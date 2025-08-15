PM Modi On India Sudarshan Chakra : సుదర్శన్ చక్రపై ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ కీలక ప్రకటన చేశారు. శ్రీకృష్ణుడు అందించిన స్ఫూర్తితో 2035కల్లా దేశానికి సుదర్శన చక్రాన్ని అందిస్తామని ఆయన వెల్లడించారు. ఇందుకోసం సుదర్శన్ చక్ర మిషన్ను భారత్ ప్రారంభించబోతోందని తెలిపారు. దీనిలో భాగంగా అధునాతన సాంకేతికతతో దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న సున్నిత ప్రాంతాల చుట్టూ బహుళ అంచెల రక్షణ వలయాన్ని సిద్ధం చేస్తామన్నారు.
భారత్కు చెందిన వ్యూహాత్మక ప్రదేశాలు, ప్రధాన నగరాలు, మతపరమైన ప్రదేశాలకు శత్రువుల దాడుల నుంచి రక్షణ కల్పించడమే సుదర్శన్ చక్ర గగనతల రక్షణ వ్యవస్థ లక్ష్యమని ప్రధాని మోదీ చెప్పారు. శుక్రవారం రోజు భారతదేశ 79వ స్వాతంత్య్ర దినోత్సవం సందర్భంగా ఎర్రకోట వేదికగా ఆయన ప్రసంగించారు. సుదర్శన్ చక్ర మిషన్ దేశానికి అధునాతన నిఘా వసతులను అందిస్తుందని ప్రధాని చెప్పారు. గాలి, నేల, సముద్రాల్లో శత్రు దాడులను ధీటుగా ఎదుర్కోవడంతో పాటు తిప్పికొట్టే సామర్థ్యాలను ఇది అందిస్తుందన్నారు.
ఐరన్ డోమ్ కంటే అధునాతన ఫీచర్లు!
భారత్ సిద్ధం చేసుకోబోయే సుదర్శన్ చక్ర గగనతల రక్షణ వ్యవస్థలో ఇజ్రాయెల్కు చెందిన ఐరన్ డోమ్ కంటే అధునాతన ఫీచర్లు ఉంటాయని పరిశీలకులు అంచనా వేస్తున్నారు. దీనిలోని బహుళ అంచెల రక్షణ వలయం శత్రు దాడుల నుంచి దేశానికి సమర్ధమైన రక్షణ కల్పించగలదని అంటున్నారు. ఇజ్రాయెల్ 2010 సంవత్సరం నుంచే ఐరన్ డోమ్ను వినియోగిస్తోంది. పాలస్తీనాకు చెందిన హమాస్ మిలిటెంట్లు, లెబనాన్కు చెందిన హిజ్బుల్లా మిలిటెంట్లు ప్రయోగించే రాకెట్లను అడ్డుకొని కూల్చేయడంలో ఐరన్ డోమ్ 90 శాతం సక్సెస్ రేటును కలిగి ఉంది. అంతకంటే మెరుగైన సామర్థ్యం, ఫీచర్లతో సుదర్శన్ చక్రను సిద్ధం చేసుకోవాలని భారత్ భావిస్తోంది.
#WATCH | Prime Minister Narendra Modi announces 'High-Power Demography Mission'— ANI (@ANI) August 15, 2025
" i would like to alert the nation about a concern, a challenge. under a well-thought-out conspiracy, country's demography is being changed, seeds of a new crisis are being sown. infiltrators are… pic.twitter.com/wdvk5lhtux
హై పవర్ డెమొగ్రఫీ మిషన్తో చొరబాటుదారుల ఆగడాలకు చెక్
భారత సరిహద్దు ప్రాంతాల్లో చొరబాటుదారుల ఆగడాలకు చెక్ పెట్టేందుకు హై పవర్ డెమొగ్రఫీ మిషన్ను ప్రారంభిస్తామని ప్రధాని మోదీ ప్రకటించారు. దేశ సరిహద్దు ప్రాంతాల్లోని అమాయక గిరిజనులను తప్పుదోవ పట్టించి వారి భూములను కబ్జా చేసేందుకు చొరబాటుదారులు కుట్రలు పన్నుతున్నారని ఆయన మండిపడ్డారు. దీన్ని ఉపేక్షించేది లేదన్నారు. సరిహద్దు ప్రాంతాల్లో నివసించే జనాభాలో మార్పులు వస్తే, అది దేశ భద్రతకే ముప్పును తెస్తుందని మోదీ చెప్పారు. ఏ దేశం కూడా తమ సరిహద్దు ప్రాంతాలను చొరబాటుదారుల చేతిలో పెట్టదన్నారు. చొరబాటుదారులు సరిహద్దు ప్రాంతాల్లోని సోదరీమణులు, ఆడబిడ్డలను లక్ష్యంగా చేసుకుంటున్నారని ప్రధాని తెలిపారు. భారతదేశ యువతకు దక్కాల్సిన జీవనోపాధిని వాళ్లు తస్కరిస్తున్నారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. కొత్త సంక్షోభానికి బీజాలు వేసే ఇలాంటి కుట్రలను భగ్నం చేసేందుకే హై పవర్ డెమొగ్రఫీ మిషన్ను ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు ప్రధాని చెప్పారు.