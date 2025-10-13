ETV Bharat / bharat

ఇండియా-యూఎస్​ ట్రేడ్ డీల్​- గడువులోగా ఒప్పందమే లక్ష్యంగా అమెరికాకు భారత బృందం

భారత్​-అమెరికా మొదటి దశ వాణిజ్య ఒప్పందం- గడువులోగా ముగించాలని భారత్​-అమెరికా నిర్ణయం!

PM Modi And US President Donald Trump
PM Modi And US President Donald Trump (File Photo/X@PMOIndia)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 13, 2025 at 3:54 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

India US Trade Deal Updates : భారత్​-అమెరికా మొదటి దశ వాణిజ్య ఒప్పందం త్వరలోనే ముగిసే అవకాశం ఉందని ప్రభుత్వ వర్గాలు తెలిపాయి. ఇందుకోసం భారత ఉన్నత స్థాయి వాణిజ్య ప్రతినిధి బృందం ఈ వారం వాషింగ్టన్​కు వెళ్లనుందని పేర్కొన్నాయి.

"భారత్​, అమెరికాలు మొదటి దశ ద్వైపాక్షిక వాణిజ్య ఒప్పందం (బీటీఏ)ను గడువులోగా ముగించాలని భావిస్తున్నాయి. పెండింగ్​లో ఉన్న సమస్యలను పరిష్కరించడం సహా మొదటి దశ ట్రేడ్​ డీల్​ను గడువులోగా ముగించడమే లక్ష్యంగా, మన దేశ ఉన్నతస్థాయి వాణిజ్య ప్రతినిధి బృందం ఈ వారం వాషింగ్టన్​కు వెళ్లనుంది. ప్రస్తుతం అమెరికాతో చర్చలు సానుకూలంగా జరుగుతున్నాయి" అని ఓ సీనియర్ ప్రభుత్వ అధికారి తెలిపారు.

వీటి మీదే ఫుల్ ఫోకస్​!
ప్రభుత్వ వర్గాల ప్రకారం, భారత్​- అమెరికా మధ్య జరగనున్న ద్వైపాక్షిక వాణిజ్య చర్చల్లో ప్రధానంగా మార్కెట్​ యాక్సెస్​ సమస్యలు, రెగ్యులేటరీ కో-ఆపరేషన్​, ఇంధన, సాంకేతిక రంగాల్లో వాణిజ్యం విస్తరించడంపై దృష్టి కేంద్రీకరించనున్నారు.

"భారత్​ ప్రధానంగా అమెరికా నుంచి సహజ వాయువు, పునరుత్పాదక ఇంధన సాంకేతికతలను దిగుమతులు పెంచుకోవాలని చూస్తోంది. ముఖ్యంగా అమెరికా నుంచి దీర్ఘకాలిక ఎన్​ఎల్​జీ దిగుమతులను పెంచుకోవాలని ఆసక్తి కనబరుస్తోంది. దీని వల్ల భారత్​ క్లీన్ ఎనర్జీ ట్రాన్సిషన్​ లక్ష్యాలను సాధించడానికి వీలవుతుంది. పైగా ఇంధన వనరుల వైవిధ్యపరచడానికి కూడా అవకాశం ఏర్పడుతుంది" అని సదరు సీనియర్ ప్రభుత్వ అధికారి తెలిపారు.

యూరోపియన్ యూనియన్​తో ట్రేడ్ డీల్​
ఓ వైపు అమెరికాతో ట్రేడ్​ డీల్​ చేసుకోవాలని చూస్తున్న భారత్​, మరోవైపు యూరోపియన్ యూనియన్​ (ఈయూ)తో కూడా స్వేచ్ఛా వాణిజ్య ఒప్పందం (ఎఫ్​టీఏ)పై కోసం చర్చలు చేస్తోంది. అయితే ఇప్పటికీ భారత్​-ఈయూ మధ్య కొన్ని కీలక సమస్యలు పరిష్కారం కాలేదు.

"ఈయూతో చర్చలు బాగానే కొనసాగుతున్నాయి. అయితే కార్బన్ బోర్డర్​ అడ్జస్ట్​మెంట్​ మెకానిజం (సీబీఏఎం), ఉక్కు, ఆటో, వ్యవసాయ రంగాలకు సంబంధించిన కొన్ని విషయాలు ఇంకా పెండింగ్​లో ఉన్నాయి. ఈ సమస్యల పరిష్కారానికి, ఎఫ్​టీఏ ప్రక్రియను మరింత ముందుకు తీసుకెళ్లడానికి మరో రౌండ్ చర్చలు అనివార్యం అయ్యాయి. అందుకే ఈ చర్చల కోసం ఈ నెలాఖరు నాటికి భారత వాణిజ్య బృందం బ్రస్సెల్స్​కు వెళ్లనుంది. మొత్తంగా చూసుకుంటే, ఈ ట్రేడ్ డీల్​ విషయంలో భారత్​, ఈయూతో నిర్మాణాత్మకంగా వ్యవహరిస్తోంది" అని ప్రభుత్వ వర్గాలు పేర్కొన్నాయి.

యూరోపియన్ యూనియన్​- భారత్​కు సంబంధించినంత వరకు మూడో అతిపెద్ద వాణిజ్య భాగస్వామిగా ఉంది. అందుకే భారత్​, ఈయూలు రెండూ మార్కెట్​ యాక్సెస్​, నియంత్రణల విషయంలో ఓ ఒప్పందం చేసుకోవాలని ఆసక్తిగా ఉన్నాయి. ఇక భారత్​కు సంబంధించినంత వరకు యూఎస్​, ఈయూలో వాణిజ్యం చాలా ముఖ్యం. ఇది భారత్​- ప్రపంచ ఆర్థిక భాగస్వామ్యాలను బలోపేతం చేసుకోవడానికి, మారుతున్న భౌగోళిక, రాజకీయ, వాణిజ్య అవసరాలకు మధ్య ఒక సమతుల్యత సాధించడానికి, సప్లై చైన్​ను భద్రంగా చూసుకోవడానికి చాలా కీలకం.

అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్​ ట్రంప్​ ఏకపక్షంగా భారత్​పై సుంకాల యుద్ధం ప్రకటించిన విషయం తెలిసిందే. దీనితో భారత్​ కూడా ట్రంప్​నకు దీటుగా ప్రతిస్పందించింది. భారతీయ రైతులకు, కార్మికులకు ఇబ్బంది కలిగించే ఎలాంటి నిర్ణయాలు తీసుకునే ప్రసక్తే లేదని స్పష్టం చేసింది. ఈ నేపథ్యంలో ఇరుదేశాల మధ్య వాణిజ్య ఉద్రిక్తతలు కొనసాగాయి. అయితే తాజాగా ఈ ట్రేడ్ డీల్​ చర్చలు సానుకూలంగా సాగుతుండడం గమనార్హం.

ఆర్థిక శాస్త్రంలో ముగ్గురికి నోబెల్‌ పురస్కారం

ట్రంప్​నకు ఇజ్రాయెల్, ఈజిప్టు​ అత్యున్నత పౌర పురస్కారాలు- 20మంది బందీలను విడుదల చేసిన హమాస్

For All Latest Updates

TAGGED:

US INDIA TRADE DEAL DEADLINEINDIA AMERICA TRADE DEAL UPDATESINDIA EU TRADE DEAL UPDATESUS INDIA TRADE CONFLICTINDIA US TRADE DEAL UPDATES

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

నోరూరించే "ఎండు చేపలు - చింతచిగురు" - ఒక్కసారైనా తినాల్సిందే!

రాగిపిండితో రుచికరమైన "కుకీస్" - పిల్లలైతే భలే ఇష్టంగా తింటారు!

13 ఫ్లేవర్ల తేనెలు రెడీ- రంగులు, రుచులు, ఔషధ గుణాల్లో దేనికదే స్పెషల్!

ఇంజినీరింగ్‌ కొత్త ఫీజులు ఓ కొలిక్కి! - త్వరలోనే తుది నిర్ణయం తీసుకోనున్న ప్రభుత్వం

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.