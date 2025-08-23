ETV Bharat / bharat

ట్రంప్ ఆంక్షలకు రియాక్షన్- అమెరికాకు పోస్టల్​ సేవలను నిలిపివేసిన భారత్​ - INDIA SUSPEND POSTAL SERVIES US

అమెరికాకు అన్ని రకాల పోస్టల్ సర్వీసులు నిలిపివేసిన కేంద్ర ప్రభుత్వం

India Suspend Postal Servies US
India Suspend Postal Servies US (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 23, 2025 at 4:42 PM IST

1 Min Read

India Suspend Postal Servies US : భారత్‌పై సుంకాల యుద్ధానికి దిగిన అగ్రరాజ్యం అమెరికాపై కేంద్రం ప్రతీకార చర్యలకు దిగింది. అమెరికాకు పోస్టల్‌ సేవలను తాత్కాలికంగా నిలిపివేస్తున్నట్లు కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. యూఎస్‌ కొత్త నిబంధనలు కారణంగా ఆ దేశానికి వెళ్లే అన్ని రకాల పోస్టల్ వస్తువులను తాత్కాలికంగా నిలిపివేయాలని నిర్ణయించినట్లు భారత తపాలా శాఖ వెల్లడించింది. జులై 30న యూఎస్‌ ప్రభుత్వం జారీ చేసిన ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆర్డర్ నంబర్ 14324ను పరిగణనలోకి తీసుకున్నామని తపాలా శాఖ పేర్కొంది. దాని ప్రకారం ఆగస్టు 29 నుంచి 800 డాలర్ల విలువైన వస్తువులకు సుంకాలను మినహాయింపును ఉపసంహరించనున్నట్లు వివరించింది.

India Suspend Postal Servies US : భారత్‌పై సుంకాల యుద్ధానికి దిగిన అగ్రరాజ్యం అమెరికాపై కేంద్రం ప్రతీకార చర్యలకు దిగింది. అమెరికాకు పోస్టల్‌ సేవలను తాత్కాలికంగా నిలిపివేస్తున్నట్లు కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. యూఎస్‌ కొత్త నిబంధనలు కారణంగా ఆ దేశానికి వెళ్లే అన్ని రకాల పోస్టల్ వస్తువులను తాత్కాలికంగా నిలిపివేయాలని నిర్ణయించినట్లు భారత తపాలా శాఖ వెల్లడించింది. జులై 30న యూఎస్‌ ప్రభుత్వం జారీ చేసిన ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆర్డర్ నంబర్ 14324ను పరిగణనలోకి తీసుకున్నామని తపాలా శాఖ పేర్కొంది. దాని ప్రకారం ఆగస్టు 29 నుంచి 800 డాలర్ల విలువైన వస్తువులకు సుంకాలను మినహాయింపును ఉపసంహరించనున్నట్లు వివరించింది.

