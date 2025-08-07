India Stops Russian Oil Purchases : దిగుమతి సుంకాల బాదుడుతో అగ్రరాజ్యం అమెరికా ఒత్తిడిని పెంచుతుండటంతో భారత్ కీలక చర్యలను తీసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇందులో భాగంగా ప్రభుత్వ రంగ రిఫైనరీలు రష్యా నుంచి ముడి చమురు కొనుగోలును ఆపినట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. రష్యా విక్రయించే ప్రముఖ ముడి చమురు గ్రేడ్ను ఉరల్స్ కార్గోస్ అని పిలుస్తారు. ఈ ఏడాది అక్టోబరుకు సంబంధించిన ‘ఉరల్స్ కార్గోస్’ గ్రేడ్ ముడి చమురు కొనుగోళ్లను ఇండియన్ ఆయిల్ ఆపేసినట్లు సంబంధిత వర్గాలు తెలిపాయి. భారత ప్రభుత్వం తదుపరి సూచనల కోసం ఇండియన్ ఆయిల్ వేచి చూస్తున్నట్లు సమాచారం. భారత్ పెట్రోలియం, హిందుస్థాన్ పెట్రోలియం కూడా రష్యాకు ముడి చమురు ఆర్డర్లను ఆపేసేందుకు సిద్ధమవుతున్నాయని తెలుస్తోంది. అయితే, కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి స్పష్టమైన మార్గదర్శకాలు అందిన తర్వాతే దీనిపై నిర్ణయాలు తీసుకునే ఛాన్స్ ఉంది. మొత్తం మీద ఈ పరిణామాల ప్రభావంతో అక్టోబరు నెలలో రష్యా ఉరల్స్ కార్గోస్ ముడి చమురు కోసం భారత్ నుంచి ఆర్డర్లు తగ్గే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి. అదే జరిగితే ముడి చమురు కొనుగోలు కోసం అమెరికాతో పాటు పశ్చిమాసియా దేశాలు, ఆఫ్రికా దేశాలపై భారత్ ఆధారపడాల్సి వస్తుంది. రష్యాకు ముడి చమురు ఆర్డర్లను ఆపేసే అంశంపై భారత ప్రభుత్వ రిఫైనరీల నుంచి కానీ, కేంద్ర సర్కారు నుంచి కానీ ఇంకా ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన వెలువడలేదు.
జులై చివరి వారంలోనే ఆర్డర్లు
సెప్టెంబరు నెలకు సంబంధించి రష్యా ముడి చమురు కోసం జులై చివరి వారంలోనే భారత ప్రభుత్వ రిఫైనరీలు ఆర్డర్లు ఇచ్చాయి. కొన్ని రోజుల క్రితమే రష్యా ట్యాంకర్ల నుంచి భారత పోర్టుల్లో ముడి చమురును అప్లోడ్ చేశారు. వాస్తవానికి భారత ప్రభుత్వ రిఫైనరీలు జులై నెలాఖరు నుంచే రష్యాకు ఆర్డర్లు ఇవ్వడాన్ని తగ్గిస్తూ వస్తున్నాయి. మరోవైపు ప్రైవేటు రిఫైనరీలు రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్, నయారా ఎనర్జీ సైతం ఆచితూచి వ్యవహరిస్తున్నాయి. యూరోపియన్ యూనియన్ (ఈయూ) విధించిన ఆంక్షల ప్రభావంతో వీటి కార్యకలాపాలు చాలావరకు మందగించాయి.
అక్టోబరు ఆర్డర్ల గురించి ఇప్పుడే ఎందుకు?
రిఫైనరీలు ముడి చమురు కోసం ఆర్డర్లను ఇచ్చే తీరు చాలా భిన్నంగా ఉంది. అవి ముందుచూపుతో, మార్కెట్ అవసరాలపై తగిన అంచనాతో ఈ ఆర్డర్లు ఇస్తాయి. ఏదైనా ఒక నెలకు సంబంధించిన ముడి చమురు ఆర్డర్లను దాదాపు నెలన్నర నుంచి 2 నెలల ముందే ఇస్తారు. ఉదాహరణకు అక్టోబరు నెల ముడి చమురు ఆర్డర్లను ఆగస్టు నెలలోనే ఇస్తారు. అందుకే భారత ప్రభుత్వ రంగ రిఫైనరీలు ఇప్పుడు అక్టోబరు నెల ఆర్డర్ల గురించి ప్రస్తావిస్తున్నాయి. భారత్పై అమెరికా ఒత్తిడి పెరుగుతుండటంతో, రష్యాకు అక్టోబరు నెల ముడి చమురు ఆర్డర్లను ఆపేందుకు అవి సమాయత్తం అవుతున్నాయి. ఉక్రెయిన్- రష్యా యుద్ధం మొదలుకావడానికి ముందు రష్యా నుంచి భారత్ ముడి చమురును దాదాపు కొనేదే కాదు. ఆ యుద్ధం మొదలైనప్పటి నుంచి సగటున రోజుకు 2 మిలియన్ బ్యారెళ్ల చొప్పున ముడి చమురును రష్యా నుంచి భారత్ కొనుగోలు చేసింది. మరోవైపు రష్యాకు చెందిన ఆయిల్ కంపెనీలు చాలా రాయితీలను ప్రకటిస్తున్నాయి. తక్కువ రేటుకే ముడి చమురును విక్రయించేందుకు సై అంటున్నాయి. ‘ఉరల్స్ కార్గోస్’ గ్రేడ్ ముడి చమురును చైనా పెద్ద మొత్తంలో కొనుగోలు చేస్తుంటుంది. అందుకే ఆ దేశానికి వివిధ ఆఫర్లను అందిస్తున్నాయి.
కొంతకాలం పాటు భారత రిఫైనరీలకు ఇవే అవాంతరాలు : ఆర్.రామచంద్రన్, భారత్ పెట్రోలియం మాజీ డైరెక్టర్
‘‘భారత రిఫైనరీల కార్యకలాపాలకు కొంతకాలం పాటు ఇదే విధమైన అవాంతరాలు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంది. అయినప్పటికీ ఇతరత్రా దేశాల నుంచి ముడి చమురును కొని, ఈ లోటును భారత్ పూడ్చుకోగలదు. రష్యా నుంచి భారత్ ముడి చమురును కొనే పరిస్థితి లేకుంటే, పశ్చిమాసియా దేశాల వైపు మొగ్గుచూపే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే అవి భారత్కు భౌగోళికంగా అత్యంత సమీపంలో ఉంటాయి. ప్రత్యేకించి సౌదీ అరేబియా, ఇరాక్ నుంచి విభిన్న రకాల ముడి చమురును కొనేందుకు భారత్ ప్రాధాన్యత ఇస్తుంది’’ అని భారత్ పెట్రోలియం మాజీ డైరెక్టర్ ఆర్.రామచంద్రన్ తెలిపారు.