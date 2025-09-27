'అనంత శస్త్ర' క్షిపణుల కొనుగోలుకు భారత్ టెండర్- పాక్, చైనాకు ఇక చుక్కలే!
Published : September 27, 2025 at 11:29 AM IST
Indian Army BEL Tender : రక్షణ రంగంలో స్వదేశీ ఉత్పత్తులను ప్రోత్సహించే దిశగా భారత్ సైన్యం మరో కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. 'అనంత శస్త్ర' సర్ఫేస్-టు-ఎయిర్ క్షిపణి వ్యవస్థల కోసం 5-6 రెజిమెంట్ల కొనుగోలుకు టెండర్ జారీ చేసింది. ఈ వ్యవస్థలు పాకిస్థాన్, చైనా సరిహద్దుల వద్ద వైమానిక రక్షణను మరింత బలోపేతం చేయనున్నాయి.
రక్షణ పరిశోధన అభివృద్ధి సంస్థ (DRDO) 'అనంత శస్త్ర' క్షిపణి వ్యవస్థను తయూరు చేసింది. దీనిని కొనుగోలు చేసేందుకు సైన్యం ప్రభుత్వ రంగ సంస్థ అయిన భారత్ ఎలక్ట్రానిక్స్ లిమిటెడ్ (బీఈఎల్)కు టెండర్ జారీ చేసినట్టు రక్షణ అధికారులు తెలిపారు. ఈ క్షిపణి వ్యవస్థను గతంలో క్విక్ రియాక్షన్ సర్ఫేస్-టు-ఎయిర్ మిసైల్ (QRSAM) వ్యవస్థగా పిలిచేవారని చెప్పారు. ఈ ప్రాజెక్టు దాదాపు రూ.30వేల కోట్ల విలువ కలిగి ఉంటుందని అన్నారు. భారత సైన్యంలోని ఆర్మీ, ఎయిర్ డిఫెన్స్ విభాగాన్ని మరింత బలోపేతం చేస్తుందని పేర్కొన్నారు.
గత మే నెలలో జరిగిన ఆపరేషన్ సిందూర్ తర్వాత రక్షణ కొనుగోలు మండలి ఈ ప్రాజెక్ట్కు ఆమోదం తెలిపింది. ఆమోదం లభించిన తర్వాత, ఈ 'అనంత శస్త్ర' వ్యవస్థలు పశ్చిమ (పాకిస్థాన్ సరిహద్దు), ఉత్తర (చైనా సరిహద్దు) ప్రాంతాల్లో మోహరించనున్నారు. ఈ క్షిపణి వ్యవస్థలు అత్యంత చురుకైనవి. కదులుతూ లక్ష్యాలను గుర్తించి, ట్రాక్ చేసి, చిన్న విరామాల్లోనే కాల్పులు జరపగలవు. సుమారు 30 కి.మీ. పరిధి కలిగిన ఈ వ్యవస్థ, ప్రస్తుత MR-SAM, ఆకాశ్ వంటి మిసైల్ వ్యవస్థలకు సహాయకంగా, చిన్న, మధ్యస్థ రేంజ్ రక్షణను మరింత బలపరుస్తుంది. ఈ క్షిపణి వ్యవస్థ పనితీరును పగలు, రాత్రి రెండింట్లోనూ విస్తృతంగా పరీక్షించారు. ట్రయల్స్లో విజయవంతమైన ఫలితాలు లభించాయి.
ప్రస్తుత ఎయిర్ డిఫెన్స్ వ్యవస్థలు
భారత్తో నాలుగు రోజల పాటు జరిగిన ఘర్షణలో చైనా ఆయుధాలను పాకిస్థాన్ ఉపయోగించింది. భారత సైన్యం L-70, Zu-23 వంటి గన్స్ సహాయంతో చాలా డ్రోన్స్ను కూల్చివేసింది. ఆకాశ్, MR-SAM వ్యవస్థలతో పాటు, భారత వైమానిక దళం వినియోగించిన స్పైడర్ (Spyder), సుదర్శన్ S-400 కూడా కీలక పాత్ర పోషించాయి. ప్రస్తుతం భారత సైన్యం వద్ద MR-SAM, ఆకాశ్ వంటి పలు వైమానిక రక్షణ వ్యవస్థలను వినియోగిస్తోంది. ఇవి భారత వైమానిక దళం (IAF) తో సమన్వయంగా పనిచేసి, శత్రు వైమానిక ముప్పులను అడ్డుకుంటున్నాయి.
కొత్త రాడార్లు, జామర్లు, లేజర్ వ్యవస్థలు
ఇక పాక్ సైన్యంలోని తుర్కియే, చైనాకు చెందిన డ్రోన్లను ఎదుర్కొనేందుకు భారత్ సైన్యం కొత్త రాడార్లు, షార్ట్-రేంజ్ ఎయిర్ డిఫెన్స్ సిస్టమ్స్, జామర్లు, లేజర్ ఆధారిత వ్యవస్థలను తయారు చేస్తోంది. ఆర్మీ చీఫ్ జనరల్ ఉపేంద్ర ద్వివేది, స్వదేశీ రక్షణ ఉత్పత్తులపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ చూపిస్తున్నారు. భవిష్యత్తులో సైన్యంలో చేరే స్థానిక ఆయుధ వ్యవస్థల్లో జోరవర్ లైట్ ట్యాంక్తో పాటు పలు కొత్త ఎయిర్ డిఫెన్స్ సిస్టమ్స్ కూడా ఉన్నాయి.