Independence Day 2025 India : స్వావలంబన దేశంగా అవతరించే దిశగా భారత్ దృఢమైన విశ్వాసంతో ముందుకు సాగుతోందని రాష్ట్రపతి ద్రౌపదీ ముర్ము అన్నారు. ద్రవ్యోల్బణం తగ్గుముఖం పట్టిందని, ఎగుమతులు పెరిగాయని, అన్ని కీలక సూచీలు దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ బలంగా ఉందని చూపిస్తున్నాయని చెప్పారు. స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం పురస్కరించుకుని రాష్ట్రపతి ముర్ము జాతిని ఉద్దేశించి ప్రసంగించారు. పహల్గాంలో అమాయక పౌరులపై జరిగిన ఉగ్రదాడిని అమానుషమైన, పిరికిపంద చర్యగా అభివర్ణించారు. ఉగ్రవాదంపై మానవాళి పోరాటంలో ‘ఆపరేషన్ సిందూర్’ ఒక ఉదాహరణగా చరిత్రలో నిలిచిపోతుందని తెలిపారు.
#WATCH | President Droupadi Murmu says, " this year we had to face the scourge of terrorism. killing innocent citizens on holiday in kashmir was cowardly and utterly inhuman. india responded in a decisive manner and with steely resolve. #OperationSindoor showed that our armed… pic.twitter.com/TJu6p3ha4H— ANI (@ANI) August 14, 2025
"పహల్గాం ఉగ్రదాడిని దేశమంతా ముక్తకంఠంతో ఖండించింది. మనల్ని విభజించాలని అనుకునే వారికి దీటైన జవాబు ఇచ్చింది. ‘ఆపరేషన్ సిందూర్’ ద్వారా ఉగ్రమూకలకు మన ఆర్మీ గుణపాఠం నేర్పింది. దేశాన్ని కాపాడే విషయంలో మన సాయుధ బలగాలు ఎలాంటి పరిస్థితులనైనా ఎదుర్కోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాయని ఈ ఆపరేషన్ చాటి చెప్పింది. సుపరిపాలన, అవినీతిని సహించని విధానాలతో భవిష్యత్తు దిశగా దేశం వెళ్తుంది. గత ఆర్థిక సంవత్సరంలో 6.5 శాతం జీడీపీ వృద్ధి రేటుతో ప్రపంచంలోని ప్రధాన ఆర్థిక వ్యవస్థల్లో భారత్ అత్యంత వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతోంది. కశ్మీర్ లోయలో రైలు మార్గంతో స్థానికంగా పర్యాటకం, వాణిజ్యం మరింత మెరుగుపడతాయి"
-ద్రౌపదీ ముర్ము, రాష్ట్రపతి
VIDEO | President of India Droupadi Murmu (@rashtrapatibhvn) addresses the nation on the eve of the 79th Independence Day.— Press Trust of India (@PTI_News) August 14, 2025
She says, “I would like to take this opportunity to urge all of you to do what you can, to protect the environment. To respond to the challenge of climate… pic.twitter.com/VWsyU7bZiS
"భారత్కు చెందిన శుభాంశు శుక్లా అంతరిక్ష ప్రయాణం ఒక తరాన్ని గొప్ప కలలు కనేలా ప్రేరేపించింది. అదేవిధంగా దేశ మానవసహిత అంతరిక్ష కార్యక్రమం ‘గగన్యాన్’కు ఇది చాలా ఉపయోగపడుతుంది. మరోవైపు.. నూతన ఆత్మవిశ్వాసంతో మన యువత క్రీడల్లో తమదైన ముద్ర వేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా చెస్లో ఇంతకుముందు ఎప్పుడూ లేని విధంగా భారత్ ఆధిపత్యం చెలాయిస్తోంది. ‘జాతీయ విద్యా విధానం- 2020’ విస్తృత మార్పులను తీసుకొచ్చింది. దేశంలో ఆదాయ అసమానతలు తగ్గడంతో పాటు ప్రాంతీయ అసమానతలు కూడా కనుమరుగు అవుతున్నాయి. సామాజిక సంక్షేమంతో కూడిన సమగ్ర ఆర్థిక వృద్ధి 2047 నాటికి అభివృద్ధి చెందిన దేశంగా ఎదిగే దిశగా భారత్ను ముందుకు నడుపుతోంది" అని రాష్ట్రపతి ముర్ము అన్నారు.
ఆలోచనాత్మక ప్రసంగం: ప్రధాని మోదీ
మరోవైపు స్వాతంత్ర్య దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని జాతినుద్దేశించి రాష్ట్రపతి ద్రౌపదీ ముర్ము చేసిన ప్రసంగం ఆలోచనాత్మకంగా ఉందని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ అన్నారు. దేశ సమష్టి పురోగతిని, రాబోయే అవకాశాలను ప్రధానంగా ప్రస్తావించారని పేర్కొన్నారు. దేశ స్వాతంత్య్రం కోసం మహనీయులు చేసిన త్యాగాలను గుర్తుచేశారని తెలిపారు. అదేవిధంగా దేశ నిర్మాణంలో ప్రతి పౌరుడు భాగస్వామి కావాలని రాష్ట్రపతి పిలుపునిచ్చారని ప్రధాని మోదీ ఎక్స్లో రాసుకొచ్చారు.