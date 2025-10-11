ETV Bharat / bharat

మున్నాలాల్​కు అమితాబ్ అంటే అభిమానం కాదు పిచ్చి- భార్య పేరు ఛేంజ్- పూజలు, ఉపవాసాలు!

బిగ్ బి అభిమాని కథ- ఎంతో ఆసక్తిగా ఉంటుంది మరి!

Amitabh Bachchan Story
Amitabh Bachchan Story (Etv Bharat)
Published : October 11, 2025 at 7:48 PM IST

Amitabh Bachchan Story : బాలీవుడ్ బిగ్ బి అమితాబ్ బచ్చన్​కు దేశవ్యాప్తంగా కోట్ల మంది అభిమానులు ఉన్నారని చెప్పడంలో ఎలాంటి సందేహం అక్కర్లేదు. అందులో వీరాభిమాని మున్నాలాల్ పాల్​ గురించి ఎవరైనా తెలుసుకోవాల్సిందే. ఎందుకంటే బిగ్​బిపై అభిమానంతో అతడు తన కుటుంబం నుంచి వ్యక్తిత్వం వరకు అన్నింటినీ మార్చుకున్నాడు. రోజూ అమితాబ్​కు హారతి ఇస్తూ పూజలు చేస్తాడు. కానీ ఇప్పటి వరకు అమితాబ్​ను కలవలేదు. అసలెవరు? మున్నాలాల్ స్టోరీ ఏంటి?

మధ్యప్రదేశ్​లోని ఇందౌర్​కు చెందిన మున్నాలాల్, అమితాబ్​ను తన అన్యయ్యగా భావిస్తున్నాడు. 1970ల్లో రోటీ కప్డా ఔర్ మకాన్ సినిమా చూసిన తర్వాత, మున్నాలాల్ పాల్‌కు అమితాబ్ బచ్చన్ పట్ల ఉన్న మక్కువ పెరిగింది. ఆ సినిమాలో లాగానే BSFలో చేరాలని నిర్ణయించుకున్నాడు. కానీ శారీరకంగా ఎంపిక కాలేదు. దీని తర్వాత అమితాబ్ నటించిన అన్ని సినిమాలను చూసేవాడు.

మున్నాలాల్ పాల్ వివాహం చేసుకున్నప్పుడు, తన భార్యకు జయ అని పేరు పెట్టాడు. ఇల్లు కట్టుకోగా, దానికి ప్రతీక్ష అని పేరు పెట్టాడు. రెండో ఇల్లు కట్టినప్పుడు, దానికి జల్సా అని పేరు పెట్టాడు. తన కొడుకుకు అభిషేక్ అని కూడా పేరు పెట్టాడు. దీంతో వాళ్ల ఫ్యామిలీని అమితాబ్ బచ్చన్ కుటుంబంగా పిలుస్తుంటారు. మున్నాలాల్ పాల్ ఇల్లు మొత్తం అమితాబ్ బచ్చన్ ఫొటోలు, పోస్టర్లతో నిండి ఉంటుంది. రోజూ రెండు పూటలు అమితాబ్ బచ్చన్ చిత్రాల ముందు దీపం వెలిగించి హారతి ఇస్తాడు. హారతి కోసం అతడు పాట కూడా రాశాడు.

ఎత్తు, హెయిర్ స్టైల్, డ్రెస్సింగ్ సెన్స్‌తో అమితాబ్ బచ్చన్‌ను పోలి ఉండటానికి ప్రయత్నిస్తున్నాడు మున్నాలాల్. ప్రతి సంవత్సరం అక్టోబర్ 11వ తేదీన అమితాబ్ బచ్చన్ పుట్టినరోజును ఘనంగా జరుపుతాడు. ఇంటిని అలంకరించడమే కాకుండా, అమితాబ్ బచ్చన్ కోసం ప్రార్థనలు చేస్తాడు. హారతి కూడా ఇస్తాడు. చుట్టుపక్కల వారికి టీ, స్నాక్స్, ఆహారం కోసం ఏర్పాట్లు చేస్తాడు.

Amitabh Bachchan Story
మున్నాలాల్ (ETV Bharat)

అమితాబ్ గుర్రపు బండి వినియోగం!
అమితాబ్ పుట్టినరోజు వేడుకల్లో చిన్న పిల్లలకు టాఫీలు, పెన్సిళ్లు, పెన్నులు పంపిణీ చేస్తాడు. అమితాబ్ బచ్చన్ చిత్రం మర్ద్​లో వచ్చిన మూడు చక్రాల గుర్రపు బండి తరహాలో రూపొందించిన ఆటో-రిక్షాను మున్నాలాల్ కొనుగోలు చేశాడు. అమితాబ్ బచ్చన్ లాగానే అతడు ఆటో రిక్షాను ఉపయోగిస్తాడు. అప్పుడప్పుడు ప్రజలకు సహాయం చేయడానికి, డబ్బు లేని వారిని ఉచితంగా వారి గమ్యస్థానాలకు చేర్చడానికి వినియోగిస్తాడు.

అమితాబ్ బచ్చన్ గాయపడినప్పుడు, తన శ్రేయస్సు కోసం ఏడు రోజులు ఉపవాసం ఉన్నానని మున్నాలాల్ గుర్తుచేసుకున్నాడు. అమితాబ్ కోవిడ్-19 సమయంలో కూడా దేవుడిని ప్రార్థించాడు. రెండున్నర దశాబ్దాలకు పైగా అమితాబ్ కోసం ఆరాటపడుతున్న మున్నాలాల్ కోరిక ఏమిటంటే, కనీసం ఒక్కసారైనా బిగ్​బిని కలవడం. దీనికోసం అతడు ఇంకా ఎలాంటి తీవ్రమైన ప్రయత్నాలు చేయలేదు. ఇప్పటికీ ఆయన తల్లిదండ్రులు, పొరుగువారు అమితాబ్ బచ్చన్‌ను కనీసం ఒక్కసారైనా కలిసే అవకాశం రావాలని కోరుకుంటున్నారు.

