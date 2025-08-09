India on Trump Putin Meeting : ఉక్రెయిన్తో యుద్ధం ముగింపునకు అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్ట్ ట్రంప్, రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్ త్వరలో భేటీ కానున్నారు. దీనిని భారత్ స్వాగతించింది. అమెరికా, రష్యా నేతలు ఆగస్టు 15న అలాస్కాలో భేటీ కావాలని ప్రకటించిన కొన్ని గంటలకే భారత్ తన స్పందనను తెలిపింది. ఇది యుద్ధ యుగం కాదంటూ ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ చేసే వ్యాఖ్యలను గుర్తు చేసుకుంటూ ఈ సమావేశానికి భారత్ మద్దతు ఇస్తోందని విదేశాంగ శాఖ పేర్కొంది.
'అలస్కాలో జరగనున్న ఈ సమావేశాన్ని భారత్ స్వాగతిస్తోందని విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ ప్రతినిధి రణ్ధీర్ జైశ్వాల్ తెలిపారు. ఈ సమావేశం ఉక్రెయిన్లో జరుగుతున్న యుద్ధాన్ని ముగిస్తుంది. అలాగే శాంతి అవకాశాలను తెరవగలదనే నమ్మకం ఉంది. ప్రధాని మోదీ పలుమార్లు చెప్పినట్లుగా ఇది యుద్ధ కాలం కాదు. జరగనున్న శిఖరాగ్ర సమావేశానికి మద్దతు తెలుపుతూ, ఈ ప్రయత్నాలకు సహకారం అందించడానికి భారత్ సిద్ధంగా ఉంది' అని జైస్వాల్ ప్రకటనలో స్పష్టం చేశారు.
ఆగస్టు 15న అలస్కా వేదికగా పుతిన్తో భేటీ కానున్నట్లు శనివారం డొనాల్డ్ ట్రంప్ తన ట్రూత్ ఖాతాలో వెల్లడించారు. రష్యా, ఉక్రెయిన్ మధ్య కాల్పుల విరమణ ఒప్పందం కుదురుతుందని ఆశాభావం వ్యక్తంచేశారు. ఇదిలా ఉండగా ఈ భేటీకి అంతరాయం కలిగించేందుకు కొన్ని దేశాలు తీవ్రంగా ప్రయత్నిస్తున్నాయని రష్యా పేర్కొంది. కొన్ని దేశాలు రెచ్చగొట్టే ప్రకటనలు, తప్పుడు సమాచార వ్యాప్తికి పాల్పడుతున్నాయని’ అని రష్యన్ డైరెక్ట్ ఇన్వెస్టిమెంట్ ఫండ్ సీఈవో కిరిల్ దిమిత్రివ్ తెలిపారు. అయితే, ఏయే దేశాలు, ఎటువంటి ప్రకటనలు చేస్తున్నాయన్న విషయంపై మాత్రం ఆయన స్పష్టత ఇవ్వలేదు.
రష్యా-ఉక్రెయిన్ యుద్ధాన్ని ఆపేస్తానని ట్రంప్ గత నెల ప్రకటించారు. ఆగస్టు 8 నాటికి కాల్పుల విరమణ ఒప్పందం చేసుకోవాలని గడువు విధించారు. ఈ యద్ధాన్ని ఆపడం ద్వారా తనను తాను దూతగా ప్రమోట్ చేసుకోవాలని అనుకున్నారు. కానీ, అనుకున్నది జరగలేదు. ట్రంప్ బెదిరింపులను రష్యా బేఖాతరు చేసింది. శుక్రవారంతో గడువు ముగిసింది. ఈక్రమంలో ట్రంప్ స్వయంగా కలగచేసుకోని తన రాయబారి ద్వారా రష్యా డిమాండ్లను తెలుసుకోని ఈ సమావేశానికి ప్రతిపాదనను పంపినట్లు తెలుస్తోంది.