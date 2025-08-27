India Action on US Tariffs : అమెరికాకు భారత్ ఎగుమతి చేసే వస్తు,సేవలపై 50 శాతం సుంకం బుధవారం ఉదయం నుంచే అమల్లోకి వచ్చింది. దీనివల్ల భారత్కు చెందిన దాదాపు రూ.4 లక్షల కోట్లు (48.2 బిలియన్ డాలర్లు) విలువైన ఎగుమతులు ప్రభావితం కానున్నాయి. ఈ పరిణామం ప్రభావిత రంగాల్లో పెద్దసంఖ్యలో పనిచేస్తున్న కార్మికుల ఉపాధిని ప్రశ్నార్ధకంగా మార్చే ముప్పు ఉంది. సుంకాల ఎఫెక్ట్తో అమెరికాకు భారత్ ఎగుమతులు తగ్గనున్నాయి. ఈనేపథ్యంలో భారత ప్రభుత్వం అప్రమత్తమైంది. ఈ లోటును మరోచోటు నుంచి పూడ్చుకునేందుకు, కొత్త ఎగుమతి మార్కెట్లను భారత్ సీరియస్గా వెతుకుతోంది. అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ విసిరిన సుంకాల సవాల్ను ఎదుర్కొనేందుకు మోదీ సర్కారు సిద్ధం చేసిన ప్లాన్ ఏమిటి? దేశ ఎగుమతులు పడిపోకుండా చూడాలనే సంకల్పంతో, ఏయే దేశాలతో భారత్ సంప్రదింపులు జరుపుతోంది? ఈసారి దీపావళి సందర్భంగా భారత ప్రభుత్వం చేయబోతున్న సంచలన ప్రకటన ఏమిటి? ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
రాబోయే 72 గంటల్లో కీలక సమావేశాలు
భారతదేశం అమెరికాకు 2025 ఆర్థిక సంవత్సరంలో 86.5 బిలియన్ డాలర్లు విలువైన వస్తు, సేవలను ఎగుమతి చేసింది. వీటిలో మూడింట రెండు వంతుల వస్తు,సేవలపై 50 శాతం అదనపు సుంకాన్ని అమెరికా అమల్లోకి తెచ్చింది. దీంతో భారత్ కొత్తదారులు వెతుక్కుంటోంది. కొత్త మార్కెట్లను అన్వేషిస్తోంది. ఇందులో భాగంగా భారత వాణిజ్య శాఖ రాబోయే 72 గంటల్లో పరిశ్రమ వర్గాల ప్రతినిధులు, వాణిజ్య వర్గాల ప్రతినిధులు, ఇతర దేశాల ప్రతినిధులతో కీలకమైన సమావేశాలను నిర్వహించనున్నట్లు తెలుస్తోంది. అమెరికా సుంకాల ప్రభావంతో ఎగుమతులు తగ్గిపోనున్న రంగాల్లో కార్మికులు పెద్దసంఖ్యలో పనిచేస్తున్నారు. వస్త్రాలు, దుస్తులను తయారు చేసే రంగం కూడా ఈ జాబితాలో ఉంది. 2025 ఆర్థిక సంవత్సరంలో అమెరికాకు భారత్ దాదాపు 37 బిలియన్ డాలర్లు విలువైన వస్త్రాలు, దుస్తులను ఎగుమతి చేసింది. ఒకవేళ ఈ రంగాల్లోని పరిశ్రమలకు అకస్మాత్తుగా విదేశీ ఆర్డర్లు తగ్గిపోతే, ఎంతోమందికి ఉపాధి దూరమవుతుంది. ఈ విపత్కర పరిస్థితి తలెత్తొద్దనే ఉద్దేశంతో, ఆయా రంగాల పరిశ్రమల కోసం కొత్త ఎగుమతి మార్కెట్లను సృష్టించేందుకు మోదీ సర్కారు ముమ్మర కసరత్తు చేస్తోంది.
ఆ 40 దేశాలు భారత్కు చాలా ముఖ్యం
భారత్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా 200కుపైగా దేశాలకు వివిధ వస్తు, సేవలను ఎగుమతి చేస్తుంటుంది. అయితే వీటిలో 40 దేశాలు చాలా కీలకమైనవి. ఎందుకంటే ఈ నలభై దేశాలు భారత్ నుంచి ఏటా 590 బిలియన్ డాలర్లు విలువైన వస్త్రాలు, దుస్తులను దిగుమతి చేసుకుంటాయి. అమెరికా సుంకాల బాదుడుతో తగ్గిపోనున్న ఎగుమతులను కవర్ చేసుకునేందుకు ఈ దేశాల సహకారాన్ని పొందాలని భారత్ భావిస్తోంది. అధిక నాణ్యత, స్థిరమైన, వినూత్నమైన ఉత్పత్తుల నమ్మకమైన సరఫరాదారుగా భారత్ను చూపించి ఆయా దేశాల్లో అన్ని రకాల వస్తు,సేవలకు ఎగుమతి మార్కెట్లను తెరుచుకోవాలనే ప్రణాళికతో కేంద్ర సర్కారు ముందుకు సాగుతోంది. ఈ 40 దేశాల్లో బ్రిటన్, జపాన్, ఐరోపా దేశాలు, ఆస్ట్రేలియా ఉన్నాయి.
ఔషధ ఉత్పత్తులు, క్రియాశీల ఔషధ పదార్థాలకు లైన్ క్లియర్
భారత్కు చెందిన దాదాపు 30.2 శాతం వస్తు, సేవలను 50 శాతం సుంకాల కేటగిరీలోకి అమెరికా ఇంకా చేర్చలేదు. వీటి విలువ దాదాపు 27.6 బిలియన్ డాలర్లు. ఇవి అదనపు సుంకాల బాదుడు లేకుండానే అమెరికాకు చేరుతాయి. అమెరికా సుంకాల మినహాయింపు కేటగిరిలోని వస్తువుల్లో కీలకమైన ఔషధ ఉత్పత్తులు, క్రియాశీల ఔషధ పదార్థాల వాటా 56 శాతం దాకా ఉంది. అంటే వీటిని అమెరికాకు ఎగుమతి చేయడాన్ని భారత్ కంటిన్యూ చేయొచ్చు.
ఏపీ రొయ్యల రైతులకు కొత్త మార్కెట్లు దొరికేనా?
ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఆక్వాకల్చర్ పెద్దఎత్తున జరుగుతోంది. ఎంతోమంది రైతులు రొయ్యల పెంపకం చేస్తున్నారు. వాటిని అమెరికాకు ఎగుమతి చేస్తున్నారు. భారత్ 2025 ఆర్థిక సంవత్సరంలో అమెరికాకు 2.4 బిలియన్ డాలర్లు విలువైన రొయ్యలను ఎగుమతి చేసింది. భారతదేశం మొత్తం రొయ్యల ఎగుమతుల్లో అమెరికా వాటా 32.4 శాతం దాకా ఉంది. భారత రొయ్యలపై అమెరికా విధించే సుంకాలు ఇప్పుడు ఏకంగా 60 శాతానికి చేరాయి. అంటే అక్కడికి ఇప్పుడు మనం రొయ్యలను సప్లై చేయలేని పరిస్థితి ఉంది. ఈనేపథ్యంలో చైనా, యూరోపియన్ యూనియన్ (ముఖ్యంగా స్పెయిన్), జపాన్లకు రొయ్యలను సప్లై చేసే దిశగా భారత్ కసరత్తు చేస్తోంది. ఇందుకోసం ఈ దేశాల ప్రతినిధులతో చర్చలు జరుపుతోంది. కేంద్ర సర్కారు చర్చలు సఫలమైతే, భారత్ నుంచి రొయ్యల ఎగుమతికి కొత్త మార్కెట్లు తెరుచుకుంటాయి.
లెదర్ పరిశ్రమకు పెను ముప్పు
భారత్ నుంచి అమెరికాకు పెద్ద సంఖ్యలో లెదర్ ఉత్పత్తులు, తోలు బూట్లు, తోలు చెప్పులు ఎగుమతి అయ్యేవి. ట్రంప్ సుంకాల బాదుడుతో ఇప్పుడు అక్కడికి ఎగుమతులను కంటిన్యూ చేసే పరిస్థితి లేకుండా పోయింది. ఈ నేపథ్యంలో భారత్ ఆశలన్నీ బ్రిటన్, ఫ్రాన్స్, జర్మనీ వంటి పలుదేశాలపైనే ఉన్నాయి. ఆయా దేశాల్లోని లెదర్ ఉత్పత్తుల విక్రయ మార్కెట్లోకి ఎంట్రీ ఇవ్వాలని భారత్ భావిస్తోంది. ఇందుకోసం ఆ దేశాల ప్రతినిధులతో చర్చలు జరుపుతోంది. ఒకవేళ సకాలంలో కొత్త మార్కెట్లు తెరుచుకోకుంటే, భారత లెదర్ పరిశ్రమ తీవ్రంగా దెబ్బతినే అవకాశాలు ఉన్నాయి.
రత్నాలు, ఆభరణాల పరిశ్రమల్లో లక్షలాది మందికి ఉపాధి
భారత్ నుంచి అమెరికాకు ఏటా భారీగా రత్నాలు, ఆభరణాలు ఎగుమతి అయ్యేవి. వీటిపై కేవలం 3 శాతం మేర ఉన్న సుంకాలు, ఇప్పుడు 52.1 శాతానికి పెరిగాయి. దీంతో భారత్లోని రత్నాలు, ఆభరణాల తయారీ పరిశ్రమలు పెనుసవాల్ను ఎదుర్కొంటున్నాయి. వీటి కోసం హాంకాంగ్, యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ (యూఏఈ), బెల్జియం వంటి దేశాల మార్కెట్లను తెరవాలని భారత సర్కారు భావిస్తోంది. కొత్త మార్కెట్ల నుంచి తగినన్ని ఆర్డర్లు లభిస్తే, ఈ పరిశ్రమల్లో పనిచేస్తున్న లక్షలాది మంది ఉపాధికి ఢోకా ఉండదు. ఒకవేళ అందుకు భిన్నంగా జరిగితే మాత్రం ఇబ్బందే. ఈ పరిస్థితిని అదునుగా చేసుకొని అమెరికా మార్కెట్పై పట్టును పెంచుకునేందుకు తుర్కియే, థాయ్లాండ్ దేశాల రత్నాలు, ఆభరణాల కంపెనీలు యత్నించే అవకాశం ఉంది.
అమెరికాకు చెక్- భారతీయులకు శుభవార్త
ఏకంగా 140 కోట్ల మందికిపైగా ప్రజలు మనదేశంలో ఉన్నారు. అందుకే భారత్ చాలా పెద్ద వస్తు,సేవల మార్కెట్. మనదేశంలో వస్తు, సేవల వినియోగాన్ని, కొనుగోలును పెంచితే చాలు మొత్తం పరిస్థితి అదుపులోకి వచ్చేస్తుంది. అమెరికాకు ఎగుమతులు తగ్గడం వల్ల కలిగే ఆర్థిక నష్టం కవరైపోతుంది. ఈవిషయం కేంద్రంలోని మోదీ సర్కారుకు బాగా తెలుసు. అందుకే ఈసారి దీపావళి కానుకగా వస్తు,సేవల పన్ను (జీఎస్టీ)లో భారీ సంస్కరణలు చేయబోతోంది. నిత్యావసరాల నుంచి కార్ల దాకా, ఎలక్ట్రానిక్ ఉపకరణాల నుంచి ఎలక్ట్రిక్ వస్తువుల దాకా చాలా వస్తు, ఉత్పత్తుల ధరలను తగ్గించాలని భారత సర్కారు భావిస్తోంది. ఇందుకోసం వాటన్నింటిని వీలైనంత తక్కువ జీఎస్టీ పడే కేటగిరీల్లో చేర్చాలని యోచిస్తోంది. అదే జరిగితే భారతీయులకు పెద్ద పండుగే.