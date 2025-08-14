ETV Bharat / bharat

పాక్‌ నేతలు, అధికారులు నోరు అదుపులో పెట్టుకోవాలి : భారత్‌ స్ట్రాంగ్ వార్నింగ్ - INDIA WARNING PAKISTAN

ఎలాంటి దుస్సాహసానికి దిగినా హానికర పరిణామాలుంటాయి: భారత్‌

Etv Bharat
Etv Bharat (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 14, 2025 at 4:59 PM IST

1 Min Read

India Warning Pakistan : పాకిస్థాన్‌ నేతలు, అధికారులకు భారత్‌ స్ట్రాంగ్ వార్నింగ్ ఇచ్చింది. పాక్‌ నేతలు, అధికారులు నోరు అదుపులో పెట్టుకోవాలని సూచించింది. ఎలాంటి దుస్సాహసానికి దిగినా హానికర పరిణామాలు ఉంటాయని స్పష్టం చేసింది. "భారత్​కు వ్యతిరేకంగా పాకిస్థాన్​ అగ్రనాయకత్వ ఈ మధ్య కాలంలో తరచూగా విద్వేష వ్యాఖ్యలను చూస్తున్నాం. వారు చేసుకున్న తప్పులను కప్పు పుచ్చడానికి భారత్ వ్యతిరేకంగా విద్వేషాలు రెచ్చగొడుతున్నారు." అని విదేశాంగ శాఖ అధికార ప్రతినిధి రణ్​ధీర్​ జైశ్వాల్​ అన్నారు.

India Warning Pakistan : పాకిస్థాన్‌ నేతలు, అధికారులకు భారత్‌ స్ట్రాంగ్ వార్నింగ్ ఇచ్చింది. పాక్‌ నేతలు, అధికారులు నోరు అదుపులో పెట్టుకోవాలని సూచించింది. ఎలాంటి దుస్సాహసానికి దిగినా హానికర పరిణామాలు ఉంటాయని స్పష్టం చేసింది. "భారత్​కు వ్యతిరేకంగా పాకిస్థాన్​ అగ్రనాయకత్వ ఈ మధ్య కాలంలో తరచూగా విద్వేష వ్యాఖ్యలను చూస్తున్నాం. వారు చేసుకున్న తప్పులను కప్పు పుచ్చడానికి భారత్ వ్యతిరేకంగా విద్వేషాలు రెచ్చగొడుతున్నారు." అని విదేశాంగ శాఖ అధికార ప్రతినిధి రణ్​ధీర్​ జైశ్వాల్​ అన్నారు.

For All Latest Updates

TAGGED:

INDIA WARNING PAKISTANINDIA WARNING PAKISTAN

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

పొలానికి మందులు పిచికారీ చేస్తున్నారా? - రైతన్నలూ ఈ జాగ్రత్తలు మరవకండి

మధురమైన జ్ఞాపకాలు ఈ 'రెజిన్​ ఆర్ట్​'లో దాచుకుంటే - జీవితాంతం మీ వెంటే!

ములుగుకు కొత్త అందాలు - సందర్శకులను కట్టిపడేస్తున్న లక్నవరం సరస్సు, బొగత జలపాతాలు

శనగలతో అద్దిరిపోయే "చాట్" - బఠాణీతో చేసే దానికంటే ​కమ్మగా ఉంటుంది!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.