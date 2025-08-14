ETV Bharat / bharat

రైళ్లు, స్టేషన్లకు స్వాతంత్ర్య సమరయోధుల పేర్లు- ఎవరెవరివి పెట్టారంటే? - INDEPENDENCE DAY 2025

స్వాతంత్ర్య సమరయోధులకు అండగా రైళ్లు

Independence Day 2025
Independence Day 2025 (File Photo)
Published : August 14, 2025 at 11:46 PM IST

Independence Day 2025 : భారతదేశ స్వాతంత్ర్య ఉద్యమంలో విభిన్న సంస్కృతులు, మనుషులను ఏక చేయడంలో రైల్వేలు కీలక పాత్ర పోషించాయని జాతిపిత మహత్మ గాంధీ అన్నారు. ఈ మాట అనడంలో అతిశయోక్తి లేదు. ఎందుకంటే చాలా మంది స్వాతంత్ర్య సమరయోధులు రైళ్లలోనే ఎక్కువగా ప్రయాణించేవారు. కంపార్ట్​మెంట్లలోనే ప్రణాళికలు రచించి వాటిని ప్రజలకు చేరవేసేందుకు రైళ్లను ఉపయోగించారు. మహాత్మ గాంధీతో పాటు జవహర్ లాల్​ నెహ్రూ సైతం రైళ్లలోనే పర్యటిస్తూ ఉద్యమాన్ని కొనసాగించేవారు. ముఖ్యంగా దేశంలోని వివిధ ప్రావిన్సులకు చెందిన వారు దిల్లీకి తరుచూ వస్తుండేవారు. ఇలా ఎన్నో రకాలుగా స్వాంత్రత్య సమరంలో రైళ్లు తమ వంతు పాత్రను నిర్వర్తించాయి. ఇంకా చాలా మంది స్వాంత్రత్య సమరయోధులకు, ఘటనలకు రైళ్లు, రైల్వే స్టేషన్లతో ప్రత్యేకమైన అనుబంధం ఉంది. ఆ తర్వాత వాటి గుర్తుగా పేర్లు మార్చారు. తాజాగా భారత స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం నేపథ్యంలో ఇందుకు సంబంధించిన వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

రైల్వే స్టేషన్ల పేర్లతో స్వతంత్ర సమరయోధులు
స్వాతంత్ర్య సమరయోధుల పోరాట పటిమను పుస్తకాలకే పరిమితం కాకుండా రైళ్లు, స్టేషన్లకు వారి పేర్లు పెట్టింది భారతీయ రైల్వే. ఇందులో ఎవరెవరు ఉన్నారంటే?

independence day 2025
నేతాజీ సుభాష్ చంద్రబోస్ (ETV Bharat)
  • నేతాజీ రహస్య ప్రయాణానికి ఒక స్మారక చిహ్నంగా భావించే గోమో స్టేషన్ పేరును నేతాజీ సుభాష్ చంద్రబోస్ జంక్షన్​గా మార్చారు.
  • అమరవీరుడు ఉధమ్ సింగ్ పేరిట సునమ్ ఉధమ్ సింగ్ వాలా స్టేషన్​గా నామకరణం చేశారు.
  • ఝాన్సీలోని రైల్వే స్టేషన్​కు ప్రముఖ స్వాతంత్ర్య సమరయోధురాలు వీరంగన లక్ష్మీబాయి పేరు పెట్టారు.
  • ఇలా షహీద్ ఖుదీరామ్ బోస్, బాబు ధామ్ మోతిహరి, సబర్మతి, నవ్‌సరితో సహా 75 స్టేషన్లకు స్వాతంత్ర్య సమరయోధుల పేర్లు పెట్టి ప్రత్యేక గుర్తింపును ఇచ్చారు.

రైళ్లకు స్వాంత్రత్ర్య సమరయోధుల పేర్లు

  • నేతాజీ సుభాష్ చంద్రబోస్​తో పాటు ఆయన స్థాపించిన ఆజాద్ హింద్ ఫౌజ్‌ను గుర్తు చేసుకుంటా ఓ రైలుకు ఆజాద్ హింద్ ఎక్స్‌ప్రెస్ పేరు పెట్టింది.
  • ప్రముఖ స్వాతంత్ర్య యోధుడు మదన్ మోహన్ మాలవీయ విద్య,సేవతో పాటు దేశ నిర్మాణ కోసం ఆయన చేసిన సేవలకు గుర్తుగా మహమనా ఎక్స్‌ప్రెస్​ను నిర్వహిస్తుంది.
  • 1857లో జరిగిన తొలి స్వతంత్ర యద్ధానికి గుర్తుగా ప్రథమ్ స్వతంత్ర సంగ్రామ్ ఎక్స్‌ప్రెస్​ను నడుపుతుంది.
  • ఇంకా ప్రజా ఉద్యమకారుడు జయప్రకాష్ నారాయణ్ జ్ఞాపకార్థం లోక్‌నాయక్ ఎక్స్‌ప్రెస్​ను నిర్వహిస్తుంది రైల్వే.
  • స్వాతంత్ర్య సమరయోధుల జ్ఞాపకార్థం ఓ రైలుకు స్వతంత్ర సేనాని ఎక్స్‌ప్రెస్‌ అని నామకరణం చేశారు.
  • భారత రైల్వేల పురాతన సేవలలో ఒకటైన హౌరా-కల్కా మెయిల్​కు 2021 జనవరిలో నేతాజీ ఎక్స్‌ప్రెస్ అని పేరు పెట్టారు. ఈ నేతాజీ ఎక్స్‌ప్రెస్ (12311/12312) హౌరా-కల్కా మధ్య దాదాపు 1,710 కి.మీ ప్రయాణిస్తుంది.
  • ఇంకా వీటితో పాటు స్వాతంత్ర్య పోరాటంలో కీలక ఘటనల గుర్తుగా కూడా అనేక రైళ్లకు పేరు పెట్టారు. జలియన్‌వాలాబాగ్ ఎక్స్‌ప్రెస్, చంపారన్ సత్యాగ్రహ ఎక్స్‌ప్రెస్, చౌరీ చౌరా ఎక్స్‌ప్రెస్‌లను భారతీయ రైల్వే నడిపిస్తోంది.
  • వీటితో పాటు హుతాత్మ ఎక్స్‌ప్రెస్, ఆశ్రమ ఎక్స్‌ప్రెస్, లోక్‌శక్తి ఎక్స్‌ప్రెస్, నవజీవన్ ఎక్స్‌ప్రెస్, సబర్మతి ఎక్స్‌ప్రెస్, సంకల్ప్ ఫాస్ట్ ప్యాసింజర్‌తో సహా దాదాపు 75 రైళ్లకు స్వాతంత్ర్య సమరయోధులు, ఘటనల పేర్లు పెట్టింది.

మహిళా వీరుల పేరిట రైలు ఇంజిన్లు
రైళ్లు, రైల్వే స్టేషన్లతో పాటు ఇంజిన్లకు సైతం అమరవీరుల పేర్లు పెట్టి గౌరవించింది. ఉత్తర రైల్వే పరిధిలోని మూడు ప్రధాన లోకో షెడ్‌లు తుగ్లకాబాద్ (దిల్లీ), అలంబాగ్ డీజిల్ షెడ్ (లఖ్​నవూ) లూథియానా డీజిల్ షెడ్‌ల్లో అమరవీరుల జ్ఞాపకార్థం పేర్లు పెట్టిన ఇంజిన్లు సుమారు 40 ఉన్నాయి. తుగ్లకాబాద్ షెడ్‌లో లోకోమోటివ్‌లకు ధైర్యవంతులైన రాణి లక్ష్మీబాయి, రాణి ఝల్కారీ బాయి, రాణి చెన్నమ్మ, ఉదయ్ దేవి, రాణి అహల్యాబాయి, రాణి వేలు నాచియార్, మేడమ్ కామా, కెప్టెన్ లక్ష్మీ సెహగల్, కమలాదేవి ఛటోపాధ్యాయ, కస్తూర్బా గాంధీ, హంస అసఫ్ అలీ, ప్రియారి హంస ఆసఫ్ అలీ, రాజ్‌తీ కుమార్. కౌర్, సరోజినీ నాయుడు, కమలా నెహ్రూ, సుచేతా కృప్లానీ, డాక్టర్ అన్నీ బిసెంట్, విజయలక్ష్మి పండిట్, ఉషా మెహతా, బేగం హజ్రత్ మహల్, దుర్గాబాయి దేశ్‌ముఖ్, కల్పనా దత్తా మహిళల పేర్లను పెట్టారు.

independence day 2025
మహిళ స్వతంత్ర సమరయోధులు (ETV Bharat)
independence day 2025
ఇంజిన్​కు మహిళ స్వతంత్ర సమరయోధురాలి పేరు (ETV Bharat)

