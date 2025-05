ETV Bharat / bharat

అంతర్జాతీయ వేదికపై పాక్​ను​ ఎండగట్టే దౌత్య పాచికలు- ఏ దేశానికి ఏయే నేతలు వెళుతున్నారంటే? - OPERATION SINDOOR DELEGATIONS

Operation Sindoor Delegations For Diplomatic Outreach ( ANI )

Published : May 18, 2025 at 12:41 PM IST | Updated : May 18, 2025 at 12:56 PM IST

Operation Sindoor Delegations For Diplomatic Outreach : ఉగ్రవాదాన్ని ఉపేక్షించేది లేదనే సందేశాన్ని ప్రపంచదేశాలకు పంపాలని నిర్ణయించిన భారత్‌ అందుకోసం విదేశాలకు పంపే ఎంపీలు, రాజకీయపార్టీల నేతల పేర్లను ఖరారు చేసింది. 7 బృందాలుగా వెళ్లనున్న 59 మంది సభ్యుల్లో ఎన్డీయే నుంచి 31మంది ఇతర పార్టీలవారు 20 మంది ఉన్నారు. ఈ మేరకు పార్లమెంటు వ్యవహారాల శాఖ మంత్రి కిరణ్‌ రిజిజు 7 ప్రతినిధి బృందాల జాబితాలను ఎక్స్‌లో పోస్టు చేశారు. ఈ బృందాలకు సారథ్యం వహించే ఏడుగురు సీనియర్‌ ఎంపీల పేర్లను కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇదివరకే ప్రకటించింది. ఏ బృందంలో ఎవరెవరు ఉన్నారంటే? 1. బైజయంత్​ పాండ బృందం (బీజేపీ ఎంపీ) పర్యటించే దేశాలు : సౌదీ అరేబియా, కువైట్, బహ్రెయిన్, అల్జీరియా

సౌదీ అరేబియా, కువైట్, బహ్రెయిన్, అల్జీరియా బృంద సభ్యులు : నిషికాంత్ దూబే (బీజేపీ), ఫాంగ్నాన్ కొన్యాక్ (బీజేపీ), రేఖా శర్మ (బీజేపీ), అసదుద్దీన్ ఒవైసీ (ఎఐఎంఐఎం), సత్నామ్ సింగ్ సంధు, గులాం నబీ ఆజాద్, హర్ష్ ష్రింగ్లా 2. రవిశంకర్ ప్రసాద్ బృందం (బీజేపీ ఎంపీ) పర్యటించే దేశాలు : UK, ఫ్రాన్స్, జర్మనీ, EU, ఇటలీ, డెన్మార్క్‌

UK, ఫ్రాన్స్, జర్మనీ, EU, ఇటలీ, డెన్మార్క్‌ బృంద సభ్యులు : దగ్గుబాటి పురంధేశ్వరి (బీజేపీ), ప్రియాంక చతుర్వేది (శివసేన (యూబీటీ)), గులాం అలీ ఖతానా, అమర్ సింగ్ (కాంగ్రెస్), సమిక్ భట్టాచార్య (బీజేపీ), ఎంజె అక్బర్, పంకజ్ సరన్. 3. సంజయ్ కుమార్ ఝా బృందం (JDU ఎంపీ)

