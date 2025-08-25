India On Oil Imports : రష్యా నుంచి ముడి చమురును కొంటున్నందుకు భారత్పై అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ విధించిన మరో 25 శాతం దిగుమతి సుంకం బుధవారం (ఆగస్టు 27) నుంచి అమల్లోకి రానుంది. ఈ నేపథ్యంలో ట్రంప్కు దిమ్మతిరిగే కౌంటర్ ఇచ్చేలా రష్యాలోని భారత రాయబారి వినయ్ కుమార్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. తక్కువ రేటు ఎక్కడుంటే అక్కడే భారతీయ కంపెనీలు ముడి చమురును కొంటాయని, ఇప్పుడు అదే జరుగుతోందని, ఇకపైనా అదే జరుగుతుందని ఆయన స్పష్టం చేశారు. రష్యా ప్రభుత్వ వార్తా సంస్థ 'టాస్' (TASS)కు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో వినయ్ కుమార్ ఈ విషయాన్ని వెల్లడించారు.
రష్యా నుంచి ముడి చమురును కొంటున్నందుకు భారత్పై అదనంగా మరో 25 శాతం దిగుమతి సుంకాన్ని విధించాలనే అమెరికా నిర్ణయం అసమంజసం, అన్యాయం, అహేతుకమని వినయ్ కుమార్ అన్నారు. దేశంలోని 140 కోట్ల మందికిపైగా భారతీయులకు ఇంధన భద్రతను కల్పించడంపైనే భారత్ ప్రధాన ఫోకస్ ఉంటుందని ఆయన తేల్చి చెప్పారు. భారత్పై అమెరికా 50 శాతం దిగుమతి సుంకాలను విధించిన నేపథ్యంలో, జాతీయ ప్రయోజనాల పరిరక్షణ కోసం భారత సర్కారు అవసరమైన చర్యలను మొదలు పెట్టిందన్నారు. రష్యా సహా పలు దేశాలతో భారత్ కలిసి పనిచేసినందు వల్లే అంతర్జాతీయ ముడి చమురు మార్కెట్ ఇప్పటికీ నిలకడగా ఉందని వినయ్ కుమార్ గుర్తు చేశారు.
Indian Ambassador to Russia Vinay Kumar says, India will continue to buy oil from wherever it gets the best deal and take measures to protect national interest.#India #Russia #Oil pic.twitter.com/s3IEvgpmY7— All India Radio News (@airnewsalerts) August 25, 2025
రష్యా, భారత్ ద్వైపాక్షిక సంబంధాలు అనేవి ఇరుదేశాల ఉమ్మడి ప్రయోజనాలతో ముడిపడి ఉన్నాయని వినయ్ కుమార్ తెలిపారు. వాణిజ్యం (ఎగుమతి, దిగుమతులు) అనేది కమర్షియల్ అంశాల ప్రాతిపదికన జరుగుతుందని, ఆ లెక్కన చౌకగా లభించే చోటు నుంచే భారతీయ కంపెనీలు ముడిచమురును కొంటాయన్నారు. ఇప్పుడు కూడా అదే జరుగుతోందని ఆయన పేర్కొన్నారు. అమెరికాతో పాటు పలు ఐరోపా దేశాలు నేటికీ రష్యాతో వాణిజ్యాన్ని కంటిన్యూ చేస్తున్న విషయాన్ని గుర్తుచేశారు.
భారత్, రష్యా లావాదేవీలు సొంత కరెన్సీల్లోనే
'రష్యా నుంచి భారత్కు సాఫీగా ముడి చమురు అందుతోంది. ఇప్పుడు చెల్లింపు సంబంధిత అవాంతరాలు కూడా ఏమీ లేవు. ఎందుకంటే భారత్, రష్యాలు తమతమ దేశాల కరెన్సీల్లోనే లావాదేవీలు జరుపుతున్నాయి. రాబోయే రోజుల్లో రష్యాకు ఎలక్ట్రానిక్స్ ఉపకరణాలు, ఆటోమొబైల్స్, వాహనాల విడిభాగాలు, వస్త్రాలు, ఫ్యాషన్ ఉత్పత్తులు, నిర్మాణరంగ మెటీరియల్, ఐటీ ఉత్పత్తులు, ఫోన్లను ఎగుమతి చేసే అంశంపై భారత్ ఫోకస్ పెట్టింది. చాలాపెద్ద కంపెనీలు ఇప్పుడు భారత్లోనే ఇవన్నీ తయారు చేస్తున్నాయి. ఇకపైనా మరిన్ని కంపెనీలను దేశంలోకి ఆహ్వానిస్తాం. గత కొన్నేళ్లలో భారత్-రష్యా వాణిజ్యం గణనీయంగా పెరిగింది. అయితే అందుబాటులో ఉన్న మార్కెట్ సామర్థ్యం కంటే అది చాలా తక్కువ. ముడి చమురు కొనుగోలుతో పాటు రష్యాకు ఎగుమతులపైనా భారత్ ఫోకస్ ఉంటుంది' అని రష్యాలోని భారత రాయబారి వినయ్ కుమార్ చెప్పారు.
ఎస్ జైశంకర్ బాటలోనే రష్యాలోని భారత రాయబారి
గత శనివారం రోజు భారత విదేశాంగ మంత్రి ఎస్ జైశంకర్ కూడా ఇదే విధమైన వ్యాఖ్యలు చేశారు. భారత్పై అమెరికా ఏకపక్షంగా విధించిన దిగుమతి సుంకాలను ఆయన తప్పుపట్టారు. దేశంలోని రైతులు, చిన్న వ్యాపారుల ప్రయోజనాలను భారత ప్రభుత్వం రక్షించి తీరుతుందన్నారు. దేశ ప్రయోజనాల పరిరక్షణ విషయంలో రాజీపడేది లేదన్నారు. తమ పెట్రోలియం ఉత్పత్తులను కొనమని భారత్ ఎవరినీ ఒత్తిడి చేయదని, ఇష్టం ఉన్నవారు కొనొచ్చని, ఇష్టం లేనివారు కొనకపోయినా ఇబ్బంది లేదని తేల్చి చెప్పారు. భారత్లోని రిఫైనరీల్లో తయారయ్యే పెట్రోలియం ఉత్పత్తులను ప్రస్తుతం ఐరోపా దేశాలు, అమెరికా కూడా కొంటున్నాయని తెలిపారు.
