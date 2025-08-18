ETV Bharat / bharat

న్యూయార్క్​లో బిగ్గెస్ట్ 'ఇండియా డే' పరేడ్- గ్రాండ్ మార్షల్స్​గా విజయ్, రష్మిక

న్యూయార్క్‌లోని భారత కాన్సులేట్ ఇండియా డే పరేడ్‌

Newyork India Day Parade
Newyork India Day Parade (Image: X@IndiainNewYork)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 18, 2025 at 7:36 AM IST

Newyork India Day Parade : న్యూయార్క్‌లోని భారత కాన్సులేట్ ఇండియా డే పరేడ్‌ను నిర్వహించి భారత 79వ స్వాతంత్ర్య దినోత్సవాన్ని ఘనంగా జరుపుకుంది. మన దేశం వెలుపల అతిపెద్ద పరేడ్ ఇదే కావడం గమనార్హం. పరేడ్‌లో కాంగ్రెస్ సభ్యుడు థానేదార్, న్యూయార్క్ నగర మేయర్ ఎరిక్ ఆడమ్స్, పార్లమెంటు సభ్యుడు సత్నామ్ సింగ్ సంధు సహా అనేక మంది ప్రముఖులు పాల్గొన్నారు. స్టార్ హీరోహీరోయిన్లు రష్మిక మందన్న, విజయ్ దేవరకొండను 2025 సంవత్సరానికి గ్రాండ్ మార్షల్స్‌గా సత్కరించారు.

"భారత్​ వెలుపల అతిపెద్ద పరేడ్ వేడుకను న్యూయార్క్‌లో 79వ స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం రూపంలో జరుపుకున్నాం. వేడుకల్లో పాల్గొన్నందుకు కాంగ్రెస్ సభ్యుడు శ్రీ థానేదార్, మేయర్ ఎరిక్ ఆడమ్స్, రాజ్యసభ ఎంపీ సత్నామ్ సింగ్ సంధుతో పాటు ఇతర ప్రముఖులకు హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాం. 43వ ఇండియా డే పరేడ్‌ను ఇంత గొప్పగా, ఉత్సాహంగా నిర్వహించినందుకు ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఇండియన్ అసోసియేషన్స్ NY-NJ-NEకి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు" అంటూ కాన్సులేట్ రాసుకొచ్చింది.

"వికసిత్ భారత్ 2047 థీమ్‌తో పరేడ్ జరిగింది. భారత స్వాతంత్ర్య శతాబ్ది నాటికి అభివృద్ధి చెందిన దేశంగా మారాలనే దార్శనికతను ఇది ప్రతిబింబిస్తుంది. మౌలిక సదుపాయాలు, సాంకేతికత, డిజిటల్ పరివర్తనలో దేశ వేగవంతమైన పురోగతిని హైలైట్ చేశాయి. ఇది శ్రేయస్సు, సమ్మిళితత్వం, స్థిరత్వం వైపు దేశ ప్రయాణాన్ని సూచిస్తుంది. వికసిత్ భారత్ 2047 1.4 బిలియన్ల భారతీయుల ఆకాంక్షలను, ఆధునిక, స్వావలంబన, ప్రపంచవ్యాప్తంగా నాయకత్వం వహించే భారతదేశాన్ని నిర్మించాలనే మన సమిష్టి సంకల్పాన్ని ప్రతిబింబిస్తుంది" అని చెప్పింది.

మరోవైపు, పరేడ్​లో పెద్ద సంఖ్యలో ప్రవాస భారతీయులు పాల్గొనడం చాలా సంతోషకరమైన విషయమని రాజ్యసభ ఎంపీ సత్నాం సింగ్ తెలిపారు. ఆ తర్వాత ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఇండియన్ అసోసియేషన్స్ (FIA) చైర్మన్ అంకుర్ వైద్య మాట్లాడారు. "అనేక మందితో ఇక్కడ ఉండటం గర్వకారణం. వేడుకలకు పెద్ద సంఖ్యలో ప్రవాసులు వచ్చారు. కార్యక్రమం మరింత మెరుగ్గా జరిగేలా చూసుకోవడానికి గత 43 సంవత్సరాలుగా FIA కృషిని మేం అభినందిస్తున్నాం. మద్దతు ఇస్తున్నాం. భారతదేశం మూడో అతిపెద్ద ఆర్థిక వ్యవస్థగా మారబోతోంది, కాబట్టి రెండు దేశాల మధ్య వారధిగా వ్యవహరించడం ప్రతి ప్రవాస సభ్యుడి బాధ్యత" అని చెప్పారు.

