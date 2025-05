ETV Bharat / bharat

'ఆపరేషన్ సఫేద్ సాగర్‌' మిలిటరీ చరిత్రలో గొప్ప మైలురాయి- కార్గిల్ వార్​పై ఎయిర్​ ఫోర్స్ వీడియో రిలీజ్​ - OPERATION SAFED SAGAR 1999

Operation Safed Sagar 1999 ( IAF )

By ETV Bharat Telugu Team Published : May 26, 2025 at 3:42 PM IST | Updated : May 26, 2025 at 4:23 PM IST 3 Min Read

Operation Safed Sagar 1999 : భారత్ చేపట్టిన ఆపరేషన్ సఫేద్​ సాగర్​ వార్షికోత్సవం సందర్భంగా ఓ వీడియో విడుదల చేసింది ఎయిర్ ఫోర్స్​. ఆ రోజును గుర్తు చేసుకుంటూ భారత వాయుసేన ‘ఎక్స్’ వేదికగా సోమవారం ఒక పోస్ట్ పెట్టింది. 26 ఏళ్ల క్రితం వాయుసేన చేపట్టిన ఆపరేషన్‌ను సైనిక విమానయాన చరిత్రలో గొప్ప మైలురాయిగా అభివర్ణించింది. భారత్ - పాకిస్థాన్ మధ్య 1999 మే 3 నుంచి జులై 26 వరకు కార్గిల్ యుద్ధం జరిగింది. ఈక్రమంలో భారత సైన్యానికి మద్దతుగా 1999 మే 26న భారత వాయుసేన రంగంలోకి దిగింది. 47 రోజుల పాటు ‘ఆపరేషన్ సఫేద్ సాగర్’‌ను చేపట్టి కార్గిల్ నుంచి పాకిస్థాన్ ఆర్మీని, ఉగ్రవాదులను వాయుసేన తరిమి కొట్టింది. జమ్మూ కశ్మీర్‌లోని కార్గిల్ సెక్టార్‌లో నియంత్రణ రేఖ (ఎల్‌ఓ‌సీ) వెంట భారత భూభాగాన్ని ఆక్రమించిన పాకిస్థానీ సైనికులు, ఉగ్రవాద చొరబాటుదారులను తరిమికొట్టడమే లక్ష్యంగా 1999 మే 26న ఆపరేషన్‌ సఫేద్ సాగర్‌ను మొదలుపెట్టామని ఐఏఎఫ్ తెలిపింది. 1971లో జరిగిన భారత్ - పాక్ యుద్ధం తర్వాత కశ్మీర్ ప్రాంతంలో వాయుసేనను పెద్దఎత్తున ఉపయోగించడం అదే తొలిసారి అని వాయుసేన గుర్తు చేసుకుంది. ఆ ఆపరేషన్‌లో భాగంగా అత్యంత ఎత్తైన, కఠినమైన పర్వత ప్రాంతాల్లో దాక్కున్న పాక్ మూకలను లక్ష్యంగా చేసుకొని భారత వాయుసేన బీకర దాడులు చేసిందని గుర్తు చేసుకుంది. అది సైనిక విమానయాన చరిత్రలో ఒక కీలక క్షణమని పేర్కొంది. మిరాజ్ 2000, మిగ్ 21, ఎంఐ 17, జాగ్వార్, మిగ్ 23, మిగ్ 27, చేతక్, మిగ్ 29 వంటి యుద్ధ విమానాలతో ఆనాడు చేపట్టిన ఆపరేషన్ సఫేద్ సాగర్ సైనిక ఆపరేషన్లలో సరికొత్త చరిత్రను లిఖించిందని తెలిపింది.

