పితృపక్ష మేళాకు ముకేశ్ అంబానీ- పూర్వీకుల గుర్తుచేసుకొని భావోద్వేగం

గయాను సందర్శించిన ప్రముఖ పారిశ్రామికవేత్త ముకేశ్​ అంబానీ- పూర్వీకులకు పిండ ప్రదానం

Mukesh Ambani Visit Gaya
Mukesh Ambani Visit Gaya (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 20, 2025 at 12:43 PM IST

2 Min Read
Mukesh Ambani On Pitru Paksha Mela : బిహార్‌లోని గయాలో జరుగుతున్న ప్రపంచ ప్రసిద్ధ పితృపక్ష మేళాకు దేశంలోనే అత్యంత ధనవంతుల్లో ఒకరైన ముకేశ్ అంబానీ ఆయన కుమారుడు అనంత్ అంబానీతో కలిసి వెళ్లారు. పితరులకు పిండ ప్రదానం తర్వాత, తన పూర్వీకుల బహీఖాతా (వంశపారంపర్య పత్రాలు) చూసి ఆయన తీవ్ర భావోద్వేగానికి గురయ్యారు. ఈ పత్రాలలో తరతరాలుగా వారి కుటుంబం వివరాలు నమోదు చేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ సందర్భంగా ఆయన కళ్లలో నీళ్లు తిరిగాయని అక్కడి పూజారి గయాపాల్ పండా శంభు లాల్ విఠల్ తెలిపారు. ఈయన గయాలో విష్ణుపాద ప్రబంధకారిణి కమిటీ అధ్యక్షుడిగా కూడా ఉన్నారు. గుజరాత్​కు చెందిన ఈయనే అంబానీ పూర్వీకుల పిండప్రదానం కార్యక్రమాలను నిర్వహించారు.

గయాలోని పిండ ప్రదానానికి గొప్ప ప్రాముఖ్యం ఉంది. పితృపక్ష మేళా వేళ ఇక్కడ పిండప్రదాన చేస్తే తమ పూర్వీకులకు మోక్షం కలుగుతుందని నమ్మకం. ఇక్కడ పిండ ప్రదానం, తర్పణం, ఇతర ఆచారాలను నిర్వహించడానికి దేశ, విదేశాల నుంచి చాలామంది ఈ ప్రాంతానికి తరాలుగా వస్తుంటారు. ఈ సందర్భంగా తన పూర్వీలకు పిండ ప్రదానం, తర్పణం చేయడం కోసం ముకేశ్ అంబానీ కూడా పితృపక్ష మేళాకు వచ్చారు.

Mukesh Ambani Visit Gaya
ముకేశ్, అనంత్​​ అంబానీ (ETV Bharat)

తమ తండ్రి, తాతతో సహా పూర్వీకులందరి ఆత్మలకు శాంతి, మోక్షం కలగాలని మూడు పీఠాల వద్ద (ఫాల్గు, విష్ణుపాద ఆలయం, అక్షయవత్) కర్మలను అంబానీ నిర్వహించారు. అనంతరం విష్ణుపాద ఆలయ గర్భగుడికి వెళ్లారు. అక్కడ లక్ష్మీదేవిని దర్శించుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా శంభులాల్​ విఠల్ మాట్లాడుతూ ముకేశ్​ అంబానీ తన పూర్వీకులకు పిండ ప్రదానం చేసిన తర్వాత చాలా భావోద్వేగానికి లోనయ్యారని తెలిపారు. గయాలో పిండదానం చేయడం వల్ల తనకు మానసిక ప్రశాంతత లభించిందని ముకేశ్ అంబానీ చెప్పినట్లు గయాపాల్ పండా శంభు లాల్ విఠల్ తెలిపారు.

Mukesh Ambani Visit Gaya
ముకేశ్​ అంబానీ (ETV Bharat)

"ముకేశ్ అంబానీ తన కుమారుడు అనంత్ అంబానీతో కలిసి వచ్చారు. ఆయన తన తండ్రి, తాతతో సహా పూర్వీకులందరి మోక్షం కోసం పిండదానం చేశారు. పూర్వీకులకు పిండదానం చేసిన తర్వాత ముకేశ్ అంబానీ చాలా భావోద్వేగానికి లోనయ్యారు. గయాకు వచ్చి పూర్వీకుల మోక్షాన్ని కోరుకోవడం వల్ల తనకు ఆత్మసంతృప్తి లభించిందని ఆయన అన్నారు"

- శంభు లాల్ విఠల్, పూజారి

గయా ప్రాంతాన్ని ముకేశ్​ అంబానీ మోక్ష భూమిగా పిలిచినట్లు పూజారి చెప్పారు. ఈ సందర్భంగా పిండ ప్రదాన కార్యక్రమం తర్వాత ముకేశ్​ అంబానీకి దుస్తులు, విష్ణు పాదముద్రలను శంభు లాల్​ విఠల్​ బహూకరించారు. ముకేశ్​ అంబానీ ప్రతి సంవత్సరం తన పూర్వీకుల మోక్షం కోసం ప్రార్థించడానికి గయాకు వస్తారని, ఈసారి కూడా వచ్చారని ఆయన వివరించారు. ఈ ఏడాది జనవరిలో ముకేశ్​ అంబానీ సోదరుడు అనిల్ అంబానీ కూడా గయాను సందర్శించి తన పూర్వీకులకు పిండ ప్రదాన కర్మను నిర్వహించారు.

