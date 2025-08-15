Modi On Gaganyaan Mission : గగన్యాన్ అనేది భారత ప్రధాన మానవ అంతరిక్ష ప్రయాణ కార్యక్రమమని, త్వరలో సొంత అంతరిక్ష కేంద్రాన్ని తయారు చేసుకోబోతున్నామని ప్రధాని మోదీ అన్నారు. అంతరిక్ష పరిశోధనల్లో భారత్ తనదైన ముద్ర వేస్తోందని, అందుకు స్వావలంబన దిశగా కృషి చేస్తోందని తెలిపారు. ఎర్రకోట నుంచి జాతిని ఉద్దేశించి మోదీ ఈ విషయంపై ప్రసంగించారు. గ్రూప్ కెప్టెన్ శుభాన్షు శుక్లా అంతరిక్ష కేంద్రం నుంచి తిరిగి వచ్చారని, మరికొద్ది రోజుల్లో ఆయన భారత్కు తిరిగి వస్తారని మోదీ పేర్కొన్నారు.
"గగన్యాన్తో భారత్ శక్తి ఏంటో ప్రపంచానికి తెలిసింది. 300 స్టార్టప్లు కేవలం అంతరిక్ష పరిశోధనలో ఉన్నాయి. స్వయంసమృద్ధి కోసం యువత అహరహం కృషి చేస్తోంది. ప్రతిరంగంలోనూ ఆధునికతకు యువత తీవ్రంగా కృషి చేస్తోంది. మన యువ శాస్త్రవేత్తలు, నిపుణులు నిరంతరం శ్రమిస్తున్నారు. వ్యాక్సిన్ పరిశోధనల్లో తానెక్కడ ఉందో భారత్ ప్రపంచానికి చాటి చెప్పింది. అనేక క్లిష్టపరిస్థితుల్లో ప్రపంచానికి భారత్ అండగా నిలిచింది. సైబర్ టెక్నాలజీ, డీప్ టెక్నాలజీల్లో భారత్ బలమైన భూమిక పోషిస్తోంది. ఫిన్టెక్ రంగంలోనూ ప్రపంచానికి భారత్ మార్గదర్శనం చేస్తోంది"
- నరేంద్ర మోదీ, భారత ప్రధాని
'మన యువ శాస్త్రవేత్తలు, సాంకేతిక నిపుణులు, ఇంజినీర్లు భారత్ ఉత్పత్తుల కోసం శ్రమిస్తున్నాయి. వ్యాక్సిన్ ఉత్పత్తి, పరిశోధనల్లో భారత్ ఎక్కడుందో ప్రపంచానికి చాటిచెప్పింది. అనేక క్లిష్టపరిస్థితుల్లో ప్రపంచానికి భారత్ అండగా నిలిచింది. సైబర్ టెక్నాలజీ, డీప్ టెక్నాలజీలోనూ భారత్ బలమైన భూమిక పోషిస్తోంది. ఆర్థిక వ్యవహారాల సాంకేతికతలో ప్రపంచానికి భారత్ మార్గదర్శనం చేస్తోంది' అని మోదీ అన్నారు.
#WATCH | PM Narendra Modi says, " we are all seeing the feat in the space sector and we are filled with pride. group captain shubhanshu shukla has returned from iss and in the coming few days, he is coming to india. in space, we are preparing for gaganyaan, as aatmanirbhar bharat.… pic.twitter.com/gnMiK078hp— ANI (@ANI) August 15, 2025
మోదీ తన ప్రసంగంలో స్టార్టప్ సంస్కృతి ఆవిష్కరణల గురించి ప్రస్తావించారు. వెల్లివిరుస్తున్న స్టార్టప్ సంస్కృతి ఆవిష్కరణలకు నాంది పలుకుతోందని మోదీ అన్నారు. గతంలో ఆటబొమ్మలు దిగుమతి చేసుకునే వాళ్లమని, ఇప్పుడు ఆటబొమ్మలను మనమే ఎగుమతి చేస్తున్నాం అని పేర్కొన్నారు. ప్రపంచానికి పోటీగా మనం నిలబడాల్సిన అవసరం ఉందని, ప్రతి రంగంలో ముందడుగు కోసం ఆలోచించాల్సిన సమయమిది తెలిపారు. ప్రపంచ వాణిజ్యంలో మన సామర్థ్యం చాటాల్సి ఉందన్నారు. నాణ్యమైన వస్తువులనే ప్రపంచం స్వీకరిస్తుందని, ఉత్పత్తుల్లో నాణ్యత ఉంటే ప్రపంచంతో పోటీపడగలుగుతామని వివరించారు.
