్​కు కేవలం 2 లోక్​సభ స్థానాలు మాత్రమే ఉన్నాయి. అందుకే ఈ ప్రాంతాన్ని కాంగ్రెస్ పట్టించుకోలేదని మోదీ ఆరోపించారు. "2014లో మేము అధికారంలోకి వచ్చాక, దేశాన్ని కాంగ్రెస్​ మనస్తత్వం నుంచి విముక్తి చేయాలని నేను సంకల్పించాను. ఏ రాష్ట్రంలోనైనా సరే ఓట్లు లేదా సీట్ల సంఖ్య అనేది మా ప్రభుత్వానికి ముఖ్యంకాదు. దేశంగా మాకు ఫస్ట్​. మా ఏకైక మంత్రం 'నాగరిక్​ దేవో భవ' (పౌరుడే మాకు దేవుడు)" అని మోదీ అన్నారు.

"మా హయాంలో అరుణాచల్​ప్రదేశ్ ముందుకు సాగుతోంది. ఈ రోజు ప్రకటించిన కొత్త విద్యుత్ ప్రాజెక్టులు రాష్ట్రాన్ని ప్రధాన విద్యుత్​ ఉత్పత్తిదారుగా మారుస్తాయి. వేలాది ఉద్యోగాలను సృష్టిస్తాయి. తక్కువ ధరకే విద్యుత్ సౌకర్యం అందిస్తాయి. అలాగే విద్య, వైద్యం, వ్యాపారం, ప్రయాణ సౌకర్యాలు ప్రతి పౌరుడికి అందుబాటులోకి తెచ్చి, వారి జీవితాన్ని సులభతరం చేయడానికి మా ప్రభుత్వం కృషి చేస్తోంది."
- ప్రధాని మోదీ

ప్రధాని మోదీ సోమవారం అరుణాచల్​ప్రదేశ్​లోని షి యోమీ జిల్లాలోని యార్జెప్​ నదిపై 2 జలవిద్యుత్ ప్రాజెక్టులకు, తవాంగ్​లో ఒక కన్వెన్షన్​ సెంటర్​కు శంకుస్థాపన చేశారు. వీటితోపాటు రాష్ట్రంలో పలు అభివృద్ధి పనులు ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా 2030 నాటికి భారత్​ 500 గిగావాట్ల పునరుత్పాదక ఇంధన సామర్థ్యాన్ని పెంపొందించుకోవడమే లక్ష్యంగా పనిచేస్తున్నట్లు మోదీ తెలిపారు.

ఇకపై దిల్లీకి ఈశాన్యం దూరం కాదు!
ఇకపై దిల్లీ (కేంద్ర ప్రభుత్వం)కి ఈశాన్య ప్రాంతం దూరం కాదని, గత దశాబ్దకాలంలో కేంద్ర మంత్రులు ఈ ప్రాంతాన్ని కనీసం 800 సార్లు సందర్శించారని, తరచూ మారుమూల ప్రాంతాల్లో ఉంటున్నారని మోదీ అన్నారు. "ప్రధానికి నేను ఈశాన్య రాష్ట్రాలకు 70 కంటే ఎక్కువ సార్లు వచ్చాను. గతవారమే, నేను మిజోరం, మణిపూర్​, అసోంలలో పర్యటించాను. ఈశాన్యం హృదయపూర్వకంగా మాకు దూరంగా లేదు. మేము దిల్లీని మీ ఇంటి ముందుకు తీసుకువచ్చాం. దేశంలో మొదటిసారిగా సూర్యోదయాన్ని చూసే రాష్ట్రం అరుణాచల్​ప్రదేశ్​. దశాబ్దాల నిర్లక్ష్యం తరువాత ఇది అభివృద్ధి అనే మొదటి కిరణాలను అందుకుంటోంది" అని మోదీ వ్యాఖ్యానించారు.

కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాలు ఈశాన్య రాష్ట్రాల్లోని సరిహద్దు గ్రామాలను నిర్లక్ష్యం చేశాయని, అందువల్లే ఈ ప్రాంతాల నుంచి ప్రజలు వలస వెళ్లారని మోదీ ఆరోపించారు. "వైబ్రెంట్ విలేజ్ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా అరుణాచల్​లోని 450కి పైగా సరిహద్దు గ్రామాలకు రోడ్లు, విద్యుత్​, ఇంటర్నెట్​, పర్యాటక సౌకర్యాలను కలిగించాం. ఇవి కొత్త పర్యాటక కేంద్రాలుగా మారుతున్నాయి. అలాగే ఉడాన్ పథకం కింద మారుమూల ప్రాంతాల్లో హెలీపోర్టులను అభివృద్ధి చేస్తాం" అని మోదీ అన్నారు.

జీఎస్టీ సంస్కరణలు
"అరుణాచల్​ప్రదేశ్​లో తన పర్యటన మూడు ముఖ్యమైన సందర్భాలతో అనుసంధానమైందని- అవి నవరాత్రి ప్రారంభం, జీఎస్టీ సంస్కరణల అమలు, అభివృద్ధి ప్రాజెక్టుల ఆవిష్కరణ. నయా జీఎస్టీ సంస్కరణల వల్ల పండుగ సీజన్​లో ప్రజలకు రెట్టింపు ప్రయోజనాలు లభిస్తాయి. ముఖ్యంగా మహిళలకు ఇది ఆర్థికంగా ఎంతో సహాయపడుతుంది" అని మోదీ చెప్పారు. మునుపటి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాలు పన్నులను పెంచుతూ ప్రజలపై ఆర్థిక భారాన్ని మోపేదని, కానీ తమ ప్రభుత్వం పన్నుల భారాన్ని తగ్గించి, ప్రజలకు ఉపశమనం కల్పించదని మోదీ పేర్కొన్నారు.

'అప్పట్లో GSTని వ్యతిరేకించిన ఏకైక సీఎం- ఇప్పుడేమో యూటర్న్'- ప్రధాని మోదీపై జైరాం రమేశ్ కామెంట్స్

ఓ గ్రామం, 1500మంది పిల్లల్ని రక్షించిన ఆఫీసర్- మిగ్​ 21లో మంటలు చెలరేగడంతో ప్రాణత్యాగం!

