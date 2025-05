ETV Bharat / bharat

దేశవ్యాప్తంగా హైఅలర్ట్- త్రివిధ దళాధిపతులతో ప్రధాని మోదీ భేటీ- సీఎంలతో పరిస్థితిపై ఆరా - PM MODI MEETS ALL 3 SERVICES CHIEFS

PM Modi ( PTI )

By ETV Bharat Telugu Team Published : May 9, 2025 at 8:28 PM IST | Updated : May 9, 2025 at 8:58 PM IST 3 Min Read

PM Modi Meets All 3 Services Chiefs : పాకిస్థాన్‌తో సైనిక ఘర్షణలు కొనసాగుతున్న వేళ ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ త్రివిధ దళాల అధిపతులతో సమావేశమయ్యారు. ఈ సమావేశంలో రక్షణ మంత్రి రాజ్​ నాథ్ సింగ్, భద్రతా సలహాాదారు అజిత్ ఢోబాల్ పాల్గొన్నారు. సరిహద్దలోని తాజా పరిస్థితిని మోదీ సమీక్షించారు. ఆ తర్వాత ప్రధాని మోదీ సరిహద్దు రాష్ట్రాలు రాజస్థాన్‌, పంజాబ్‌ ముఖ్యమంత్రులతో ఫోన్‌లో మాట్లాడారు. సరిహద్దులో పరిస్థితులను వారిని అడిగి తెలుసుకున్నారు. ఆపరేషన్‌ సిందూర్‌ పేరుతో పాకిస్థాన్‌, పాక్‌ ఆక్రమిత కశ్మీర్‌లో సైన్యం మెరుపుదాడులు నిర్వహించిన మరుసటిరోజు దాయాది దేశం ఉనికిని చాటుకునేందుకు కుట్రలకు తెరలేపిన విషయం తెలిసిందే. ముందస్తు చర్యలు

మరోవైపు పాకిస్థాన్‌తో ఉద్రిక్తతలు కొనసాగుతున్న వేళ సరిహద్దు రాష్ట్రాలు అప్రమత్తమయ్యాయి. ముందస్తు చర్యలు చేపట్టాయి. వేడుకల్లో బాణసంచా, డ్రోన్ల వాడకంపై గుజరాత్‌ సర్కార్‌ నిషేధం విధించింది. పంజాబ్‌లో ఔట్‌డోర్‌లో ఇన్వర్టర్లు, జనరేటర్లు, ఇతర పవర్‌ బ్యాకప్‌ వస్తువుల వాడకంపై ఆంక్షలు అమలు చేస్తున్నారు. గుజరాత్‌ సీఎం భూపేంద్రపటేల్​తో ప్రధాని మోదీ మాట్లాడారు. ఉరి సెక్టార్‌లో లెఫ్టినెంట్‌ గవర్నర్‌ మనోజ్‌ సిన్హా పర్యటించి భద్రతను సమీక్షించారు. భారత్‌-బంగ్లాదేశ్‌ సరిహద్దులో భద్రతపెంపుపై త్రిపుర సీఎం ఉన్నతస్థాయి సమీక్ష నిర్వహించారు. పాకిస్థాన్​కు చావు దెబ్బ

ఆపరేషన్‌ సిందూర్‌ పేరుతో భారత్‌ సైన్యం జరిపిన దాడులతో చావుదెబ్బ తిన్న పాకిస్థాన్‌, తన ఉనికి కాపాడునే ప్రయత్నాలు చేస్తోంది. ముఖ్యంగా భారత సరిహద్దు రాష్ట్రాల్లోని జనావాసాలే లక్ష్యంగా దాడులు చేస్తోంది. దీనితో ఆయా రాష్ట్రాలు భద్రతా చర్యలను సమీక్షించాయి. జమ్మూకశ్మీర్​ ఉరిలో లెఫ్టినెంట్‌ గవర్నర్‌ పర్యటన

జమ్ముకశ్మీర్‌ లెఫ్టినెంట్‌ గవర్నర్‌ మనోజ్‌ సిన్హా ఉరిలో పర్యటించారు. భద్రతాదళాలతో ఆయన సమావేశమయ్యారు. సరిహద్దు వెంట పరిస్థితులను సమీక్షించారు. అంతర్జాతీయ సరిహద్దు వెంబడి ఉన్న నివాస ప్రాంతాలను పాకిస్థాన్‌ సేనలు టార్గెట్‌ చేశాయి. దీనితో పెద్దఎత్తున జరిపిన షెల్లింగ్‌తో పలు నివాసాలు, దుకాణాలు, ఇతర భవనాలు దెబ్బతిన్నాయి. వాటిని లెఫ్టినెంట్‌ గవర్నర్‌ మనోజ్‌ సిన్హా పరిశీలించారు. రాజస్థాన్​ బాణాసంచా విక్రయంపై నిషేధం

రాజస్థాన్‌ సీఎం భజన్‌లాల్‌ శర్మ భద్రతా చర్యలను సమీక్షించారు. సరిహద్దు జిల్లాల్లో తాజా పరిస్థితిని అధికారులను అడిగి తెలుసుకున్నారు. ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో అప్రమత్తంగా ఉంటూ, తగిన ఏర్పాట్లు చేయాలని రాజస్థాన్‌ సీఎం శర్మ అధికారులను ఆదేశించారు. బాణసంచా విక్రయాలపై నిషేధం విధించారు. సమీపంలోని ఠాణాల్లో డ్రోన్లు డిపాజిట్‌ చేయాలని డ్రోన్‌ ఆపరేటర్లకు సూచించారు. సూర్యాస్తమం తర్వాత మార్కెట్లు మూసివేయాలని ఆదేశించారు. విద్యుత్‌ దీపాలు కనపడకుండా ద్వారాలు, కిటికీలు మూసివేయాలని సరిహద్దు జిల్లాల ప్రజలకు సూచించారు. పంజాబ్​లో 'పవర్ బ్యాకప్​ల'పై నిషేధం

పాకిస్థాన్‌తో సరిహద్దు కలిగిన పంజాబ్‌ రాష్ట్రం కూడా ముందస్తు చర్యలు చేపట్టింది. మొహాలి జిల్లాలో సూర్యాస్తమం నుంచి సూర్యోదయం వరకు సినిమా హాళ్లు, షాపింగ్‌ మాళ్లు మూసి ఉంచాలని జిల్లా యంత్రాంగం ఉత్తర్వులు జారీచేసింది. ఔట్‌ డోర్‌లో లైట్లు, బిల్‌ బోర్డులు, వీధిదీపాల కోసం ఇన్వర్టర్లు, జనరేటర్లు, ఇతర పవర్‌ బ్యాకప్‌ వస్తువుల వాడకంపై నిషేధం విధించారు. తదుపరి ఆదేశాలు ఇచ్చేవరకు ఈ ఉత్తర్వులు అమల్లో ఉంటాయని మొహాలీ జిల్లా యంత్రాంగం స్పష్టంచేసింది. అత్యవసరమైతే తప్ప సాయంత్రం తర్వాత ప్రజలెవరూ కూడా ఇళ్ల నుంచి బయటికి రావొద్దని సూచించారు.

Last Updated : May 9, 2025 at 8:58 PM IST