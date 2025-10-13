ఇండియా-యూఎస్ ట్రేడ్ డీల్- గడువులోగా ఒప్పందమే లక్ష్యంగా అమెరికాకు భారత బృందం
భారత్-అమెరికా మొదటి దశ వాణిజ్య ఒప్పందం- గడువులోగా ముగించాలని భారత్-అమెరికా నిర్ణయం!
Published : October 13, 2025 at 3:54 PM IST
India US Trade Deal Updates : భారత్-అమెరికా మొదటి దశ వాణిజ్య ఒప్పందం త్వరలోనే ముగిసే అవకాశం ఉందని ప్రభుత్వ వర్గాలు తెలిపాయి. ఇందుకోసం భారత ఉన్నత స్థాయి వాణిజ్య ప్రతినిధి బృందం ఈ వారం వాషింగ్టన్కు వెళ్లనుందని పేర్కొన్నాయి.
"భారత్, అమెరికాలు మొదటి దశ ద్వైపాక్షిక వాణిజ్య ఒప్పందం (బీటీఏ)ను గడువులోగా ముగించాలని భావిస్తున్నాయి. పెండింగ్లో ఉన్న సమస్యలను పరిష్కరించడం సహా మొదటి దశ ట్రేడ్ డీల్ను గడువులోగా ముగించడమే లక్ష్యంగా, మన దేశ ఉన్నతస్థాయి వాణిజ్య ప్రతినిధి బృందం ఈ వారం వాషింగ్టన్కు వెళ్లనుంది. ప్రస్తుతం అమెరికాతో చర్చలు సానుకూలంగా జరుగుతున్నాయి" అని ఓ సీనియర్ ప్రభుత్వ అధికారి తెలిపారు.
వీటి మీదే ఫుల్ ఫోకస్!
ప్రభుత్వ వర్గాల ప్రకారం, భారత్- అమెరికా మధ్య జరగనున్న ద్వైపాక్షిక వాణిజ్య చర్చల్లో ప్రధానంగా మార్కెట్ యాక్సెస్ సమస్యలు, రెగ్యులేటరీ కో-ఆపరేషన్, ఇంధన, సాంకేతిక రంగాల్లో వాణిజ్యం విస్తరించడంపై దృష్టి కేంద్రీకరించనున్నారు.
"భారత్ ప్రధానంగా అమెరికా నుంచి సహజ వాయువు, పునరుత్పాదక ఇంధన సాంకేతికతలను దిగుమతులు పెంచుకోవాలని చూస్తోంది. ముఖ్యంగా అమెరికా నుంచి దీర్ఘకాలిక ఎన్ఎల్జీ దిగుమతులను పెంచుకోవాలని ఆసక్తి కనబరుస్తోంది. దీని వల్ల భారత్ క్లీన్ ఎనర్జీ ట్రాన్సిషన్ లక్ష్యాలను సాధించడానికి వీలవుతుంది. పైగా ఇంధన వనరుల వైవిధ్యపరచడానికి కూడా అవకాశం ఏర్పడుతుంది" అని సదరు సీనియర్ ప్రభుత్వ అధికారి తెలిపారు.
యూరోపియన్ యూనియన్తో ట్రేడ్ డీల్
ఓ వైపు అమెరికాతో ట్రేడ్ డీల్ చేసుకోవాలని చూస్తున్న భారత్, మరోవైపు యూరోపియన్ యూనియన్ (ఈయూ)తో కూడా స్వేచ్ఛా వాణిజ్య ఒప్పందం (ఎఫ్టీఏ)పై కోసం చర్చలు చేస్తోంది. అయితే ఇప్పటికీ భారత్-ఈయూ మధ్య కొన్ని కీలక సమస్యలు పరిష్కారం కాలేదు.
"ఈయూతో చర్చలు బాగానే కొనసాగుతున్నాయి. అయితే కార్బన్ బోర్డర్ అడ్జస్ట్మెంట్ మెకానిజం (సీబీఏఎం), ఉక్కు, ఆటో, వ్యవసాయ రంగాలకు సంబంధించిన కొన్ని విషయాలు ఇంకా పెండింగ్లో ఉన్నాయి. ఈ సమస్యల పరిష్కారానికి, ఎఫ్టీఏ ప్రక్రియను మరింత ముందుకు తీసుకెళ్లడానికి మరో రౌండ్ చర్చలు అనివార్యం అయ్యాయి. అందుకే ఈ చర్చల కోసం ఈ నెలాఖరు నాటికి భారత వాణిజ్య బృందం బ్రస్సెల్స్కు వెళ్లనుంది. మొత్తంగా చూసుకుంటే, ఈ ట్రేడ్ డీల్ విషయంలో భారత్, ఈయూతో నిర్మాణాత్మకంగా వ్యవహరిస్తోంది" అని ప్రభుత్వ వర్గాలు పేర్కొన్నాయి.
యూరోపియన్ యూనియన్- భారత్కు సంబంధించినంత వరకు మూడో అతిపెద్ద వాణిజ్య భాగస్వామిగా ఉంది. అందుకే భారత్, ఈయూలు రెండూ మార్కెట్ యాక్సెస్, నియంత్రణల విషయంలో ఓ ఒప్పందం చేసుకోవాలని ఆసక్తిగా ఉన్నాయి. ఇక భారత్కు సంబంధించినంత వరకు యూఎస్, ఈయూలో వాణిజ్యం చాలా ముఖ్యం. ఇది భారత్- ప్రపంచ ఆర్థిక భాగస్వామ్యాలను బలోపేతం చేసుకోవడానికి, మారుతున్న భౌగోళిక, రాజకీయ, వాణిజ్య అవసరాలకు మధ్య ఒక సమతుల్యత సాధించడానికి, సప్లై చైన్ను భద్రంగా చూసుకోవడానికి చాలా కీలకం.
అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఏకపక్షంగా భారత్పై సుంకాల యుద్ధం ప్రకటించిన విషయం తెలిసిందే. దీనితో భారత్ కూడా ట్రంప్నకు దీటుగా ప్రతిస్పందించింది. భారతీయ రైతులకు, కార్మికులకు ఇబ్బంది కలిగించే ఎలాంటి నిర్ణయాలు తీసుకునే ప్రసక్తే లేదని స్పష్టం చేసింది. ఈ నేపథ్యంలో ఇరుదేశాల మధ్య వాణిజ్య ఉద్రిక్తతలు కొనసాగాయి. అయితే తాజాగా ఈ ట్రేడ్ డీల్ చర్చలు సానుకూలంగా సాగుతుండడం గమనార్హం.
ఆర్థిక శాస్త్రంలో ముగ్గురికి నోబెల్ పురస్కారం
ట్రంప్నకు ఇజ్రాయెల్, ఈజిప్టు అత్యున్నత పౌర పురస్కారాలు- 20మంది బందీలను విడుదల చేసిన హమాస్