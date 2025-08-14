India Warning Pakistan : పాకిస్థాన్ నేతలు, అధికారులకు భారత్ స్ట్రాంగ్ వార్నింగ్ ఇచ్చింది. పాక్ నేతలు, అధికారులు నోరు అదుపులో పెట్టుకోవాలని సూచించింది. ఎలాంటి దుస్సాహసానికి దిగినా హానికర పరిణామాలు ఉంటాయని స్పష్టం చేసింది. "భారత్కు వ్యతిరేకంగా పాకిస్థాన్ అగ్రనాయకత్వ ఈ మధ్య కాలంలో తరచూగా విద్వేష వ్యాఖ్యలను చూస్తున్నాం. వారు చేసుకున్న తప్పులను కప్పు పుచ్చడానికి భారత్ వ్యతిరేకంగా విద్వేషాలు రెచ్చగొడుతున్నారు." అని విదేశాంగ శాఖ అధికార ప్రతినిధి రణ్ధీర్ జైశ్వాల్ అన్నారు.
పాక్ నేతలు, అధికారులు నోరు అదుపులో పెట్టుకోవాలి : భారత్ స్ట్రాంగ్ వార్నింగ్ - INDIA WARNING PAKISTAN
ఎలాంటి దుస్సాహసానికి దిగినా హానికర పరిణామాలుంటాయి: భారత్
Published : August 14, 2025 at 4:59 PM IST
India Warning Pakistan : పాకిస్థాన్ నేతలు, అధికారులకు భారత్ స్ట్రాంగ్ వార్నింగ్ ఇచ్చింది. పాక్ నేతలు, అధికారులు నోరు అదుపులో పెట్టుకోవాలని సూచించింది. ఎలాంటి దుస్సాహసానికి దిగినా హానికర పరిణామాలు ఉంటాయని స్పష్టం చేసింది. "భారత్కు వ్యతిరేకంగా పాకిస్థాన్ అగ్రనాయకత్వ ఈ మధ్య కాలంలో తరచూగా విద్వేష వ్యాఖ్యలను చూస్తున్నాం. వారు చేసుకున్న తప్పులను కప్పు పుచ్చడానికి భారత్ వ్యతిరేకంగా విద్వేషాలు రెచ్చగొడుతున్నారు." అని విదేశాంగ శాఖ అధికార ప్రతినిధి రణ్ధీర్ జైశ్వాల్ అన్నారు.